Евгений Гидич и Дмитрий Груздев остаются в Astana Qazaqstan Team

Позор.Беспредел. Генеральной прокуратуре Казахстана стоило бы заняться проверкой генерального менеджмента профессиональной команды Astana Qazaqstan, в частности ее генерального менеджера команды Александра Винокурова на предмет нерационального использования денежных средств бюджета команды от частных спонсоров и государства , лоббирования интересов гонщиков, приближенных к руководству команды, которые не соответствуют спортивных норм профессионального гонщика. Своими деструктивными действиями Винокуров полностью дискредитирует себя как спортсмена, разрушает профессиональную команду и сворачивания национального спортивного проекта р Казахстан на международной арене.

Гидич в этом сезоне не одержал ни одной победы. Tour of Van не считается..там один колхоз на уровне азиатских прогулок .участвовал в семи бельгийских, весенних классик и ни одну не доехал.02.04 DNF Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres (1.UWT)

29.03 DNF Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME (1.UWT) 96k

26.03 DNF Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME (1.UWT)

24.03 DNF E3 Saxo Classic (1.UWT)

22.03 DNF Classic Brugge-De Panne (1.UWT)

26.02 DNF Kuurne - Bruxelles - Kuurne (1.Pro)

25.02 DNF Omloop Het Nieuwsblad ME (1.UWT)

Так же из трех испанских классик ни одну не доехал.13.02 DNF Jaén Paraiso Interior (1.1)

12.02 70 Clasica de Almeria (1.Pro) DNF

11.02 DNF Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida (1.1). Непонятно кто он? Горняк? Нет. Спринтер? Где спринтовал? Нигде. Разделочник? Нет. Ваще никто.





Теперь Груздев. 37 лет..Мертвый как никто в команде. Последняя победа в 2012 году. Вы только задумайтесь..11 лет назад..да побед у него в карьере 8 колхозных. Три на туре Хайнаня..и остальные в чемпионате Казахстана и одна на Азии. В прошлом году не доехал до финиша в 10 гонках...остальные во второй сотне. Спрашивается, как он может помочь лидеру команды, когда ему самому надо помогать доехать до финиша. Катит себе в кайф прогулочным темпом и пое.***..ть ему на лидера и на команду. Просто получает халявное бабло в размере 5 евро в месяц, плюс призовые от Вино и катается бесплатно по странам, жрет халявную жрачку в отелях. И хочет так кататься до своей пенсии. Такие как он просто занимают места в команде, перекрывая дорогу молодым, которые желают пахать и развиваться. Пока такое будет в команде, ничего она не будет выигрывать. Такую команду ушатали. Мошенники.