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Тадей Погачар: «Всегда нелегко возвращаться в гонку после дня отдыха»

Тадей Погачар и Ремко Эвенепул о 10-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

10-й этап Тур де Франс-2024 подходил спринтерам и был опасен возможностью создания эшелонов. Однако никому из претендентов на генеральную классификацию не пришлось волноваться, этап прошёл спокойно и завершился, как и предполагалось, общим спринтом. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) надел 29-ю в карьере жёлтую майку, но  мысли словенского гонщика, как и других генеральщиков после финиша занимал уже следующий, 11-й этап - второй по протяжённость на Тур де Франс-2024,  с набором высоты 4350 м и с финишем в горах Массива Централь.

 

Тадей Погачар и Ремко Эвенепул о 10-м этапе Тур де Франс-2024

 

Тадей Погачар: «Всегда тяжело садиться на велосипед и возвращаться в гонку после дня отдыха. К счастью, этап получился лёгким, особенно в первой части. Мы не выходили вперёд, потому что посчитали это в каком-то смысле излишним. Когда ситуация сложная, впереди быть выгодно. Но в противном случае может накапливаться стресс, что приводит к падениям без причины.

 

Мы понимали, что может возникнуть момент с боковыми ветрами, тогда все команды попытаются одновременно прорываться вперёд. Но ветер оказался недостаточно сильным, поэтому и разрывов не получилось. Эшелоны интересно смотреть по телевизору, но хуже всего, если ты пропустил разрыв. Сегодня в генеральной классификации ничего не изменилось. Но насчёт завтрашнего этапа ещё вопрос. Этап будет длинным и трудным. Я не проводил никакой разведки, но я помню Пас-де-Пейроль ещё с этапа 2020 года, когда я боролся с Приможем Рогличем на финише. И тогда это был один из труднейших финишей в моей жизни».

 

Тадей Погачар и Ремко Эвенепул о 10-м этапе Тур де Франс-2024

 

Ремко Эвенепул: «Сегодня был почти как второй день отдыха. Я немного нервничал, потому что на ветрах могли образоваться эшелоны, но моя команда весь день внимательно следила за ситуацией. В итоге не было ни разрывов пелотона, ни падений. Всё прошло хорошо. Завтра можем ожидать большую борьбу за попадание в отрыв. Мы знаем, что этап будет непростым, что дорога всё время будет идти вверх-вниз. Можно ожидать, что получится две гонки - одна для отрыва, другая - за генеральную классификацию. Думаю, Роман Барде будет очень мотивирован бороться за победу. Надеюсь, у него получится уехать в отрыв и испытать удачу».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Завтра трудный этап, более четырёх тысяч метров набора высоты. Череда подъёмов на последних 50 километрах будет выматывающей. Есть шанс для отрыва, потому что такой этап трудно контролировать.

Этот этап должен подходить Йонасу Вингегору, хотя по логике вещей, он скорее ждёт этапов в Пиренеях и Альпах, которые подходят ему больше всего».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (13)
    VeloVelo-Фото

    За сыр спасибо ))

  • Серафим
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (13)
    Серафим-Фото

    Очень длинный этап. Думаю, отрыв по общему благословению. А вот как генеральщики будут разбираться на финише - наверно никто не скажет. Может, чинно приедут на финиш вальяжно.

  • Серафим
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (22)
    Серафим-Фото
    В-принципе, претендентов двое - Гирмай и тот же Филипсен. У Филипсена есть команда, У Гирмая, если по чеснаку, команды (в понимании спринтерской) нет.
    Но - Гирмай гораздо более выживающий на горном профиле, что неудивительно, вспомнив происхождение. Привет Абебе Бикиле.
    Для спринтеров остаются 12, 13 и 16 этап. Если прикинуть, Филипсену подходит 16 этап. 12 и 13 для него проблематичные. Гирмай тоже зевать не будет и может набрать неплохо на летучих спринтах и подобрать хотя-бы один финиш. Так что я считаю, что Гирмай должен довезти зеленую майку.
    Понятно, в этих гонках все возможно, асфальт шершавый и неласковый.
  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (22)
    Джамайка-Фото
    :)
  • Pugachev
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (22)
    Pugachev-Фото

    Странно, но мой прогноз с позапрошлого этапа оправдался... Я -честно! - не со

    собо тонкий знаток... Но - попал. )))))

     

    А вот развоз Реншоу был точно незабываемым... А Гёсс Кавендиша не развозил? Вот совсем забыл про него... Кто подскажет?

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (22)
    Джамайка-Фото

    на CN поезд Альпесинов назвали винтажным. (подходящего смайла нету :))

    Действительно, старомодно получилось, полкоманды везли. 

    А ВанАрт уже который раз высиживает третьим колесом за Филипсеном. В этот раз его закрыли, тк Яспер оч.хорошо отскочил, аж больше велосипеда, а так да, пользуется поездом соперников, мощью МВДП в частности.  Может поэтому Филипсен его и вжимает в борт, чтоб тот не мог развернкуться. Учитываем многолетние заклятые отношения двух выдающихся кросменов - чтобы имел совесть, побеждал в чистой борьбе. Пусть своих напрягает, отвлекает от борьбы за генерал, разнообразит интресы. 



    Цитата: motte
    Мышь, натуральная серая Мышь!

    а кого на прошлом этапе уважаемый Motte назвал серой мышью? вот смотрю на АДК в унылых серых какбэ джинсовых костюмчиках - ну действительно, мышки серые

  • maxxxx
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (13)
    maxxxx-Фото
    Сегодня хотя бы спринтовать попробовал. Может, и завтра что получится.
  • JetRevel
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (13)
    JetRevel-Фото

    Согласен,Арабы могут раздать,думаю у Роглы минус пол команды,без Власова он уязвим,это понию не только я.

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (22)
    Astanaforever-Фото

    Потеопите.Вот завтра будет интереснее.. типа уже горы.



    Потерпите. Вот завтра будет интереснее.. типа уже горы.

  • motte
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (13)
    motte-Фото

    Арабы начинают укатывать винигара, его надо качать,  он может клопом всосаться и потом будет поздно.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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