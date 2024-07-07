Тадей Погачар: «Всегда нелегко возвращаться в гонку после дня отдыха»

Тадей Погачар и Ремко Эвенепул о 10-м этапе Тур де Франс-2024

10-й этап Тур де Франс-2024 подходил спринтерам и был опасен возможностью создания эшелонов. Однако никому из претендентов на генеральную классификацию не пришлось волноваться, этап прошёл спокойно и завершился, как и предполагалось, общим спринтом. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) надел 29-ю в карьере жёлтую майку, но мысли словенского гонщика, как и других генеральщиков после финиша занимал уже следующий, 11-й этап - второй по протяжённость на Тур де Франс-2024, с набором высоты 4350 м и с финишем в горах Массива Централь.

Тадей Погачар: «Всегда тяжело садиться на велосипед и возвращаться в гонку после дня отдыха. К счастью, этап получился лёгким, особенно в первой части. Мы не выходили вперёд, потому что посчитали это в каком-то смысле излишним. Когда ситуация сложная, впереди быть выгодно. Но в противном случае может накапливаться стресс, что приводит к падениям без причины.

Мы понимали, что может возникнуть момент с боковыми ветрами, тогда все команды попытаются одновременно прорываться вперёд. Но ветер оказался недостаточно сильным, поэтому и разрывов не получилось. Эшелоны интересно смотреть по телевизору, но хуже всего, если ты пропустил разрыв. Сегодня в генеральной классификации ничего не изменилось. Но насчёт завтрашнего этапа ещё вопрос. Этап будет длинным и трудным. Я не проводил никакой разведки, но я помню Пас-де-Пейроль ещё с этапа 2020 года, когда я боролся с Приможем Рогличем на финише. И тогда это был один из труднейших финишей в моей жизни».

Ремко Эвенепул: «Сегодня был почти как второй день отдыха. Я немного нервничал, потому что на ветрах могли образоваться эшелоны, но моя команда весь день внимательно следила за ситуацией. В итоге не было ни разрывов пелотона, ни падений. Всё прошло хорошо. Завтра можем ожидать большую борьбу за попадание в отрыв. Мы знаем, что этап будет непростым, что дорога всё время будет идти вверх-вниз. Можно ожидать, что получится две гонки - одна для отрыва, другая - за генеральную классификацию. Думаю, Роман Барде будет очень мотивирован бороться за победу. Надеюсь, у него получится уехать в отрыв и испытать удачу».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Завтра трудный этап, более четырёх тысяч метров набора высоты. Череда подъёмов на последних 50 километрах будет выматывающей. Есть шанс для отрыва, потому что такой этап трудно контролировать.

Этот этап должен подходить Йонасу Вингегору, хотя по логике вещей, он скорее ждёт этапов в Пиренеях и Альпах, которые подходят ему больше всего».