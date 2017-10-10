Команда «Астана» продлила контракт с Дмитрием Груздевым

Команда Мирового Тура «Астана» рада сообщить о продлении контракта на 2018 год с действующим чемпионом Азии в индивидуальной гонке Дмитрием Груздевым.

- Нынешний сезон – уже шестой в составе «Астаны», и я очень рад, что продолжу выступать в этой команде и в следующем году. В начале сезона я вновь выиграл «разделку» на чемпионате Азии, а также, вместе с национальной сборной завоевал золото в командной гонке. Однако, у меня еще есть определенные амбиции и в европейских гонках, где мне хотелось бы добиться хороших результатов. Но, одна из главных моих задач – помощь лидерам команды, и в новом сезоне я, как и прежде, буду готов выкладываться на 100% для достижения командных целей, - рассказал Дмитрий Груздев.

Помимо личных успехов на чемпионате Азии, в этом году Дмитрий Груздев (31 год) очень уверенно провел сезон весенних классических гонок, помогая Алексею Луценко и Михаэлю Вальгрену на таких гонках, как «Дварс доор Влаандерен», «Е3 Харельбеке» и «Тур Фландрии». Также, Груздев вошел в состав «Астаны» на «Тур де Франс», где поддерживал капитана команды Фабио Ару.

- Дмитрий – гонщик, на которого всегда можно положиться. Он отлично чувствует себя и на брусчатых классических гонках, и на Гранд-турах, где всегда находится рядом с лидером. Кроме того, он очень достойно представляет Казахстан на международных соревнованиях самого высокого уровня. Победы на чемпионате Азии – прямое тому подтверждение. Я рад тому, что Дмитрий продолжает свою профессиональную карьеру именно в «Астане», - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team