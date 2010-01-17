Азиатские Игры-2023. Алексей Луценко берет золото в «разделке»

Азиатские Игры. Алексей Луценко берет золото в «разделке»

На Азиатских Играх в Ханчжоу, Китай, Алексей Луценко в составе национальной сборной Казахстана завоевал золотую медаль в мужской индивидуальной гонке на 39.6 км.

Photo credit: Kazakhstan Cycling Federation

Гонщик Astana Qazaqstan Team начал очень мощно и уже на промежуточной отсечке (20.4 км) показал лучшее время – 24 минуты и 35 секунд. Луценко финишировал с лучшим результатом в 48 минут и 5 секунд, который никто не сумел превзойти, показав среднюю скорость 49.401 км/ч на сложном холмистом рельефе.

Для Алексея Луценко это уже третья золотая медаль Азиатских Игр в индивидуальной гонке после его успехов в Инчхоне (Южная Корея) в 2014 и Джакарте (Индонезия) в 2018.

«Для меня и нашей команды Азиатские Игры были самой важной целью сезона. На самом деле, мы готовились к этим соревнованиям на протяжении всего сезона для того, чтобы подойти к Играм в наилучшей форме. Это важный старт и для Казахстана, и для Astana Qazaqstan Team, так как профессиональная команда представляет нашу страну по всему миру. Я очень рад и горд тем, что мне удалось принести золотую медаль нашей национальной сборной и всему Казахстану.

Мы разработали хороший план на гонку, и он сработал идеально. Теперь нужно как можно лучше восстановиться перед групповой гонкой в четверг. Будет очень непросто, но вместе с Евгением Федоровым, Глебом Брусенским и Дмитрием Груздевым мы мотивированы выложиться на все 100% ради максимально возможного результата», - сказал Алексей Луценко.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team