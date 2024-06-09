Джей Вайн начал тренироваться на велосипеде после падения на Туре Страны Басков-2024

Джей Вайн: «Моё восстановление идёт полным ходом»

28-летний австралийский велогонщик команды UAE Team Emirates Джей Вайн (Jay Vine) стал одним из наиболее пострадавших при массовом падении на Туре Страны Басков-2024 в апреле. Он получил перелом позвонков шейного и грудного отдела.

Джей Вайн тогда провёл в больнице девять дней, ему не потребовалось проводить операцию. Врачи пришли к выводу, что переломы позвонков могут зажить естественным образом. Почти через восемь недель после падения гонщику разрешили снять шейный корсет и вернуться к тренировкам на улице.

Photo @jay_vine3/Jay Vine

Врач команды UAE Team Emirates Адриан Ротунно (Adrian Rotunno) сообщил: «Промежуточная компьютерная томография показала удовлетворительное заживление переломов, поэтому на данном этапе шейный бандаж можно снять.

Позвоночник теперь достаточно стабилен, чтобы начать лёгкие щадящие тренировки на улице с целью улучшения посадки на велосипеде, что является ключевым фактором для предотвращения нейромышечной атрофии. Этот процесс очень тщательно контролируется. Джею предстоит ещё несколько недель реабилитации. Но это первый большой прогресс за последние 7 недель, что положительно влияет и на его психологическое состояние, и перспективы восстановления физической формы».

Джей Вайн в соцсетях написал: «Появились новости. Прошли долгие 8 недель, полные различных сканирований, физиотерапии, реабилитационных сессий, работы на велотренажёре, и всего остального. Но моё восстановление идёт полным ходом.

Команда тщательно оптимизировала этот процесс, обеспечила всё, чтобы я мог полностью восстановиться. Рад сообщить, что несколько дней назад врачи разрешили мне снять шейный корсет и даже позволили выехать тренироваться на улицу. (Да, мне разрешено ездить только в подъёмы, но это лучше, чем ничего!)

К счастью, здесь, в Андорре, есть несколько достаточно протяжённых подъёмов, так что я еду вверх, а потом Бре (прим. Velolive - жена Джея Вайна) везёт меня обратно вниз, и всё повторяется.

Я всё ещё не восстановился на сто процентов, знаю, что мне понадобится время, чтобы привыкнуть ко всем новым ощущениям, но в целом я сделал огромный шаг вперёд в правильном направлении. Снова начинаю чувствовать себя почти как раньше.

Нет, мы ещё не знаем, когда и где я смогу вернуться в гонки. Приоритет - начать базовые тренировки, убедиться, что нет никаких воспалений. Потом оценим ситуацию и будем действовать дальше. Мы не будем торопиться. Прежде, чем запустим двигатель как следует, убедимся, что все показатели в норме».

Джей Вайн и его супруга Бре сейчас в ожидании рождения первенца. Бре Вайн написала:

«Мы просто собираемся использовать это время, чтобы отдохнуть, дать телу восстановиться, справиться с эмоциями. Мы начали обсуждать новые цели, как будем подходить к следующей главе нашей жизни, но сейчас находимся пока на том этапе, когда не можем сделать слишком много. Нам остаётся только ждать, когда заживут переломы. Можно с уверенностью сказать, что будем проводить много времени, готовясь к появлению малыша Вайна».