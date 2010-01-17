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Азиатские Игры-2023. Алексей Луценко берет золото в «разделке»

Азиатские Игры. Алексей Луценко берет золото в «разделке»

 

 

На Азиатских Играх в Ханчжоу, Китай, Алексей Луценко в составе национальной сборной Казахстана завоевал золотую медаль в мужской индивидуальной гонке на 39.6 км.

 

Азиатские Игры. Алексей Луценко берет золото в «разделке»

 

Photo credit: Kazakhstan Cycling Federation

 

Гонщик Astana Qazaqstan Team начал очень мощно и уже на промежуточной отсечке (20.4 км) показал лучшее время – 24 минуты и 35 секунд. Луценко финишировал с лучшим результатом в 48 минут и 5 секунд, который никто не сумел превзойти, показав среднюю скорость 49.401 км/ч на сложном холмистом рельефе.

 

Для Алексея Луценко это уже третья золотая медаль Азиатских Игр в индивидуальной гонке после его успехов в Инчхоне (Южная Корея) в 2014 и Джакарте (Индонезия) в 2018.

 

«Для меня и нашей команды Азиатские Игры были самой важной целью сезона. На самом деле, мы готовились к этим соревнованиям на протяжении всего сезона для того, чтобы подойти к Играм в наилучшей форме. Это важный старт и для Казахстана, и для Astana Qazaqstan Team, так как профессиональная команда представляет нашу страну по всему миру. Я очень рад и горд тем, что мне удалось принести золотую медаль нашей национальной сборной и всему Казахстану.

 

Мы разработали хороший план на гонку, и он сработал идеально. Теперь нужно как можно лучше восстановиться перед групповой гонкой в четверг. Будет очень непросто, но вместе с Евгением Федоровым, Глебом Брусенским и Дмитрием Груздевым мы мотивированы выложиться на все 100% ради максимально возможного результата», - сказал Алексей Луценко.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana Qazaqstan Азиатские Игры-2023

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Вчера, 16:42 | Регистрация: 4.09.2010

    Поздравляю! пусть по протоколу и очевидно, что Луц из другой лиги

    а в азии, однако, свои ваны имеются (бронза)

    https://info.hangzhou2022.cn/en/results/cycling-road/results-men-s-individual-t
    ime-trial-fnl-000100-.htm

    1. Rau

      Вчера, 17:28 | Регистрация: 17.01.2010

      Там еще, свой ван Арт есть))

      https://info.hangzhou2022.cn/en/results/cycling-road/athlete-profile-n2026939-v
      an-aert-bernard-benyamin.htm

      1. Rau

        Вчера, 17:30 | Регистрация: 17.01.2010

        [leech=https://info.hangzhou2022.cn/en/results/cycling-road/athlete-profile-n20
        26939-v
        an-aert-bernard-benyamin.htm[/leech]

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 16:45 | Регистрация: 30.06.2017

    Луц не переживай за предстоящую гонку. Самое главное, мотор команды, Груздев Дима с тобой . Подвезет прям до финишной черты...и будет встречать тебя с цветами. ))))

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 16:59 | Регистрация: 4.05.2017

    Не подскажите, где можно посмотреть Тре Вали в прямом эфире?

    1. RVL

      Вчера, 17:34 | Регистрация: 30.08.2012

      Как вариант Евроспорт2 18.45
      У меня программа не пишет название гонки, но она есть.

      Нет, это не она... результат уже есть 

  4. Имя: Sasha

    sashaney

    Вчера, 21:32 | Регистрация: 19.09.2014

    Ну стыд и позор делать такие заявления. Ставить !публично! главной целью гонку, где ты выше всех? Это не не уважение к гонке, командным целям (понимаю, что команде по разным причинам может быть это действительно так), а к болельщикам. Так я это вижу.

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Вчера, 22:29 | Регистрация: 20.05.2021

      У каждого свои понятия:что такое хорошо и, что такое плохо.Участие в АЗИАДЕ-это государственно дело для азиатской страны,сравнимое с участием всех стран на всемирной ОЛИМПИАДЕ и как она выступит в ней имеет большее значение для имиджа на данном этапе. Китай лидирует с 153-я золотыми медалям,Казахстан-12-й с 5 медалями.И если бы ещё Казахстан в велоспотре не был бы здесь лидером,то на хрена нужна команда Астана для страны. И главное,какие были бы последствия для команды, когда она в основном финансируется государством. ОЙЛА АДАМ!

  5. Имя: Sasha

    sashaney

    Вчера, 22:55 | Регистрация: 19.09.2014

    Цитата: nightbuster33
    У каждого свои понятия:что такое хорошо и, что такое плохо.Участие в АЗИАДЕ-это государственно дело для азиатской страны,сравнимое с участием всех стран на всемирной ОЛИМПИАДЕ и как она выступит в ней имеет большее значение для имиджа на данном этапе. Китай лидирует с 153-я золотыми медалям,Казахстан-12-й с 5 медалями.И если бы ещё Казахстан в велоспотре не был бы здесь лидером,то на хрена нужна команда Астана для страны. И главное,какие были бы последствия для команды, когда она в основном финансируется государством. ОЙЛА АДАМ!
    Именно про это. Государственное дело сделано, спортивное провалено. Это путь в никуда, к сожалению, т.к. понятие государственного дела может поменяться, а спортивного - нет.

  6. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:33 | Регистрация: 4.07.2013

    Поздравляю Алексея и Астану с важной Победой! Браво! good 

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Комментарии

  • VeloVelo
    38-летний Грег Ван Авермат зав ... (5)
    VeloVelo-Фото

    А ведь многие верили, помню, что Грег насобирает целый мешок Больших побед. Но, что-то не срослось, так бывает.

    Грег всё равно оставил свой след в больших гонках. Почёт и уважение.

  • VeloVelo
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Поздравляю Алексея и Астану с важной Победой! Браво! good 

  • VeloVelo
    Binche - Chimay - Binche/Memor ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Да когда уже Трентин победу возьмет!

  • RVL
    Примож Роглич подписывает конт ... (18)
    RVL-Фото

    Не...)))
    он впервые в тему попал.
    Обычно в теме про эмираты, он кричит юмба сила)))
    В теме про ремко-виня самый могучий))

    И тп

  • sashaney
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (10)
    sashaney-Фото
    Цитата: nightbuster33
    У каждого свои понятия:что такое хорошо и, что такое плохо.Участие в АЗИАДЕ-это государственно дело для азиатской страны,сравнимое с участием всех стран на всемирной ОЛИМПИАДЕ и как она выступит в ней имеет большее значение для имиджа на данном этапе. Китай лидирует с 153-я золотыми медалям,Казахстан-12-й с 5 медалями.И если бы ещё Казахстан в велоспотре не был бы здесь лидером,то на хрена нужна команда Астана для страны. И главное,какие были бы последствия для команды, когда она в основном финансируется государством. ОЙЛА АДАМ!
    Именно про это. Государственное дело сделано, спортивное провалено. Это путь в никуда, к сожалению, т.к. понятие государственного дела может поменяться, а спортивного - нет.
  • error
    Примож Роглич подписывает конт ... (18)
    error-Фото
    сейчас вами откушают поклонники Ремко и Погги...
  • Kay82
    Примож Роглич подписывает конт ... (18)
    Kay82-Фото

    Независимо в какой команде, считаю его лучшем во всех отношенияк как спортсмен

  • nightbuster33
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (10)
    nightbuster33-Фото

    У каждого свои понятия:что такое хорошо и, что такое плохо.Участие в АЗИАДЕ-это государственно дело для азиатской страны,сравнимое с участием всех стран на всемирной ОЛИМПИАДЕ и как она выступит в ней имеет большее значение для имиджа на данном этапе. Китай лидирует с 153-я золотыми медалям,Казахстан-12-й с 5 медалями.И если бы ещё Казахстан в велоспотре не был бы здесь лидером,то на хрена нужна команда Астана для страны. И главное,какие были бы последствия для команды, когда она в основном финансируется государством. ОЙЛА АДАМ!

  • sashaney
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (10)
    sashaney-Фото
    Ну стыд и позор делать такие заявления. Ставить !публично! главной целью гонку, где ты выше всех? Это не не уважение к гонке, командным целям (понимаю, что команде по разным причинам может быть это действительно так), а к болельщикам. Так я это вижу.
  • Lucky
    Примож Роглич подписывает конт ... (18)
    Lucky-Фото

    А если еще аптечку с собой прихватит...,буду искренне рад будущим победам Приможа в любой команде

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