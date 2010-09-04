«Астана» продлевает контракт с Даниилом Фоминых





Команда Мирового Тура «Астана» подписала новое однолетнее соглашение с казахстанским гонщиком Даниилом Фоминых, действующим чемпионом Азии в индивидуальной гонке и чемпионом Казахстана 2018 года в этой же дисциплине.

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- Думаю, что у меня получился неплохой сезон. В качестве одной из главных целей значился чемпионат Азии, где мы должны были выступить максимально успешно. Удалось подойти к этому чемпионату в хорошей форме, и я рад, что сумел принести стране победу в «разделке», и что удалось помочь товарищам добиться успеха в групповой гонке. В целом, вторая часть сезона сложилась неплохо – и на чемпионате Казахстана был неплохой результат, и в нескольких гонках постарался сделать все возможное, чтобы помочь Алексею Луценко – на «Арктической Гонке Норвегии» и на итальянских классиках. Рад, что удалось выступить на чемпионате мира и представить там Казахстан. Впереди еще один сезон в составе «Астаны», я очень рад, что продлил контракт с командой. Спасибо генеральному партнеру «Самрук-Казына» за поддержку! В новом году буду пробовать улучшить личные результаты, но, конечно, в первую очередь я всегда готов помочь команде добиваться важных успехов, - сказал Даниил Фоминых.

Даниил Фоминых (28 лет) перешел в «Астану» в 2014 году, проведя 6 сезонов в Мировом Туре. Дважды, он выигрывал индивидуальную гонку в рамках чемпионата Казахстана (в 2014 и 2018), и также, дважды Фоминых завоевывал золото в «разделке» на чемпионате Азии (2013 и 2019).

- Даниил является сильным помощником, лояльным гонщиком, который всегда на стороне лидера команды, готовый поддержать его в любой момент. В гонках он выполняет важный объем работы, но видя шанс, он всегда старается использовать его. В этом году у нас был важный чемпионат Азии, где мы боролись за олимпийскую путевку, и Даниил показал себя с очень хорошей стороны, не только выиграв свою индивидуальную гонку, но также, оказав помощь Евгению Гидичу, добившемуся важнейшей победы для Казахстана. Всегда здорово иметь в команде такого хорошего гонщика, и я рад, что мы продлили контракт с Фоминых еще на один сезон, - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM



