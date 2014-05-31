Евгений Федоров берет "золото" в индивидуальной гонке на чемпионате Азии.

Цитата: kwwk

К ТДФ остался один вопрос, а как там Вини? Роглич, к сожалению, не готов к победе без форс-мажора у соперников.



Индурайн сказал сегодня, что кроме винегара никто не сможет противостоять поги и то, если восстановится и первые 2 недели вкатится чтобы потом взять подиум.