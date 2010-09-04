VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

«Астана» продлевает контракт с Даниилом Фоминых

«Астана» продлевает контракт с Даниилом Фоминых

Команда Мирового Тура «Астана» подписала новое однолетнее соглашение с казахстанским гонщиком Даниилом Фоминых, действующим чемпионом Азии в индивидуальной гонке и чемпионом Казахстана 2018 года в этой же дисциплине.

 

 

 

Photo credit: © Getty Images 

- Думаю, что у меня получился неплохой сезон. В качестве одной из главных целей значился чемпионат Азии, где мы должны были выступить максимально успешно. Удалось подойти к этому чемпионату в хорошей форме, и я рад, что сумел принести стране победу в «разделке», и что удалось помочь товарищам добиться успеха в групповой гонке. В целом, вторая часть сезона сложилась неплохо – и на чемпионате Казахстана был неплохой результат, и в нескольких гонках постарался сделать все возможное, чтобы помочь Алексею Луценко – на «Арктической Гонке Норвегии» и на итальянских классиках. Рад, что удалось выступить на чемпионате мира и представить там Казахстан. Впереди еще один сезон в составе «Астаны», я очень рад, что продлил контракт с командой. Спасибо генеральному партнеру «Самрук-Казына» за поддержку! В новом году буду пробовать улучшить личные результаты, но, конечно, в первую очередь я всегда готов помочь команде добиваться важных успехов, - сказал Даниил Фоминых.

 

Даниил Фоминых (28 лет) перешел в «Астану» в 2014 году, проведя 6 сезонов в Мировом Туре. Дважды, он выигрывал индивидуальную гонку в рамках чемпионата Казахстана (в 2014 и 2018), и также, дважды Фоминых завоевывал золото в «разделке» на чемпионате Азии (2013 и 2019).

 

- Даниил является сильным помощником, лояльным гонщиком, который всегда на стороне лидера команды, готовый поддержать его в любой момент. В гонках он выполняет важный объем работы, но видя шанс, он всегда старается использовать его. В этом году у нас был важный чемпионат Азии, где мы боролись за олимпийскую путевку, и Даниил показал себя с очень хорошей стороны, не только выиграв свою индивидуальную гонку, но также, оказав помощь Евгению Гидичу, добившемуся важнейшей победы для Казахстана. Всегда здорово иметь в команде такого хорошего гонщика, и я рад, что мы продлили контракт с Фоминых еще на один сезон, - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Даниил Фоминых Astana Pro Team Александр Винокуров трансферы в велоспорте

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Капитан Нэмо

    Капитан Нэмо

    Вчера, 13:42 | Регистрация: 12.05.2019

    Хорошая новость для Фоминых. Ещё годик на зарплате велопробег катать...

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 14:09 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Капитан Нэмо
    Хорошая новость для Фоминых. Ещё годик на зарплате велопробег катать...

    Давно было замечено, что считать чужие деньги - занятие для дураков и бездельников. К какой категории себя относите?

    1. Имя: Капитан Нэмо

      Капитан Нэмо

      Вчера, 19:31 | Регистрация: 12.05.2019

      Я себя отношу к законопослушным налогоплательщикам, на деньги которых существует команда ( самрук казына вам в ленту)))

      1. Имя: Adrien

        Адриен

        Вчера, 21:40 | Регистрация: 17.05.2015

        Послушайте, а на чьи деньги вообще существует профессиональный спорт ? ТОЛЬКО НА ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. В СССР,например, весь спорт - детский, массовый, больших достижений - существовал только за счет государства, т.е. - за счет его граждан. И что плохого ? Точно так же финансировалось здравоохранение, оборона, образование. И ЧТО ПЛОХОГО ?!. А вы верите в ПРИМИТИВНЫЕ сказочки, что, мол, другие команды - Трек, Бора, Инеос, Мовистар и пр. - существуют на деньги неких спонсоров и не сидят на шее простых трудящихся ? А ОТКУДА БЕРУТ ДЕНЬГИ ЭТИ СПОНСОРЫ? Не у этих ли самых простых граждан ? Только ОПОСРЕДОВАННО... Уверяю вас - если завтра Астану прикроют, и Самрук Казына перестанет тратить на неё деньги - рядовые казахстанцы этого вообще НЕ ЗАМЕТЯТ, потому как их благосостояние это никак не улучшит...

        1. Имя: Капитан Нэмо

          Капитан Нэмо

          Вчера, 21:47 | Регистрация: 12.05.2019

          Вы так загораетесь, как будто имеете процент от контракта Фоминых))) внимательно прочитайте исходный комментарий. Для Фоминых отличная новость, что можно ещё год возить воду за неплохую зарплату в команде протура... Куча итальянских, испанских и французский гонцов о таком только мечтают...

        2. Имя: Саша

          VeloVelo

          Сегодня, 01:28 | Регистрация: 4.07.2013

          Моя печать и подпись под вашими словами.

  3. Имя: Сергей

    SSS

    Вчера, 14:30 | Регистрация: 25.05.2015

    вот это новость!

  4. Rokka

    Вчера, 15:56 | Регистрация: 23.01.2016

    Лучший местный водовоз

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Печально конечно, что среди казахстанских гонщиков, весомые результаты дает только Луценко. Остальные не растут в развитии. Просто как объязаловка входят в состав Астаны для галочки. Просто водовозят. Неужели бельгийцы, французы, исранцы, итальянцы ...чем то отличаются в физическом развитии от казахстанцев? Может они не из того мяса сделаны? Или подготовка другая? Просто я думаю нет цели и стремления к победам. Или гонорары их так ломают? Не пойму ничего?

    Вся жизнь это гонка.

  6. AAA

    Вчера, 20:27 | Регистрация: 20.01.2011

    Воду тоже кому то возить надо...

  7. Jonik

    Вчера, 23:45 | Регистрация: 22.09.2019

    Цитата: Astanaforever
    Печально конечно, что среди казахстанских гонщиков, весомые результаты дает только Луценко. Остальные не растут в развитии. Просто как объязаловка входят в состав Астаны для галочки. Просто водовозят. Неужели бельгийцы, французы, исранцы, итальянцы ...чем то отличаются в физическом развитии от казахстанцев? Может они не из того мяса сделаны? Или подготовка другая? Просто я думаю нет цели и стремления к победам. Или гонорары их так ломают? Не пойму ничего?

    Система соревновательная другая. В Бельгии например, проходит по 4 гонки в день, несмотря на то, что это очень маленькая страна. Сколько гонок проходит в Казахстане, России и прочих пост Советских странах? Поэтому у них есть из кого выбирать, а у нас нет.

  8. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 00:38 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Jonik
    Цитата: Astanaforever
    Печально конечно, что среди казахстанских гонщиков, весомые результаты дает только Луценко. Остальные не растут в развитии. Просто как объязаловка входят в состав Астаны для галочки. Просто водовозят. Неужели бельгийцы, французы, исранцы, итальянцы ...чем то отличаются в физическом развитии от казахстанцев? Может они не из того мяса сделаны? Или подготовка другая? Просто я думаю нет цели и стремления к победам. Или гонорары их так ломают? Не пойму ничего?

    Система соревновательная другая. В Бельгии например, проходит по 4 гонки в день, несмотря на то, что это очень маленькая страна. Сколько гонок проходит в Казахстане, России и прочих пост Советских странах? Поэтому у них есть из кого выбирать, а у нас нет.

    Половина, если не все живут за рубежом. И количесвто соревнований притянуто, важна самодисциплина и тренировки, кто-то грудь колесом и носит майку команды про-тура, эмблеиой красуется, а кто-то берит велик и проезжает в межсезонке каждый день по 50-60 км. Вот и вся разница.

  9. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 01:05 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Адриен
    Послушайте, а на чьи деньги вообще существует профессиональный спорт ? ТОЛЬКО НА ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. В СССР,например, весь спорт - детский, массовый, больших достижений - существовал только за счет государства, т.е. - за счет его граждан. И что плохого ? Точно так же финансировалось здравоохранение, оборона, образование. И ЧТО ПЛОХОГО ?!. А вы верите в ПРИМИТИВНЫЕ сказочки, что, мол, другие команды - Трек, Бора, Инеос, Мовистар и пр. - существуют на деньги неких спонсоров и не сидят на шее простых трудящихся ? А ОТКУДА БЕРУТ ДЕНЬГИ ЭТИ СПОНСОРЫ? Не у этих ли самых простых граждан ? Только ОПОСРЕДОВАННО... Уверяю вас - если завтра Астану прикроют, и Самрук Казына перестанет тратить на неё деньги - рядовые казахстанцы этого вообще НЕ ЗАМЕТЯТ, потому как их благосостояние это никак не улучшит...

    Ого, как вы от жизни отстали) Капитализм тем и хорош, что деньги у каждого свои. И гонцы Боры живут максимум на деньги сотрудников той самой Боры, но никакн не госудаства. Вы удивитесь, но оно коммерсантам ничего не дает. А с такой опопсредованностью можно за уши любой факт притянуть)))

  10. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:02 | Регистрация: 4.09.2010

    Астана - очевидно национальный проект. и местные (даже далеко не звёздные) парни по определению всегда будут в штате. Фоминых среди казахов в усишном рейтинге - пятый. с чего ему не быть в команде то??

    выше его (не из Астаны) был только Пронский. но с августа и он стажёр Астаны

    и "водовоз" - не оскорбление

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 ноября

Romain Bardet (AG2R)

Jon Irisarri Rincon (Caja Rural - Seguros RGA)

Giovanni Lonardi (Nippo - Vini Fantini - Faizane)

10 ноября

Kenny De Нaes (WB Aqua Protect)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2019 (22)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)