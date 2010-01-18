Евгений Федоров – новый чемпион мира среди молодежи до 23 лет





Гонщик команды Astana Qazaqstan Team Евгений Федоров одержал самую большую победу в своей карьере, выиграв «андеровскую» гонку на чемпионате мира в Вуллонгонге, Австралия.



В спринте один-на-один против чешского гонщика Матиаса Вачека, Федоров оказался сильнейшим, принеся огромный успех сборной Казахстана, спустя ровно десять лет после триумфа Алексея Луценко на молодежном чемпионате мира 2012 года в Валькенбурге, Голландия.

Photo credit: @Gettysport



«Я так счастлив, что до сих пор не могу поверить, что сделал это! Столько эмоций! Вместе с командой мы очень много работали для того, чтобы подготовиться к этой гонке, и три недели на «Вуэльте Испании» многое дали мне в этом плане.

Я хотел показать высокий результат на чемпионате мира, и я пообещал себе, что сделаю все, что будет в моих силах в борьбе за золотую медаль. Но, я понимал, что будет очень непросто. Ожидания были высокими, но и сам от себя я ждал многого. Но, в итоге, все сложилось, и я победил. Итеперь я просто счастлив!» - рассказал Евгений Федоров.



«Гонка получилась очень тяжелой, весь день мы провели под дождем. Со старта и до финиша была высокая скорость, ехали на все 100% без остановки. На финальной части дистанции все время пробовал, атаковал – сначала, за 4 круга до финиша, затем, еще раз за два круга. Не получалось. После этого, в какой-то момент уехала небольшая группа, и я понял, что это может быть решающий момент, поехал за ними, пришлось потратить много сил, чтобы переложиться. В итоге, оказался в группе из четырех человек.

Где-то за пять километров до финиша мы остались вдвоем с Матиасом Вачеком, хотя группа позади нас все время была очень близко. Вместе мы сумели организовать хорошую работу, выложились на все 100%, чтобы доехать. Где-то за 300 метров я вышел вперед, и открыл свой спринт, отдал все, что осталось в ногах, и этого хватило для того, чтобы стать чемпионом мира! Это что-то невероятное! Я хочу поблагодарить всех моих товарищей, обе команды, и национальную сборную, и Astana Qazaqstan Team, всех людей вокруг, кто помогал и поддерживал меня на пути к такому результату», - добавил Евгений Федоров.

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team