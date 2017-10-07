Евгений Гидич – новый велогонщик команды Astana

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- Дата:
- Сегодня, 10:11
Евгений Гидич – новый гонщик команды «Астана»
Молодой казахстанский гонщик Евгений Гидич с 2018 года будет выступать в составе команды Мирового Тура «Астана». В этом сезоне, Евгений уже провел несколько гонок вместе «Астаной» (Велосипедная классика Брюсселя, Гран-при Фурми, Тур Дании) в качестве стажера.
- Я очень рад подписать свой первый профессиональный контракт с командой «Астана». Я мечтал о том, чтобы оказаться в этой замечательной команде, стремился к этому, и вот, это произошло! Я счастлив. Сделаю все возможное для того, чтобы помочь команде добиваться самых высоких результатов и оправдать оказанное мне доверие, - рассказал Евгений Гидич.
Евгений Гидич (21 год) на очень высоком уровне проводит сезон 2017 года. В марте, он одержал победу в общем зачете «Тура Тайланда», выиграв один из этапов, а также, завоевал серебро в групповой гонке чемпионата Азии до 23 лет. В июне, Гидич стал третьим в генеральной классификации «Тура Кореи», а в июле выиграл заключительный этап «Тура озера Цинхай».
Несколько недель назад, в качестве стажера команды «Астана», Евгений оказал существенную помощь Михаэлю Вальгрену на его пути к подиуму «Тура Дании». А, совсем недавно, Гидич прекрасно проявил себя на «Туре Алматы», где занял высокое 7-е место в общем зачете гонки.
- Евгений – молодой, амбициозный гонщик с большим потенциалом. В этом году он добился ряда хороших результатов и доказал, что готов к тому, чтобы перейти на новый уровень. Несмотря на то, что его основная специализация – это спринт, Евгений довольно неплохо чувствует себя на подъемах, что продемонстрировал на недавнем «Туре Алматы», где вошел в десятку сильнейших. Кроме того, он очень достойно проявил себя во время стажировки в нашей команде. Его первый контракт в «Астане» рассчитан на два года. Будем надеяться, что через несколько лет он сможет составить конкуренцию сильнейшим спринтерам мира, - рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.
Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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