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Команда «Астана» продлила контракт с Дмитрием Груздевым

Команда «Астана» продлила контракт с Дмитрием Груздевым

 

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  Команда Мирового Тура «Астана» рада сообщить о продлении контракта на 2018 год с действующим чемпионом Азии в индивидуальной гонке Дмитрием Груздевым.

 

- Нынешний сезон – уже шестой в составе «Астаны», и я очень рад, что продолжу выступать в этой команде и в следующем году. В начале сезона я вновь выиграл «разделку» на чемпионате Азии, а также, вместе с национальной сборной завоевал золото в командной гонке. Однако, у меня еще есть определенные амбиции и в европейских гонках, где мне хотелось бы добиться хороших результатов. Но, одна из главных моих задач – помощь лидерам команды, и в новом сезоне я, как и прежде, буду готов выкладываться на 100% для достижения командных целей, - рассказал Дмитрий Груздев.

 

  Помимо личных успехов на чемпионате Азии, в этом году Дмитрий Груздев (31 год) очень уверенно провел сезон весенних классических гонок, помогая Алексею Луценко и Михаэлю Вальгрену на таких гонках, как «Дварс доор Влаандерен», «Е3 Харельбеке» и «Тур Фландрии». Также, Груздев вошел в состав «Астаны» на «Тур де Франс», где поддерживал капитана команды Фабио Ару.

 

- Дмитрий – гонщик, на которого всегда можно положиться. Он отлично чувствует себя и на брусчатых классических гонках, и на Гранд-турах, где всегда находится рядом с лидером. Кроме того, он очень достойно представляет Казахстан на международных соревнованиях самого высокого уровня. Победы на чемпионате Азии – прямое тому подтверждение. Я рад тому, что Дмитрий продолжает свою профессиональную карьеру именно в «Астане», - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Дмитрий Груздев Александр Винокуров Astana Pro Team трансферы велоспорт Казахстана

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Комментарии

  • svenfischer
    Жулиан Алафилипп и Джанни Моск ... (3)
    svenfischer-Фото
    А что хулиганистого он сделал?
  • svenfischer
    Падения велогонщиков на "Гонк ... (3)
    svenfischer-Фото
    А что с Камжаном?
  • velodoctor
    Париж - Тур-2017 (10)
    velodoctor-Фото

    Кстати Сорен Крааг Андерсон для 1го года в комнаде ВТ очень не плохо едет, на фландрии себя показал с лучшей стороны, и команда ему дала возможность проехать вуэльту. Ему всего 23 года. popcorm

  • EL-Fenomeno
    Жулиан Алафилипп и Джанни Моск ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: RexDroid
    Москон выглядит как хулиган средь пай-мальчиков, кем в принципе и является.

    Выходит инцидент з Райшенбахом из FDJ на гонке Тре Валле Варзине не был случайностью?! Правда Джанни официально уже извинисля и перед спортсменом, и перед тамошней командой

  • EL-Fenomeno
    Ломбардия-2017. Результаты (32)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Grinta
    Цитата: EL-Fenomeno
    Нибали на финише показывал на ладонях 8 пальцев (вверх). Это 8 побед за сезон или как понимать эту "восьмёрку"; ответьте кто знает?
    Это не восьмёрка. Это пять и 0. Пятидесятая победа

    вот оно чё (спасибо) и читал же, что 50, но ступил маленько, бывает)

  • RexDroid
    Жулиан Алафилипп и Джанни Моск ... (3)
    RexDroid-Фото

    Москон выглядит как хулиган средь пай-мальчиков, кем в принципе и является.

    Буду ждать весенних классик с соответствующими полномочиями.

  • Cha
    Падения велогонщиков на "Гонк ... (3)
    Cha-Фото

    Парни железные, кони карбоновые. От падения Де Плюса мурашки по коже.

    Всем здоровья и восстановления!

  • velodoctor
    Париж - Тур-2017 (10)
    velodoctor-Фото

    Под горняков явно. Грайпель если что даже МСР не ездит.

  • VeloVelo
    Маттео Трентин - победитель к ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Трентин очень силен был сегодня. Датчанин красавцец. Ну и Ники - Браво!

  • VeloVelo
    Париж - Тур-2017 (10)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: velodoctor
    Одни квипстеповцы, казалось лидера потеряли за 15км, но пофигу

    Сегодня явно не под спринтеров был финиш. Ну а Грайпель в последние два года неплохо едет пупыри, что он и доказал.



     

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