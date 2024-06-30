Кевин Вокелан: «Я постоянно спрашивал, сколько у меня в запасе времени»

Кевин Вокелан принёс Arkéa-B&B Hotels первую в истории команды победу на этапе Тур де Франс

23-летний Кевин Вокелан (Kévin Vauquelin) вторым самым молодым после Тибо Пино французским победителем этапа Тур де Франс. Тибо Пино выиграл этап 12 лет назад, в 2012 году, в возрасте 22 лет. Также Кевин Вокелан принёс первую Arkéa-B&B Hotels первую в истории команды, которая уже десять лет участвует во французском Гранд-туре, победу на этапе.

На 2-м этапе Тур де Франс-2024 Кевин Вокелан, который впервые едет французский Гранд-тур, отобрался в отрыв дня с товарищем по команде Кристианом Родригесом. Отрыв заработал около 9 минут преимущества, которое к двойному прохождению подъёма Сан-Лука в Болонье сократилось до четырёх минут.

Во время финального прохождении подъёма Сан-Лука Кевин Вокелан отреагировал на атаку своих попутчиков - Йонаса Абрахамсона (Uno X) и Нельсона Оливейры (Groupama-FDJ), а потом контратаковал в одиночку и создал просвет. Кевин Вокелан удержал 36 секунд преимущества и после в общей сложности 195 километров в отрыве отпраздновал самую крупную в карьере победу.

Кевин Вокелан: «Мне было очень тяжело, но я так счастлив. Сегодня был идеальный день в отрыве. Я должен поблагодарить за помощь Кристиана, благодаря ему я преодолел этап и боролся за победу. Он провёл несколько сильных смен, чтобы оживить отрыв, потом контролировал ситуацию. Он очень силён. Огромное ему спасибо. Он вывез меня на идеальную позицию для атаки.

С ума сойти. Я выиграл после двух недель разочарований в Швейцарии и на чемпионате Франции.

При первом прохождении, когда скорость увеличилась, я почувствовал, что могу ещё больше ускориться. Но до финиша ещё было слишком далеко, и я решил подождать. А потом ответил на ускорение Оливейры и Абрахамсена, зная, что на подъёме я буду сильнее них. Так и было.

Я смог создать просвет. Всё получилось идеально. Я до последнего я постоянно спрашивал, сколько времени у меня в запасе. Очень поздно начал праздновать победу, потому что преследователи ехали очень мощно, я опасался. К счастью, у меня хватило сил выиграть, я смог выполнить задачу. Это было очень круто».