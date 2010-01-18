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Евгений Гидич и Дмитрий Груздев остаются в Astana Qazaqstan Team

Евгений Гидич и Дмитрий Груздев остаются в Astana Qazaqstan Team

 

 

Казахстанский гонщик Евгений Гидич (27 лет) продлил контракт с командой Astana Qazaqstan Team, где будет выступать в течение еще одного сезона 2024 года. Один из самых опытных казахстанских гонщиков Дмитрий Груздев (37 лет) проведет еще один сезон (2024) в составе Astana Qazaqstan Team.

 

 

Евгений Гидич продолжит выступать в Astana Qazaqstan Team

 

 

Photo credit: @SprintCycling

 



«Еще один сезон в команде Astana Qazaqstan Team я рассматриваю, прежде всего, как возможность доказать, что у меня еще есть определенные амбиции в велоспорте, есть желание и мотивация добиваться высоких результатов. В последние годы не все получалось, но я старался не сдаваться, пробовал снова и снова, были моменты, когда что-то получалось, и это позволяет надеяться, что победы и призовые места – это лишь вопрос времени и упорства. Конечно, командные цели – это главное, я готов помогать команде во всех гонках, где это необходимо, и в рамках «Астаны», и в рамках национальной сборной. Но, и о личных результатах я не хотел бы забывать, потому что знаю, что в определенных гонках могу проявить себя», – сказал Евгений Гидич.

В сезоне 2023 года Евгений Гидич одержал две победы на этапах многодневной гонки «Тур региона Ван» в составе сборной Казахстана, был вторым в групповой гонке чемпионата Азии и национального чемпионата Казахстана, а также, финишировал 4-м на этапе «Вуэльты Сан-Хуана» и стал 8-м в общем зачете «Тура Стамбула».

«Во второй половине сезона Евгений неплохо проявил себя, продемонстрировал стремление быть полезным команде и, при этом, желание бороться за победу. Также, Евгений достойно выступал в составе национальной сборной, завоевал медаль на чемпионате Азии, принес Казахстану важные рейтинговые очки. Далеко не все получается, но мы видим, что у гонщика есть мотивация и желание работать, а это самое главное. Сезон для всех без исключения был сложным по разным причинам, поэтому будем надеяться, что следующий год пройдет спокойнее и без форс-мажоров, что позволит каждому из гонщиков проявить себя на все 100%», – сказал Александр Винокуров.

 

Дмитрий Груздев остается в Astana Qazaqstan Team

 

Photo credit: @SprintCycling

 

«Несмотря на все трудности этого сезона, ряд задач, которые перед нами ставились, нам удалось выполнить. Этот год был важен с точки зрения олимпийского отбора, и как команда, мы сделали все возможное, чтобы завоевать как можно больше очков. Мы показали 100%-й результат и на чемпионате Азии, и на Азиатских Играх, и я рад, что был частью этого успеха, что сумел оказать помощь нашим лидерам на пути к золотым медалям, важным не только для команды, но и для Казахстана. Чувствую, что есть еще силы, есть желание работать, быть полезным команде, отдаваться полностью ради общих целей. Поэтому, новый сезон вместе с Astana Qazaqstan Team рассматриваю как еще одну возможность помочь команде всем тем, что я умею в велоспорте», – сказал Дмитрий Груздев.

Дмитрий Груздев провел 12 полных сезонов в казахстанском проекте, за этот период проехав 9 Гранд-туров и 20 монументальных классических гонок, где всегда на 100% выкладывался ради командных целей и поддержки лидера. Помимо этого, Дмитрий Груздев всегда был одной из ключевых фигур и для национальной команды. В 2023 году в составе сборной Казахстана Груздев выиграл золото чемпионата Азии в смешанной командной гонке и стал 5-м в групповой гонке Летних Азиатских Игр.

«Дмитрий Груздев – это на 100% лояльный командный гонщик, который посвятил всю свою карьеру помощи лидерам на гонках любого уровня, будь то Гранд-туры, классические гонки, чемпионаты мира, Азии или Олимпийские Игры. У Дмитрия есть бесценный опыт, который нужен команде, и который мы можем использовать и в работе с молодыми казахстанскими ребятами, и для достижения поставленных командных задач», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

 

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Теги к статье: Дмитрий Груздев Евгений Гидич Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 14:00 | Регистрация: 4.09.2010

    соболезнования Астанафореве !

  2. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 14:43 | Регистрация: 18.01.2010

    Цитата: Shalam s Urala
    соболезнования Астанафореве !
    ))))))))))))))))

  3. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 15:33 | Регистрация: 20.05.2021

    Своим решением Астана положила на лопатки рекомендации и пожелания некоторых "ярых фанатов" команды по составу  с надеждой творческого сотруднищества в следующем сезоне. Мои соболезнования "фанатам".

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Позор.Беспредел. Генеральной прокуратуре Казахстана стоило бы заняться проверкой генерального менеджмента профессиональной команды Astana Qazaqstan, в частности ее генерального менеджера команды Александра Винокурова на предмет нерационального использования денежных средств бюджета команды от частных спонсоров и государства , лоббирования интересов гонщиков, приближенных к руководству команды, которые не соответствуют спортивных норм профессионального гонщика. Своими деструктивными действиями Винокуров полностью дискредитирует себя как спортсмена, разрушает профессиональную команду и сворачивания национального спортивного проекта р Казахстан на международной арене.

    Гидич в этом сезоне не одержал ни одной победы. Tour of Van не считается..там один колхоз на уровне азиатских прогулок .участвовал в семи бельгийских, весенних классик и ни одну не доехал.02.04 DNF Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres (1.UWT)
    29.03 DNF Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME (1.UWT) 96k
    26.03 DNF Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME (1.UWT)
    24.03 DNF E3 Saxo Classic (1.UWT)
    22.03 DNF Classic Brugge-De Panne (1.UWT)
    26.02 DNF Kuurne - Bruxelles - Kuurne (1.Pro)
    25.02 DNF Omloop Het Nieuwsblad ME (1.UWT)
    Так же из трех испанских классик ни одну не доехал.13.02 DNF Jaén Paraiso Interior (1.1)
    12.02 70 Clasica de Almeria (1.Pro) DNF
    11.02 DNF Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida (1.1). Непонятно кто он? Горняк? Нет. Спринтер? Где спринтовал? Нигде. Разделочник? Нет. Ваще никто.

    Теперь Груздев. 37 лет..Мертвый как никто в команде. Последняя победа в 2012 году. Вы только задумайтесь..11 лет назад..да побед у него в карьере 8 колхозных. Три на туре Хайнаня..и остальные в чемпионате Казахстана и одна на Азии. В прошлом году не доехал до финиша в 10 гонках...остальные во второй сотне. Спрашивается, как он может помочь лидеру команды, когда ему самому надо помогать доехать до финиша. Катит себе в кайф прогулочным темпом и пое.***..ть ему на лидера и на команду. Просто получает халявное бабло в размере 5 евро в месяц, плюс призовые от Вино и катается бесплатно по странам, жрет халявную жрачку в отелях. И хочет так кататься до своей пенсии. Такие как он просто занимают места в команде, перекрывая дорогу молодым, которые желают пахать и развиваться.  Пока такое будет в команде, ничего она не будет выигрывать. Такую команду ушатали. Мошенники.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Евгений Гидич и Дмитрий Грузде ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Позор.Беспредел. Генеральной прокуратуре Казахстана стоило бы заняться проверкой генерального менеджмента профессиональной команды Astana Qazaqstan, в частности ее генерального менеджера команды Александра Винокурова на предмет нерационального использования денежных средств бюджета команды от частных спонсоров и государства , лоббирования интересов гонщиков, приближенных к руководству команды, которые не соответствуют спортивных норм профессионального гонщика. Своими деструктивными действиями Винокуров полностью дискредитирует себя как спортсмена, разрушает профессиональную команду и сворачивания национального спортивного проекта р Казахстан на международной арене.

    Гидич в этом сезоне не одержал ни одной победы. Tour of Van не считается..там один колхоз на уровне азиатских прогулок .участвовал в семи бельгийских, весенних классик и ни одну не доехал.02.04 DNF Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres (1.UWT)
    29.03 DNF Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME (1.UWT) 96k
    26.03 DNF Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME (1.UWT)
    24.03 DNF E3 Saxo Classic (1.UWT)
    22.03 DNF Classic Brugge-De Panne (1.UWT)
    26.02 DNF Kuurne - Bruxelles - Kuurne (1.Pro)
    25.02 DNF Omloop Het Nieuwsblad ME (1.UWT)
    Так же из трех испанских классик ни одну не доехал.13.02 DNF Jaén Paraiso Interior (1.1)
    12.02 70 Clasica de Almeria (1.Pro) DNF
    11.02 DNF Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida (1.1). Непонятно кто он? Горняк? Нет. Спринтер? Где спринтовал? Нигде. Разделочник? Нет. Ваще никто.

    Теперь Груздев. 37 лет..Мертвый как никто в команде. Последняя победа в 2012 году. Вы только задумайтесь..11 лет назад..да побед у него в карьере 8 колхозных. Три на туре Хайнаня..и остальные в чемпионате Казахстана и одна на Азии. В прошлом году не доехал до финиша в 10 гонках...остальные во второй сотне. Спрашивается, как он может помочь лидеру команды, когда ему самому надо помогать доехать до финиша. Катит себе в кайф прогулочным темпом и пое.***..ть ему на лидера и на команду. Просто получает халявное бабло в размере 5 евро в месяц, плюс призовые от Вино и катается бесплатно по странам, жрет халявную жрачку в отелях. И хочет так кататься до своей пенсии. Такие как он просто занимают места в команде, перекрывая дорогу молодым, которые желают пахать и развиваться.  Пока такое будет в команде, ничего она не будет выигрывать. Такую команду ушатали. Мошенники.

  • nightbuster33
    Евгений Гидич и Дмитрий Грузде ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Своим решением Астана положила на лопатки рекомендации и пожелания некоторых "ярых фанатов" команды по составу  с надеждой творческого сотруднищества в следующем сезоне. Мои соболезнования "фанатам".

  • AzaKonta
    Евгений Гидич и Дмитрий Грузде ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    соболезнования Астанафореве !
    ))))))))))))))))
  • Shalam s Urala
    Евгений Гидич и Дмитрий Грузде ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    соболезнования Астанафореве !

  • shoooster
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (21)
    shoooster-Фото
    Цитата: Pugachev
    Зачем к спорту привязали уголовное право?
    Спорт - это деньги. Большие деньги. Допинг рассматривается как мошенничество.
  • StVano
    Йохан Мюзеув о Вауте ван Арте, ... (5)
    StVano-Фото
    Полностью согласен! Если бы он победил тогда на Гент-Вевельгем, то про неё многие уже бы забыли, а джентельменский поступок запомнился надолго. Да и уважение среди товарищей по команде дорогого стоит.
  • Earl57
    Тадей Погачар — победитель Кр ... (3)
    Earl57-Фото
    Киттель там амбассадором Тура выступает. Каждый год участвует.
  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар — победитель Кр ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    ближнее место Киттелю приехать поболеть )

  • velodoctor
    Адам Хансен о решении Марка Кэ ... (3)
    velodoctor-Фото

    Вино крутой мужик,точно на своем месте.

  • Ернат
    Адам Хансен о решении Марка Кэ ... (3)
    Ернат-Фото

    удачи ему и Астанае

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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