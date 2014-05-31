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Азиатские Игры-2023. Евгений Федоров и Алексей Луценко завоевывают золото и серебро в групповой гонке

Азиатские Игры. Евгений Федоров и Алексей Луценко завоевывают золото и серебро в групповой гонке

 

 

 

Гонщики команды Astana Qazaqstan Team Евгений Федоров и Алексей Луценко, представляя сборную Казахстана, одержали блестящую двойную победу сегодня на Азиатских Летних Играх в Ханчжоу, Китай, выиграв золотую и серебряную медали в групповой шоссейной гонке (207.7 км).

 

Сначала Луценко, а затем Федоров атаковали из группы лидеров примерно за 80 км до финиша, сразу же добыв хорошее преимущество. Удержав его вплоть до самого финиша, Федоров и Луценко финишировали вместе, завоевав золотую и серебряную медали, соответственно.

 

 

 

«Я невероятно счастлив и горд этой золотой медалью. Для нас это было очень важное соревнование, и мы знали, что должны сделать все возможное для того, чтобы побороться за победу. Этот успех многое значит для меня, поэтому мне очень приятно принести эту золотую награду моей стране, моему Казахстану. Я хочу поблагодарить всю нашу команду за огромную поддержку и во время подготовки к гонке, и во время самой гонки. И, конечно, огромное спасибо Алексею Луценко, он провел потрясающий день на шоссе, великолепную гонку. Было так здорово финишировать вместе с Алексеем, разделив с ним этот успех», - сказал Евгений Федоров.

 

Это первая медаль Азиатских Игр для Евгения Федорова, в то время, как Алексей Луценко стал самым успешным шоссейным гонщиком в истории Азиатских Игр, завоевав 4 золота и 1 серебро.

 

«Мы ожидали, что гонка будет сложной, и мы были готовы к этому. После успеха в «разделке» я был настроен на то, чтобы выложиться на все 100% в групповой гонке. Но, и вся команда была сверх мотивирована и сфокусирована на этом старте, очень важном для Казахстана. Могу сказать, что трасса гонки впечатлила своей сложностью, и мне она очень понравилась. Было здорово проехать эту гонку.

 

Ребята проделали отличную работу в начале, контролируя ход гонки, а затем мне вместе с Евгением Федоровым удалось попасть в небольшой отрыв. Было понятно, что с того момента нужно было двигаться только вперед, продолжать работать изо всех сил для того, чтобы использовать этот шанс. И, в итоге, на первом тяжелом подъеме я атаковал, а позднее, после второй горы ко мне присоединился Евгений Федоров. Так что, примерно за 80 км до финиша мы оказались впереди вдвоем. Нам удалось сохранить преимущество до финиша и принести Казахстану две медали, золото и серебро. Это идеальное завершение нашей шоссейной программы здесь, на Азиатских Играх», - сказал Алексей Луценко.

 

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Азиатские Игры-2023 Евгений Федоров Алексей Луценко Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 19:52 | Регистрация: 20.05.2021

    Молодцы, жаль только,что их готовность не распространяется на другие гонки.Радовать необходимо не только азиатских болельщиков, но и европейских,а их большинство.

  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 20:01 | Регистрация: 22.09.2020

    молодцы

  3. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 20:54 | Регистрация: 27.05.2017

    Европейских большинство? Индия с Китаем всю Европу перекрывает пару раз.

    No war!
  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:08 | Регистрация: 30.06.2017

    Поздравляю! Ждем результатов от Федорова и Луценко на туре Турции. ..да и от Кэва тоже. Противостоять ему придется Фабио Якобсену.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 21:19 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Astanaforever
    Поздравляю! Ждем результатов от Федорова и Луценко на туре Турции. ..да и от Кэва тоже. Противостоять ему придется Фабио Якобсену.

    Противостоять Якобсену на Туре Турции будет сложно по причине отсутствия Якобсена. Квики на эту гонку не заявились.

  6. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 21:50 | Регистрация: 31.05.2014

    Почти 6 минут привезли третьему месту, пацаны явно славные парни на деревне)))

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 22:09 | Регистрация: 20.05.2021

      В этом можно обвинить Груздева.Тогда он тоже молодец.

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