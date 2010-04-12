Чемпионат Азии на шоссе. Николя Винокуров берет «золото» в индивидуальной гонке среди «андеров»

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

третий день чемпионата Азии на шоссе, который проходит в Алматы, Казахстан, гонщик Astana Qazaqstan Team Николя Винокуров завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке среди молодежи до 23 лет. Винокуров преодолел дистанцию в 34 километров за 45 минут и 38 секунд.

Серебряную медаль завоевал прошлогодний чемпион Азии в этой дисциплине Андрей Ремхе из континентальной команды Astana Qazaqstan Development Team, уступивший Винокурову 3 секунды.

«Я очень рад тому, что одержал победу сегодня и стал новым чемпионом Азии среди «андеров». Победить здесь, в Алмате очень многое значит для меня! «Разделка» получилась очень длинной и трудной. К тому же, в Алматы сейчас очень жаркая погода, где-то +34, так что нужно было еще и адаптироваться к жаре. У меня еще не было опыта выступления в индивидуальных гонках в таких погодных условиях, но я рад, что сумел справиться и победить! Андрей Ремхе проехал отличную гонку, так что вместе мы смогли достойно представить Казахстан на этом чемпионате!», – сказал Николя Винокуров.