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Евгений Гидич – новый велогонщик команды Astana

Евгений Гидич – новый гонщик команды «Астана»

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 Молодой казахстанский гонщик Евгений Гидич с 2018 года будет выступать в составе команды Мирового Тура «Астана». В этом сезоне, Евгений уже провел несколько гонок вместе «Астаной» (Велосипедная классика Брюсселя, Гран-при Фурми, Тур Дании) в качестве стажера.

 

- Я очень рад подписать свой первый профессиональный контракт с командой «Астана». Я мечтал о том, чтобы оказаться в этой замечательной команде, стремился к этому, и вот, это произошло! Я счастлив. Сделаю все возможное для того, чтобы помочь команде добиваться самых высоких результатов и оправдать оказанное мне доверие, - рассказал Евгений Гидич.

 

Евгений Гидич (21 год) на очень высоком уровне проводит сезон 2017 года. В марте, он одержал победу в общем зачете «Тура Тайланда», выиграв один из этапов, а также, завоевал серебро в групповой гонке чемпионата Азии до 23 лет. В июне, Гидич стал третьим в генеральной классификации «Тура Кореи», а в июле выиграл заключительный этап «Тура озера Цинхай».

Несколько недель назад, в качестве стажера команды «Астана», Евгений оказал существенную помощь Михаэлю Вальгрену на его пути к подиуму «Тура Дании». А, совсем недавно, Гидич прекрасно проявил себя на «Туре Алматы», где занял высокое 7-е место в общем зачете гонки.

 

- Евгений – молодой, амбициозный гонщик с большим потенциалом. В этом году он добился ряда хороших результатов и доказал, что готов к тому, чтобы перейти на новый уровень. Несмотря на то, что его основная специализация – это спринт, Евгений довольно неплохо чувствует себя на подъемах, что продемонстрировал на недавнем «Туре Алматы», где вошел в десятку сильнейших. Кроме того, он очень достойно проявил себя во время стажировки в нашей команде. Его первый контракт в «Астане» рассчитан на два года. Будем надеяться, что через несколько лет он сможет составить конкуренцию сильнейшим спринтерам мира, - рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Евгений Гидич Александр Винокуров Astana Pro Team трансферы велоспорт Казахстана

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Комментарии

  • Крайний
    Ломбардия-2017. Превью (3)
    Крайний-Фото

    На Сормано я заехал не останавливаясь, правда у меня был трипл. Пульс до небес, но сам подъем километра полтора, терпимо.

    На гоночном рассчете даже не рискнул в первый раз.

     

    Маршрут который мне больше нравится. Можно успеть а несколько точек, в зависимости от того какую выберешь первой.

    Я бы с утра поехал в Магрельо по Пассо дель Гизалло, само собой. Встретил бы пелотон недалеко от церкви. Затем спустился обратно в Беладжио и поехал вдоль берега к повороту из Нессо. Если успеть (шанс есть, особенно если на Гизалло до конца не забираться) до проезда пелотона, сразу за поворотом есть  удобное место - узкий поворот на 90 градусов, виды, кафетерия.

    Потомза пелотоном в Комо и пока они петляют через Понцате, ушел направо к Сан Фермо. Если не тупить, успеешь.

    Или тупить и тусоватьсяна набережной в районе финиша.

     

    Хороший маршрут для зрителей.

     

     

     

  • kimi
    Открыта регистрация команд Мир ... (1)
    kimi-Фото

    еще бы написали страны, которые представляют эти команды

  • ktilp-12
    Милан - Турин-2017 (5)
    ktilp-12-Фото

     Если  Чернецкий был бы на этих гонках, работал бы на Ару, даже Фульсанг работает на него, показать хороший результат вряд ли сможет.



     Чернецкий с Зейцем решили в начале в Ломбардии "погулять", а затем в Турции продолжить.

  • EL-Fenomeno
    Ломбардия-2017. Превью (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, это всегда очень клёвая гонка. Погодка конечно иногда желает быть лучше (особенно для соревнующихся гонцов), но зато скучать никогда не приходится. Гонка всегда держит и велогонщиков, и болельщиков в тонусе, так сказать.

    Муро ди Сормано - это та ещё стенка, но за 50 км. до финиша ничего не решает, разве отбросит/отсеет тех, кто уже никогда "не вернётся".

    Вот кассное видео об этом серьёзном тычке: https://www.youtube.com/watch?v=NU0YU2iyeNk

    Хочу чтобы гонку выиграл кто- из италянцев. Нибс за последние 10 дней показал что он в прекрасной форме, ну и СПУСКи это его козырь как всегда.

    винЧенцо declare мой фаворит

  • Yuriy 17
    Ригоберто Уран – победитель кл ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Призеры Милан - Турин значительно потратились на этой классике.

    И в то же время они все надеются на хороший результат на Ломбардии.

    А разве приложенные усилия на Милан - Турин отрицательным образом не скажутся на Ломбардии?

    Или победа здесь и сейчас важнее неясной перспективы удачного выступления в будущей гонке, пусть и несколько более престижной?

     

  • VeloVelo
    Милан - Турин-2017 (5)
    VeloVelo-Фото

    РигоБерто-РигоБраво! Уран-Уранище! )
    Вот один из главных на Ломбардию!

    Подскажите, почему Зак не едет итальянские осенние классики?
    Вроде, вполне ему подходит рельеф Ломбардии и форма должна была остаться после Вуэльты.

  • VeloVelo
    Альваро Одег – новобранец кома ... (3)
    VeloVelo-Фото
    В смысле? )
  • VeloVelo
    Ломбардия-2017. Превью (3)
    VeloVelo-Фото

    Очень жду эту гонку. Ломбардия невероятна всегда. 

  • velodoctor
    Милан - Турин-2017 (5)
    velodoctor-Фото
    Чернецкий в составе, просто одна из любимых гонок, а Ильнур завершил сезон, Матвей востанавливается.
    И сами понимаете, хочется чтобы чисто теоретически был гонщик, который смог бы порадовать и за кого можно было бы попереживать. loc
  • Student
    Милан - Турин-2017 (5)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Как Астана Чернецкого слила, а он тут 7ым был. И Ломбардию он тоже не поедет. dash Зато на тур Турции поедет,  который нафиг никому не сдался, большая часть команд туда отказалась от участия. Обидно, что еще сказать. 
     
    Очки тоже важны. Да и уровни гонок разные.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
9 Контадор А. (Esp) (TFS) 1927
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882

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