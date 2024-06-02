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Хет- трик Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Тадей Погачар, Эган Берналь, Микель Ланда о 6-м королевском горном этапе Вуэльты Каталонии-2024

 

 

 

 

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар выиграл третий из горных этапов  Вуэльты Каталонии-2024, 6-й этап, и вновь одержал победу из сольного отрыва, в который уехал за 30 км до финиша.

 

На 6-м этапе с набором высоты 4100 м гонка взорвалась на подъёме особой категории Коль-де-Прадель (14,6 км с 7,1%, финальные 5,5 км с 11%). Команда UAE Team Emirates контролировала ситуацию, а группа просеялась. Не смогли выдержать темп Сепп Кусс и Киан Эйтдебрукс (Visma Lease a Bike). Вершину Коль-де-Прадель первыми прошли Марк Солер и Тадей Погачар, Микель Ланда, Энрик Мас и Иван Соса (Movistar) и Эган Берналь (INEOS Grenadiers).

 

 Тадей Погачар атаковал в одиночку за 2,5 км до вершины предпоследнего подъёма - Кольяда де Сант-Исидре (Collada de Sant Isidre). На его ускорение ответил лишь Микель Ланда, защищавший вторую позицию в общем зачёте. Но испанский гонщик команды Soudal Quick Step  поехал своим темпом, а к началу финального подъёма 1-й категории Керальт - 6 км с 7,2%  его нагнал Эган Берналь.

 

Тадей Погачар привёз этому дуэту ближайших преследователей 57 секунд. Микель Ланда удержал вторую позицию в генеральной классификации, правда, по итогам 6 этапа его разрыв с Тадеем Погачаром увеличился с 2:27 до 3:31. Эган Берналь переместился на третью строчку общего зачёта и уступает Тадею Погачару 4:53, сместив Александра Власова (Bora-hansgrohe) на 4-ю позицию.

 

 

Хет- трик Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

 

Хет- трик Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

 

Хет- трик Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Хет- трик Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Хет- трик Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Хет- трик Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Хет- трик Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Хет- трик Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

 

 

 

 

Тадей Погачар: «Это был очень тяжёлый этап. Мы с самого старта прекрасно его контролировали, но на длинном подъёме высшей категории команда Visma Lease a Bike попробовала увеличить скорость, что сильно просеяло группу. Осталось только 10 гонщиков. Однако наша команда UAE Team Emirates была хорошо представлена, со мной оставались Жуан Алмейда и Марк Солер. Потом группа собралась, часть гонщиков вернулась, и на следующем подъёме попыталась атаковать команда Movistar.

 

Тогда я и начал свою атаку, поехал к вершине, видел, что за мной кто-то поехал, решил продолжать до вершины, но уехал в одиночку и продолжал так до финиша. Финальный подъём был великолепен, на нём было столько приветствующих болельщиков, но мне было очень тяжело».

 

Хет- трик Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

Хет- трик Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024

 

Эган Берналь: «Очень тяжёлый этап. Я чувствовал себя хорошо от старта до финиша. Когда Тадей атаковал, даже не пытался за ним поехать, потому что он на другом уровне. Но, оставшись в группе, чувствовал себя отлично, смог перепрыгнуть вперёд и догнать Ланду. Мы отлично сработались. Он подождал меня, потому что там был встречный ветер. Он очень мне помог. Я ему благодарен. Я просто счастлив, очень мотивирован продолжать работать. Сделал ещё один шаг вперёд. Мне просто надо твёрдо стоять на земле. Предстоит ещё много работы».

 

Микель Ланда: «В какой-то момент я поверил, что у нас есть шанс догнать Погачара, но в долине стало ясно, что это невозможно. Тем не менее, мы великолепно поработали. Думаю, мы можем быть довольны результатом. Для меня эта неделя была очень хорошей, что всегда даёт уверенность. Впереди ещё один этап, но я уже предвкушаю следующие гонки».

 

Результаты 6 этапа Вуэльты Каталонии-2024

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Вуэльта Каталонии-2024 Volta a Catalunya-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 6 (17)
    RVL-Фото

    Надо оттерзаться .. посмотреть правде в глаза...

    С тем гражданином все гораздо интереснее..и без сомнений

  • vitali
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 6 (17)
    vitali-Фото
    Терзают смутные сомнения. Подобное превосходство над остальными наблюдал лет 20 назад, и это был Армстронг.
  • shekn
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 6 (17)
    shekn-Фото
    Цитата: RVL
    Как же статистика меняется))
    И не говори
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 6 (17)
    RVL-Фото

    Как же статистика меняется))

  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 6 (17)
    Гонщик-Фото

    Цитата: василий
    Все опять Власов сдулся без команды тяжело одному
    А что бы изменила команда ? Она нужна чтобы подвозить при технических проблемах , а если горного хода нет , никакая команда не поможет.

  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 6 (17)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Погачар просто вышел в перёд и поехал, и ни кто не усидел у него на колесе. Власов видно под устал.
    Потому что не биоробот , как некоторые .

  • BlAr
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 6 (17)
    BlAr-Фото
    Да, с Тадеем в гонках есть движуха. И одновременно они совершенно предсказуемы (за редким исключением на некоторых классиках или ТдФ). Что перевешивает - плюсы или минусы - не знаю. В гонках с явным фаворитом после его атаки трансляцию можно выключать. А любой тошный колхоз дает некоторые надежды на интригу до последних метров, пусть даже потом они и не сбываются.
  • kabachok
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 6 (17)
    kabachok-Фото
    Бггг))
    Изощренно!
    Главные, чтобы этот коммент не увидел Гонщик - может порваться)
  • nightbuster33
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 6 (17)
    nightbuster33-Фото
    А он и на четвертом месте не будет.За ним еще 3-ое претендентов на 4-ое место с разрывом в 6 сек.И один из них "хозяин" гонки-Мас,а он то свое не упустит.
  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 6 (17)
    Николай Н.-Фото

    Погачар просто вышел в перёд и поехал, и ни кто не усидел у него на колесе. Власов видно под устал.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
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