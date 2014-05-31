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- Дата:
- Сегодня, 17:37
Евгений Федоров берет "золото" в индивидуальной гонке на чемпионате Азии-2024
Гонщик команды Astana Qazaqstan Team Евгений Федоров одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате Азии. Евгений становится сильнейшим в этой дисциплине на чемпионате Азии третий год подряд. Гонка проходила в городе Алматы, и общая дистанция составила 40 километров. Евгений показал лучшее время – 49 минут и 46 секунд. Серебро завоевал гонщик команды Astana Qazaqstan Team Дмитрий Груздев.
Photo (c) Astana Qazaqstan Team
«Сегодня был очень жаркий день, +35 градусов и совсем не освежающий, сильный ветер, но выступать на родине, в Казахстане, это всегда очень здорово, добавляет мотивации и желания показать свой максимум. Гонка прошла для меня успешно, и я доволен тем, что в третий раз мне удается победить в разделке на чемпионате Азии. Также я рад за Диму (Груздева), который сегодня поднялся на подиум и принес серебро нашей сборной», – сказал Евгений Федоров.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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