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Чемпионат Азии на шоссе. Николя Винокуров берет «золото» в индивидуальной гонке среди «андеров»
Photo (c) Astana Qazaqstan Team
В третий день чемпионата Азии на шоссе, который проходит в Алматы, Казахстан, гонщик Astana Qazaqstan Team
Серебряную медаль завоевал прошлогодний чемпион Азии в этой дисциплине Андрей Ремхе из континентальной команды Astana Qazaqstan
«Я очень рад тому, что одержал победу сегодня и стал новым чемпионом Азии среди «андеров». Победить здесь, в Алмате очень многое значит для меня! «Разделка» получилась очень длинной и трудной. К тому же, в Алматы сейчас очень жаркая погода, где-то +34, так что нужно было еще и адаптироваться к жаре. У меня еще не было опыта выступления в индивидуальных гонках в таких погодных условиях, но я рад, что сумел справиться и победить! Андрей Ремхе проехал отличную гонку, так что вместе мы смогли достойно представить Казахстан на этом чемпионате!», – сказал Николя Винокуров.
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