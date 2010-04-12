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Чемпионат Азии на шоссе. Николя Винокуров берет «золото» в индивидуальной гонке среди «андеров»

Чемпионат Азии на шоссе. Николя Винокуров берет «золото» в индивидуальной гонке среди «андеров»

 

Чемпионат Азии на шоссе. Николя Винокуров берет «золото» в индивидуальной гонке среди «андеров»

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

 


В третий день чемпионата Азии на шоссе, который проходит в Алматы, Казахстан, гонщик Astana Qazaqstan Team Николя Винокуров завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке среди молодежи до 23 лет. Винокуров преодолел дистанцию в 34 километров за 45 минут и 38 секунд.

Серебряную медаль завоевал прошлогодний чемпион Азии в этой дисциплине Андрей Ремхе из континентальной команды Astana Qazaqstan Development Team, уступивший Винокурову 3 секунды.

«Я очень рад тому, что одержал победу сегодня и стал новым чемпионом Азии среди «андеров». Победить здесь, в Алмате очень многое значит для меня! «Разделка» получилась очень длинной и трудной. К тому же, в Алматы сейчас очень жаркая погода, где-то +34, так что нужно было еще и адаптироваться к жаре. У меня еще не было опыта выступления в индивидуальных гонках в таких погодных условиях, но я рад, что сумел справиться и победить! Андрей Ремхе проехал отличную гонку, так что вместе мы смогли достойно представить Казахстан на этом чемпионате!», – сказал Николя Винокуров

 

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Николя Винокуров Чемпионат Азии на шоссе

В тему:

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  1. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 14:11 | Регистрация: 12.04.2010

    Чемпион Азии, да еще среди андеров - это круто

  2. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 14:40 | Регистрация: 1.10.2020

    Что то не верится, что он вообще чего-то выиграть может.

  3. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 14:41 | Регистрация: 31.05.2014

    И как дальше жить с этой новостью)))) Хотя нет, там аж 21 надежда азиатского велоспорта засветилась.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:06 | Регистрация: 30.06.2017

    Профанация..

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 18:40 | Регистрация: 21.05.2023

    Николя? Серьёзно? )))

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Комментарии

  • hipopotuk
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (19)
    hipopotuk-Фото
    скорее всего подберут ли подходящие витамины Арабы для поги
  • DenisRodikov
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (19)
    DenisRodikov-Фото

    Власов очень хорош. Йоргенсон хорош, быть близко за Рогличем на таком фининше круто, да и вообще казалось, что может накатить на последних метрах.

    Роглич хорош тоже, две победы. Если это близко к пику, то заявка на призы на Туре. Но уровень Погачара/Винегора в их нормальной/хорошей форме заметно выше.

  • Невозмутимый
    Чемпионат Азии на шоссе. Никол ... (5)
    Невозмутимый-Фото
    Николя? Серьёзно? )))
  • Невозмутимый
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (19)
    Невозмутимый-Фото
    Главный вопрос в том, сможет ли Роглич усидеть за Погачаром.
  • zalex567
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (19)
    zalex567-Фото
    "Bora" грамотную политику ведёт в кадровом плане. Сейчас - Роглич, который если не сам, то поднимет уровень других гонщиков. Ранее - Петер Саган, который трижды подряд стал ЧМ
  • shain
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (19)
    shain-Фото
    Возможно, Роглич подтянул за собой годного тренера, который и Власову помогает.
  • shain
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (19)
    shain-Фото
    Чтобы у них были позитивные перемены, им нужен жёсткий руководитель, как Лефевер, а пока им никаких вообще задач не ставят, катаются, пока платят.
  • shain
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (19)
    shain-Фото
    Задача Власова здесь работа на Роглича, может, на 1 этапе и отпустят, если Рогличу совсем хорошо будет.
    Не верь словам незнакомца.
  • zalex567
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (19)
    zalex567-Фото
    Дэвид Годю с Власовым всегда были рядом по результатам и даже внешне (по посадке). В этой гонке Годю выглядит намного слабее. Возможно есть у него какие-то временные проблемы , но больше похоже на то, что рядом с Рогличем Власов набрал ход
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (19)
    velodoctor-Фото

    Власов свой подиум в разделке упустил, сложно будет Джи и Йоргенсон хорошо готовы. Да и работа на этапахможет акнуться, Родригес уже в 2 сек. На туре ему не надо будет столько работать, если в таком жеключе емудадут сокапитанство, то он может побороться за место в 5ке

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