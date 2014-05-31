Азиатские Игры-2023. Евгений Федоров и Алексей Луценко завоевывают золото и серебро в групповой гонке

Азиатские Игры. Евгений Федоров и Алексей Луценко завоевывают золото и серебро в групповой гонке

Гонщики команды Astana Qazaqstan Team Евгений Федоров и Алексей Луценко, представляя сборную Казахстана, одержали блестящую двойную победу сегодня на Азиатских Летних Играх в Ханчжоу, Китай, выиграв золотую и серебряную медали в групповой шоссейной гонке (207.7 км).

Сначала Луценко, а затем Федоров атаковали из группы лидеров примерно за 80 км до финиша, сразу же добыв хорошее преимущество. Удержав его вплоть до самого финиша, Федоров и Луценко финишировали вместе, завоевав золотую и серебряную медали, соответственно.

«Я невероятно счастлив и горд этой золотой медалью. Для нас это было очень важное соревнование, и мы знали, что должны сделать все возможное для того, чтобы побороться за победу. Этот успех многое значит для меня, поэтому мне очень приятно принести эту золотую награду моей стране, моему Казахстану. Я хочу поблагодарить всю нашу команду за огромную поддержку и во время подготовки к гонке, и во время самой гонки. И, конечно, огромное спасибо Алексею Луценко, он провел потрясающий день на шоссе, великолепную гонку. Было так здорово финишировать вместе с Алексеем, разделив с ним этот успех», - сказал Евгений Федоров.

Это первая медаль Азиатских Игр для Евгения Федорова, в то время, как Алексей Луценко стал самым успешным шоссейным гонщиком в истории Азиатских Игр, завоевав 4 золота и 1 серебро.

«Мы ожидали, что гонка будет сложной, и мы были готовы к этому. После успеха в «разделке» я был настроен на то, чтобы выложиться на все 100% в групповой гонке. Но, и вся команда была сверх мотивирована и сфокусирована на этом старте, очень важном для Казахстана. Могу сказать, что трасса гонки впечатлила своей сложностью, и мне она очень понравилась. Было здорово проехать эту гонку.

Ребята проделали отличную работу в начале, контролируя ход гонки, а затем мне вместе с Евгением Федоровым удалось попасть в небольшой отрыв. Было понятно, что с того момента нужно было двигаться только вперед, продолжать работать изо всех сил для того, чтобы использовать этот шанс. И, в итоге, на первом тяжелом подъеме я атаковал, а позднее, после второй горы ко мне присоединился Евгений Федоров. Так что, примерно за 80 км до финиша мы оказались впереди вдвоем. Нам удалось сохранить преимущество до финиша и принести Казахстану две медали, золото и серебро. Это идеальное завершение нашей шоссейной программы здесь, на Азиатских Играх», - сказал Алексей Луценко.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team