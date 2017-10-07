Евгений Гидич – новый велогонщик команды Astana

Крайний

Ломбардия-2017. Превью (3) На Сормано я заехал не останавливаясь, правда у меня был трипл. Пульс до небес, но сам подъем километра полтора, терпимо. На гоночном рассчете даже не рискнул в первый раз. Маршрут который мне больше нравится. Можно успеть а несколько точек, в зависимости от того какую выберешь первой. Я бы с утра поехал в Магрельо по Пассо дель Гизалло, само собой. Встретил бы пелотон недалеко от церкви. Затем спустился обратно в Беладжио и поехал вдоль берега к повороту из Нессо. Если успеть (шанс есть, особенно если на Гизалло до конца не забираться) до проезда пелотона, сразу за поворотом есть удобное место - узкий поворот на 90 градусов, виды, кафетерия. Потомза пелотоном в Комо и пока они петляют через Понцате, ушел направо к Сан Фермо. Если не тупить, успеешь. Или тупить и тусоватьсяна набережной в районе финиша. Хороший маршрут для зрителей.

kimi

Открыта регистрация команд Мир ... (1) еще бы написали страны, которые представляют эти команды

ktilp-12

Милан - Турин-2017 (5) Если Чернецкий был бы на этих гонках, работал бы на Ару, даже Фульсанг работает на него, показать хороший результат вряд ли сможет.



Чернецкий с Зейцем решили в начале в Ломбардии "погулять", а затем в Турции продолжить.

EL-Fenomeno

Ломбардия-2017. Превью (3) Да, это всегда очень клёвая гонка. Погодка конечно иногда желает быть лучше (особенно для соревнующихся гонцов), но зато скучать никогда не приходится. Гонка всегда держит и велогонщиков, и болельщиков в тонусе, так сказать. Муро ди Сормано - это та ещё стенка, но за 50 км. до финиша ничего не решает, разве отбросит/отсеет тех, кто уже никогда "не вернётся". Вот кассное видео об этом серьёзном тычке: https://www.youtube.com/watch?v=NU0YU2iyeNk Хочу чтобы гонку выиграл кто- из италянцев. Нибс за последние 10 дней показал что он в прекрасной форме, ну и СПУСКи это его козырь как всегда. винЧенцо мой фаворит

Yuriy 17

Ригоберто Уран – победитель кл ... (1) Призеры Милан - Турин значительно потратились на этой классике. И в то же время они все надеются на хороший результат на Ломбардии. А разве приложенные усилия на Милан - Турин отрицательным образом не скажутся на Ломбардии? Или победа здесь и сейчас важнее неясной перспективы удачного выступления в будущей гонке, пусть и несколько более престижной?

VeloVelo

Милан - Турин-2017 (5) РигоБерто-РигоБраво! Уран-Уранище! )

Вот один из главных на Ломбардию!



Подскажите, почему Зак не едет итальянские осенние классики?

Вроде, вполне ему подходит рельеф Ломбардии и форма должна была остаться после Вуэльты.

VeloVelo

Альваро Одег – новобранец кома ... (3) В смысле? )

VeloVelo

Ломбардия-2017. Превью (3) Очень жду эту гонку. Ломбардия невероятна всегда.

velodoctor

Милан - Турин-2017 (5)

И сами понимаете, хочется чтобы чисто теоретически был гонщик, который смог бы порадовать и за кого можно было бы попереживать.

Чернецкий в составе, просто одна из любимых гонок, а Ильнур завершил сезон, Матвей востанавливается.И сами понимаете, хочется чтобы чисто теоретически был гонщик, который смог бы порадовать и за кого можно было бы попереживать.

Student

Милан - Турин-2017 (5) Цитата: velodoctor Зато на тур Турции поедет, который нафиг никому не сдался, большая часть команд туда отказалась от участия. Обидно, что еще сказать.



Как Астана Чернецкого слила, а он тут 7ым был. И Ломбардию он тоже не поедет.Зато на тур Турции поедет, который нафиг никому не сдался, большая часть команд туда отказалась от участия. Обидно, что еще сказать. Очки тоже важны. Да и уровни гонок разные.