Тур Швейцарии-2024. Этап 4

Вчера, 17:46 Rüschlikon - Gotthard Pass, 171 км 1 Torstein Træen (Nor) Bahrain Victorious 4:10:21 2 Adam Richard Yates (Gbr) Uae Team Emirates 00:23 3 Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek 00:48 4 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates 5 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 01:00 6 Oscar Onley (Gbr) Team Dsm-Firmenich Postnl 01:27 7 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team 8 Felix Gall (Aut) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 9 Cian Uijtdebroeks (Bel) Team Visma | Lease A Bike 10 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 11 Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates 01:36 12 Wilco Kelderman (Ned) Team Visma | Lease A Bike 13 Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team 01:46 14 George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech 01:48 15 Valentin Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 01:54 16 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 17 Lenny Martinez (Fra) Groupama-Fdj 18 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 19 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 20 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 21 Matteo Badilatti (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 02:05 22 Richard Carapaz (Ecu) Ef Education - Easypost 02:08 23 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 24 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Team 25 Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Movistar Team 26 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Deceuninck 02:15 27 Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious 28 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Dstny 02:21 29 Jan Christen (Sui) Uae Team Emirates 02:36 30 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step 31 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 02:37 32 Roger Adria Oliveras (Esp) Bora - Hansgrohe 02:59 33 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 03:10 34 William Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step 03:17 35 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team 36 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 37 Ethan Edward Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 38 Marco Brenner (Ger) Tudor Pro Cycling Team 39 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost 40 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 03:37 41 Johannes Staune-Mittet (Nor) Team Visma | Lease A Bike 03:42 42 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 04:02 43 Frank Van Den Broek (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 44 Rudy Molard (Fra) Groupama-Fdj 45 Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula 04:12 46 Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek 47 Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike 04:19 48 Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek 49 Paul Lapeira (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 04:25 50 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea-B&B Hotels 04:27 51 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea-B&B Hotels 52 Simon Guglielmi (Fra) Arkea-B&B Hotels 53 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 54 Ben Tulett (Gbr) Team Visma | Lease A Bike 05:03 55 Lawrence Warbasse (Usa) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 05:46 56 Alex Baudin (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 57 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck 06:10 58 Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates 06:13 59 Milan Vader (Ned) Team Visma | Lease A Bike 06:39 60 Robert Gesink (Ned) Team Visma | Lease A Bike 06:55 61 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Wanty 62 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 07:36 63 Reuben Thompson (Nzl) Groupama-Fdj 08:05 64 Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula 08:08 65 Gijs Leemreize (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 08:29 66 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm-Firmenich Postnl 67 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 08:39 68 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 08:43 69 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Ineos Grenadiers 09:24 70 Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula 09:33 71 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Wanty 10:15 72 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek 11:06 73 Valentin Darbellay (Sui) Corratec Vini Fantini 11:11 74 Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team 11:16 75 Damien Craig Howson (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 11:37 76 Anthony Delaplace (Fra) Arkea-B&B Hotels 12:35 77 Fabio Püntener (Sui) SUI 12:42 78 Gerben Kuypers (Bel) Intermarché - Wanty 13:35 79 Georg Steinhauser (Ger) Ef Education - Easypost 13:59 80 Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team 14:16 81 Nans Peters (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 14:17 82 Roberto González (Pan) Corratec Vini Fantini 83 Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula 14:19 84 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 85 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 86 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 87 Rui Costa (Por) Ef Education - Easypost 88 Anthony Perez (Fra) Cofidis 89 Stan Dewulf (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 90 Filippo Baroncini (Ita) Uae Team Emirates 91 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 92 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 93 Aime De Gendt (Bel) Cofidis 94 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 95 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 96 Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 16:15 97 Lawson Craddock G (Usa) Team Jayco Alula 16:31 98 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 17:01 99 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 100 Walter Calzoni (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 17:09 101 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 17:41 102 Sébastien Reichenbach (Sui) Tudor Pro Cycling Team 103 Gianluca Brambilla (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 104 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty 105 Sean Flynn (Gbr) Team Dsm-Firmenich Postnl 106 Stefan Küng (Sui) Groupama-Fdj 18:13 107 Cedric Beullens (Bel) Lotto Dstny 108 Antoine Debons (Sui) Corratec Vini Fantini 18:16 109 Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step 110 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 111 Welay Berhe (Eth) Team Jayco Alula 112 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck 18:19 113 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 114 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 115 Jan Sommer (Sui) SUI 19:30 116 Jan Stöckli (Sui) Corratec Vini Fantini 19:57 117 Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step 118 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto Dstny 119 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 120 Kamil Malecki (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team 121 Samuel Watson (Gbr) Groupama-Fdj 122 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 123 Arne Marit (Bel) Intermarché - Wanty 124 Ayco Bastiaens (Bel) Soudal Quick-Step 125 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 126 Michael Schwarzmann (Ger) Israel - Premier Tech 127 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech 128 Francesco Busatto (Ita) Intermarché - Wanty 129 Jacopo Mosca (Ita) Lidl-Trek 130 Michael Mørkøv (Den) Astana Qazaqstan Team 131 Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto Dstny 132 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm-Firmenich Postnl 20:04 133 Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious 134 Vincenzo Albanese (Ita) Arkea-B&B Hotels 135 Sven Erik Bystrøm (Nor) Groupama-Fdj 136 Alexandre Balmer (Sui) Corratec Vini Fantini 137 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jayco Alula 138 Thibau Nys (Bel) Lidl-Trek 20:07 139 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny 20:09 140 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 141 Fabian Lienhard (Sui) Groupama-Fdj 20:19 142 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 20:52 143 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 21:13 144 Felix Stehli (Sui) SUI 145 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 21:52 146 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 147 Tobias Andresen (Den) Team Dsm-Firmenich Postnl 148 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 21:53 149 Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck 150 Alexis Renard (Fra) Cofidis 23:39 151 Marco Murgano (Ita) Corratec Vini Fantini 152 Matteo Amella (Ita) Corratec Vini Fantini 153 Christoph Janssen (Sui) SUI 154 Elia Blum (Sui) SUI 155 Arnaud Demare (Fra) Arkea-B&B Hotels 156 Daniel Mclay (Gbr) Arkea-B&B Hotels 157 Jacopo Guarnieri (Ita) Lotto Dstny 158 Jordi Warlop (Bel) Soudal Quick-Step 159 Luca Jenni (Sui) SUI 160 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 161 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Bauke Mollema (Ned) Lidl-Trek DNF Antoine Aebi (Sui) SUI DNS Timo Kielich (Bel) Alpecin-Deceuninck Генеральная классификация после 4 этапа 1 Adam Richard Yates (Gbr) Uae Team Emirates 11:50:08 2 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates 00:26 3 Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek 4 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 00:49 5 Wilco Kelderman (Ned) Team Visma | Lease A Bike 01:15 6 Oscar Onley (Gbr) Team Dsm-Firmenich Postnl 01:17 7 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team 8 Cian Uijtdebroeks (Bel) Team Visma | Lease A Bike 01:21 9 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 01:25 10 Felix Gall (Aut) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 01:42 11 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 12 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 01:48 13 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 01:50 14 Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates 01:56 15 Lenny Martinez (Fra) Groupama-Fdj 01:57 16 George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech 02:00 17 Richard Carapaz (Ecu) Ef Education - Easypost 02:02 18 Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Movistar Team 19 Valentin Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 02:07 20 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Dstny 02:10 21 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 02:13 22 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Team 02:16 23 Jan Christen (Sui) Uae Team Emirates 02:20 24 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 02:23 25 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step 02:33 26 Matteo Badilatti (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 02:38 27 Roger Adria Oliveras (Esp) Bora - Hansgrohe 02:45 28 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 02:49 29 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 30 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost 02:50 31 Ethan Edward Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 02:52 32 Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious 02:57 33 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team 03:02 34 Marco Brenner (Ger) Tudor Pro Cycling Team 03:03 35 William Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step 03:12 36 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 03:32 37 Johannes Staune-Mittet (Nor) Team Visma | Lease A Bike 03:54 38 Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula 04:04 39 Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek 04:07 40 Paul Lapeira (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 04:12 41 Rudy Molard (Fra) Groupama-Fdj 04:26 42 Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek 04:31 43 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea-B&B Hotels 04:33 44 Ben Tulett (Gbr) Team Visma | Lease A Bike 04:49 45 Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike 04:57 46 Frank Van Den Broek (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 05:13 47 Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates 05:51 48 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 06:01 49 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck 06:32 50 Lawrence Warbasse (Usa) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 06:40 51 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea-B&B Hotels 06:47 52 Milan Vader (Ned) Team Visma | Lease A Bike 08:06 53 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Deceuninck 08:08 54 Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula 08:11 55 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 09:49 56 Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula 10:33 57 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Wanty 10:57 58 Alex Baudin (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 11:30 59 Simon Guglielmi (Fra) Arkea-B&B Hotels 11:44 60 Damien Craig Howson (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 12:21 61 Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team 12:33 62 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Wanty 12:46 63 Gijs Leemreize (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 12:51 64 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm-Firmenich Postnl 12:52 65 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 13:16 66 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 14:02 67 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 14:25 68 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 14:48 69 Rui Costa (Por) Ef Education - Easypost 14:51 70 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 15:12 71 Filippo Baroncini (Ita) Uae Team Emirates 15:16 72 Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team 15:40 73 Torstein Træen (Nor) Bahrain Victorious 16:19 74 Robert Gesink (Ned) Team Visma | Lease A Bike 16:21 75 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 16:38 76 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek 16:49 77 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 17:08 78 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 17:20 79 Georg Steinhauser (Ger) Ef Education - Easypost 17:45 80 Reuben Thompson (Nzl) Groupama-Fdj 17:47 81 Stefan Küng (Sui) Groupama-Fdj 18:35 82 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 18:38 83 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck 18:41 84 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 18:46 85 Anthony Delaplace (Fra) Arkea-B&B Hotels 19:37 86 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Ineos Grenadiers 19:47 87 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 20:00 88 Samuel Watson (Gbr) Groupama-Fdj 20:04 89 Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step 20:11 90 Aime De Gendt (Bel) Cofidis 20:19 91 Francesco Busatto (Ita) Intermarché - Wanty 20:28 92 Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team 20:42 93 Valentin Darbellay (Sui) Corratec Vini Fantini 20:43 94 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 20:44 95 Gianluca Brambilla (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 20:52 96 Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step 21:16 97 Vincenzo Albanese (Ita) Arkea-B&B Hotels 21:47 98 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 22:01 99 Thibau Nys (Bel) Lidl-Trek 22:25 100 Anthony Perez (Fra) Cofidis 22:35 101 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny 22:45 102 Stan Dewulf (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 23:16 103 Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 23:21 104 Sébastien Reichenbach (Sui) Tudor Pro Cycling Team 23:33 105 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 23:51 106 Cedric Beullens (Bel) Lotto Dstny 23:54 107 Fabio Püntener (Sui) SUI 24:08 108 Walter Calzoni (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 24:09 109 Alexandre Balmer (Sui) Corratec Vini Fantini 24:34 110 Sean Flynn (Gbr) Team Dsm-Firmenich Postnl 24:59 111 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 25:15 112 Jan Sommer (Sui) SUI 25:58 113 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 26:05 114 Nans Peters (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 26:08 115 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto Dstny 27:02 116 Sven Erik Bystrøm (Nor) Groupama-Fdj 27:57 117 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 28:31 118 Gerben Kuypers (Bel) Intermarché - Wanty 28:45 119 Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto Dstny 29:19 120 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 29:23 121 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech 30:15 122 Arnaud Demare (Fra) Arkea-B&B Hotels 30:37 123 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 30:45 124 Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula 30:53 125 Welay Berhe (Eth) Team Jayco Alula 31:06 126 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm-Firmenich Postnl 31:29 127 Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious 31:41 128 Jacopo Mosca (Ita) Lidl-Trek 31:53 129 Kamil Malecki (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team 31:55 130 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 31:57 131 Fabian Lienhard (Sui) Groupama-Fdj 32:02 132 Jan Stöckli (Sui) Corratec Vini Fantini 32:14 133 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 32:42 134 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 32:46 135 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 33:21 136 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 33:46 137 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 33:49 138 Luca Jenni (Sui) SUI 33:57 139 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty 34:25 140 Roberto González (Pan) Corratec Vini Fantini 34:32 141 Lawson Craddock G (Usa) Team Jayco Alula 34:58 142 Daniel Mclay (Gbr) Arkea-B&B Hotels 35:33 143 Jordi Warlop (Bel) Soudal Quick-Step 35:37 144 Alexis Renard (Fra) Cofidis 36:08 145 Michael Schwarzmann (Ger) Israel - Premier Tech 36:27 146 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 36:34 147 Arne Marit (Bel) Intermarché - Wanty 36:36 148 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 38:18 149 Tobias Andresen (Den) Team Dsm-Firmenich Postnl 38:37 150 Michael Mørkøv (Den) Astana Qazaqstan Team 38:39 151 Antoine Debons (Sui) Corratec Vini Fantini 38:53 152 Christoph Janssen (Sui) SUI 39:41 153 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 39:57 154 Matteo Amella (Ita) Corratec Vini Fantini 40:36 155 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jayco Alula 40:46 156 Felix Stehli (Sui) SUI 41:14 157 Ayco Bastiaens (Bel) Soudal Quick-Step 42:35 158 Marco Murgano (Ita) Corratec Vini Fantini 43:55 159 Elia Blum (Sui) SUI 45:42 160 Jacopo Guarnieri (Ita) Lotto Dstny 46:12 161 Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck 48:16 Тур Швейцарии-2024. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.



