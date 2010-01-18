VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Евгений Федоров – новый чемпион мира среди молодежи до 23 лет

Евгений Федоров – новый чемпион мира среди молодежи до 23 лет

 



  Гонщик команды Astana Qazaqstan Team Евгений Федоров одержал самую большую победу в своей карьере, выиграв «андеровскую» гонку на чемпионате мира в Вуллонгонге, Австралия.

  В спринте один-на-один против чешского гонщика Матиаса Вачека, Федоров оказался сильнейшим, принеся огромный успех сборной Казахстана, спустя ровно десять лет после триумфа Алексея Луценко на молодежном чемпионате мира 2012 года в Валькенбурге, Голландия.

 

 

Евгений Федоров – новый чемпион мира среди молодежи до 23 лет

 Photo credit: @Gettysport

 


  «Я так счастлив, что до сих пор не могу поверить, что сделал это! Столько эмоций! Вместе с командой мы очень много работали для того, чтобы подготовиться к этой гонке, и три недели на «Вуэльте Испании» многое дали мне в этом плане.

 

  Я хотел показать высокий результат на чемпионате мира, и я пообещал себе, что сделаю все, что будет в моих силах в борьбе за золотую медаль. Но, я понимал, что будет очень непросто. Ожидания были высокими, но и сам от себя я ждал многого. Но, в итоге, все сложилось, и я победил. Итеперь я просто счастлив!» - рассказал Евгений Федоров.

  «Гонка получилась очень тяжелой, весь день мы провели под дождем. Со старта и до финиша была высокая скорость, ехали на все 100% без остановки. На финальной части дистанции все время пробовал, атаковал – сначала, за 4 круга до финиша, затем, еще раз за два круга. Не получалось. После этого, в какой-то момент уехала небольшая группа, и я понял, что это может быть решающий момент, поехал за ними, пришлось потратить много сил, чтобы переложиться. В итоге, оказался в группе из четырех человек.

 

  Где-то за пять километров до финиша мы остались вдвоем с Матиасом Вачеком, хотя группа позади нас все время была очень близко. Вместе мы сумели организовать хорошую работу, выложились на все 100%, чтобы доехать. Где-то за 300 метров я вышел вперед, и открыл свой спринт, отдал все, что осталось в ногах, и этого хватило для того, чтобы стать чемпионом мира! Это что-то невероятное! Я хочу поблагодарить всех моих товарищей, обе команды, и национальную сборную, и Astana Qazaqstan Team, всех людей вокруг, кто помогал и поддерживал меня на пути к такому результату», - добавил Евгений Федоров.

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

 

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022. Групповая гонка. Мужчины до 23 лет

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Евгений Федоров Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 13:15 | Регистрация: 18.01.2010

    Молодчик

  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 13:24 | Регистрация: 14.12.2015

    Женя, мои поздравления! Ты просто молодец! Прям заряд бодрости! Браво! 

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 14:15 | Регистрация: 22.05.2013

    Теперь сезон не такой уж провальный. В Астане кстати сейчас 3 чемпиона мира до 23. Рад за Евгения, надеюсь, и в мировом туре что-то зацепит.

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 14:59 | Регистрация: 20.05.2021

      Чемпионы Мира от Казахстана1).Луценко, ????????,2)Федоров. Федоров и Бруссенский победители юношеских Олимпийских Игр.Был бы рад,если бы назвали второго после Луценко,то биш третьего Чемпиона Мира.

      1. Имя: Михаил

        velodoctor

        Сегодня, 15:57 | Регистрация: 22.05.2013

        Батистелла

        1. Имя: Мэлс

          nightbuster33

          Сегодня, 16:28 | Регистрация: 20.05.2021

          Баттистелла-2019год.Спасибо.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:42 | Регистрация: 30.06.2017

    Ашалеть!!!!

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 14:51 | Регистрация: 4.01.2015

    Это безусловный успех для спортсмена (само собой), и для Вино и сборной, и даже для всей страны kaz Трудовая победа = заслуженная победа !!

    Жаль, что эстонец Мадис М. не дотянул до призового подиума, а вот норвежец Сёрен снова с медалькой ЧМ. 

    Федоров оказался сильнейшим, принеся огромный успех сборной Казахстана, спустя ровно десять лет после триумфа Алексея Луценко на молодежном чемпионате мира 2012 года в Валькенбурге, Голландия.

    Где то, в каком то городе Казахстана сейчас колесит на дестком велике или просто ходит по улице будущий чемпион мира среди андеров...дождёмся 2032 года)))

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
  6. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 17:18 | Регистрация: 24.05.2021

    Админ, какого ... удаляешь комментарии, страх потерял??

  7. Имя: Lucky

    Lucky

    Сегодня, 18:02 | Регистрация: 1.05.2018

    Цитата: Kay82
    Админ, какого ... удаляешь комментарии, страх потерял??
    А то что, по IP начнешь админа вычислять, ножками топать и кулачком грозить?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

18 - 25 сентября 2022

World Championships

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Кто станет чемпионом мира-2022 в разделке?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 сентября

Antonio Nibali (Astana Qazaqstan Team)

Tomas Trainini (Bardiani - CSF - Faizane)

Markus Pajur (Team Arkea - Samsic)

24 сентября

Laurens Huys (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4886
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4285
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2112
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2110
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
9 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 2105
10 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2081

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2022 (144)
Август 2022 (195)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)