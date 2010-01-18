Евгений Гидич и Дмитрий Груздев остаются в Astana Qazaqstan Team

Казахстанский гонщик Евгений Гидич (27 лет) продлил контракт с командой Astana Qazaqstan Team, где будет выступать в течение еще одного сезона 2024 года. Один из самых опытных казахстанских гонщиков Дмитрий Груздев (37 лет) проведет еще один сезон (2024) в составе Astana Qazaqstan Team.

Евгений Гидич продолжит выступать в Astana Qazaqstan Team

Photo credit: @SprintCycling





«Еще один сезон в команде Astana Qazaqstan Team я рассматриваю, прежде всего, как возможность доказать, что у меня еще есть определенные амбиции в велоспорте, есть желание и мотивация добиваться высоких результатов. В последние годы не все получалось, но я старался не сдаваться, пробовал снова и снова, были моменты, когда что-то получалось, и это позволяет надеяться, что победы и призовые места – это лишь вопрос времени и упорства. Конечно, командные цели – это главное, я готов помогать команде во всех гонках, где это необходимо, и в рамках «Астаны», и в рамках национальной сборной. Но, и о личных результатах я не хотел бы забывать, потому что знаю, что в определенных гонках могу проявить себя», – сказал Евгений Гидич.



В сезоне 2023 года Евгений Гидич одержал две победы на этапах многодневной гонки «Тур региона Ван» в составе сборной Казахстана, был вторым в групповой гонке чемпионата Азии и национального чемпионата Казахстана, а также, финишировал 4-м на этапе «Вуэльты Сан-Хуана» и стал 8-м в общем зачете «Тура Стамбула».



«Во второй половине сезона Евгений неплохо проявил себя, продемонстрировал стремление быть полезным команде и, при этом, желание бороться за победу. Также, Евгений достойно выступал в составе национальной сборной, завоевал медаль на чемпионате Азии, принес Казахстану важные рейтинговые очки. Далеко не все получается, но мы видим, что у гонщика есть мотивация и желание работать, а это самое главное. Сезон для всех без исключения был сложным по разным причинам, поэтому будем надеяться, что следующий год пройдет спокойнее и без форс-мажоров, что позволит каждому из гонщиков проявить себя на все 100%», – сказал Александр Винокуров.

Дмитрий Груздев остается в Astana Qazaqstan Team

Photo credit: @SprintCycling

«Несмотря на все трудности этого сезона, ряд задач, которые перед нами ставились, нам удалось выполнить. Этот год был важен с точки зрения олимпийского отбора, и как команда, мы сделали все возможное, чтобы завоевать как можно больше очков. Мы показали 100%-й результат и на чемпионате Азии, и на Азиатских Играх, и я рад, что был частью этого успеха, что сумел оказать помощь нашим лидерам на пути к золотым медалям, важным не только для команды, но и для Казахстана. Чувствую, что есть еще силы, есть желание работать, быть полезным команде, отдаваться полностью ради общих целей. Поэтому, новый сезон вместе с Astana Qazaqstan Team рассматриваю как еще одну возможность помочь команде всем тем, что я умею в велоспорте», – сказал Дмитрий Груздев.



Дмитрий Груздев провел 12 полных сезонов в казахстанском проекте, за этот период проехав 9 Гранд-туров и 20 монументальных классических гонок, где всегда на 100% выкладывался ради командных целей и поддержки лидера. Помимо этого, Дмитрий Груздев всегда был одной из ключевых фигур и для национальной команды. В 2023 году в составе сборной Казахстана Груздев выиграл золото чемпионата Азии в смешанной командной гонке и стал 5-м в групповой гонке Летних Азиатских Игр.



«Дмитрий Груздев – это на 100% лояльный командный гонщик, который посвятил всю свою карьеру помощи лидерам на гонках любого уровня, будь то Гранд-туры, классические гонки, чемпионаты мира, Азии или Олимпийские Игры. У Дмитрия есть бесценный опыт, который нужен команде, и который мы можем использовать и в работе с молодыми казахстанскими ребятами, и для достижения поставленных командных задач», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team