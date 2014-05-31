VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Евгений Федоров берет "золото" в индивидуальной гонке на чемпионате Азии

Евгений Федоров берет "золото" в индивидуальной гонке на чемпионате Азии-2024

 

 

 

Гонщик команды Astana Qazaqstan Team Евгений Федоров одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате Азии. Евгений становится сильнейшим в этой дисциплине на чемпионате Азии третий год подряд. Гонка проходила в городе Алматы, и общая дистанция составила 40 километров. Евгений показал лучшее время – 49 минут и 46 секунд. Серебро завоевал гонщик команды Astana Qazaqstan Team Дмитрий Груздев.

 

 

Евгений Федоров берет "золото" в индивидуальной гонке на чемпионате Азии.

 

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

 


«Сегодня был очень жаркий день, +35 градусов и совсем не освежающий, сильный ветер, но выступать на родине, в Казахстане, это всегда очень здорово, добавляет мотивации и желания показать свой максимум. Гонка прошла для меня успешно, и я доволен тем, что в третий раз мне удается победить в разделке на чемпионате Азии. Также я рад за Диму (Груздева), который сегодня поднялся на подиум и принес серебро нашей сборной», – сказал Евгений Федоров.

 

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Евгений Федоров Astana Qazaqstan Team Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:18 | Регистрация: 31.05.2014

    Ну за Димоном значит групповая будет, долгая подготовка, вкатка в сезон - залог успеха.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

2 - 9 июня 2024

Criterium du Dauphine

5 - 9 июня 2024

ZLM Tour

9 - 16 июня 2024

Tour de Suisse

9 - 16 июня 2024

Giro d'Italia Next Gen

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2024?

Комментарии

  • MVDP
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (4)
    MVDP-Фото

    Йоргенсон - практически единственное светлое пятно Висмы в этом сезоне.

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2024. Этап 1 (1)
    nightbuster33-Фото

    Астана,лучший 28-ой с резуьтатом+15сек. ,худший 158-ой с результатом+41сек.

  • kwwk
    Евгений Федоров берет "золото ... (1)
    kwwk-Фото

    Ну за Димоном значит групповая будет, долгая подготовка, вкатка в сезон - залог успеха.

  • motte
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: kwwk
    К ТДФ остался один вопрос, а как там Вини? Роглич, к сожалению, не готов к победе без форс-мажора у соперников.

    Индурайн сказал сегодня, что кроме винегара никто не сможет противостоять поги и то, если восстановится и первые 2 недели вкатится чтобы потом взять подиум.

  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2024. Маршрут и ... (3)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется Скельмосе победит,он молодой прибавялет постоянно и команда в поддержку сильная. 

  • M-07
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (4)
    M-07-Фото

    Рогличу всё же надо набирать ещё к Туру. Хотя сегодня и Власов отстал, похоже, таки проблемы больше у команды были, чем у гонщиков. А Рогличу и плохие дни минимизировать надо, и горный ход нужен куда лучше даже того, что был позавчера, ибо от таких соперников надо хоть иногда уезжать куда раньше и с хорошим отрывом. Ибо уровень Погачара и Вингегора именно таков, даже если они не будут прям в идеальной форме, а только близко к ней.

  • kwwk
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (4)
    kwwk-Фото

    К ТДФ остался один вопрос, а как там Вини? Роглич, к сожалению, не готов к победе без форс-мажора у соперников.

  • motte
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (25)
    motte-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Еще 13 гонщиков покинули гонку, в том числе Кусс, Сиваков и Техада. Как ни старался Орг.ком обезопасить гонщиков от распространения заразы(изменение ритуала награждения и т.д.) пелетон сократился в итоге почти на 60гонцов. Урок на будущее для Организаторов гонок и все сделать по примеру 2020г.. Жаль, а как хорошо все начиналось.

    Зепп Кусс не выйдет на старт заключительного этапа "Дофине". На предыдущих этапах он чувствовал себя не на все сто процентов. Учитывая его подготовку к "Тур де Франс", было решено взять необходимый отдых.

  • nightbuster33
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (25)
    nightbuster33-Фото

    Еще 13 гонщиков покинули гонку, в том числе Кусс, Сиваков и Техада. Как ни старался Орг.ком обезопасить гонщиков от распространения заразы(изменение ритуала награждения и т.д.) пелетон сократился в итоге почти на 60гонцов. Урок на будущее для Организаторов гонок и все сделать по примеру 2020г.. Жаль, а как хорошо все начиналось.

  • RVL
    Тур Швейцарии-2024. Маршрут и ... (3)
    RVL-Фото

    Что есть ейтс? Да и вся эмиратская банда. На дофине сильных помощников поги не наблюдалось 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 июня

Ben Hermans (Cofidis)

9 июня

Guillaume Martin (Cofidis)

Stephen Williams (Israel - Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2024 (42)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)