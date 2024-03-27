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Тадей Погачар — победитель Вуэльты Каталонии-2024

Тадей Погачар выиграл четыре этапа и общий зачёт Вуэльты Каталонии-2024

 

 

Тадей Погачар добавил к трём горным этапам Вуэльты Каталонии-2024, выигранным из сольного отрыва, победу в спринте на финальном 7-м этапе в Барселоне. В генеральной классификации испанской велогонки Мирового тура 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates лидировал на протяжении шести этапов и выиграл Вуэльту Каталонии-2024 с преимуществом в 3 минуты 41 секунду над 34-летним баскским велогонщиком команды Soudal Quick Step Микелем Ландой  и с преимуществом в 5 минут 3 секунды над 27-летним колумбийским велогонщиком команды INEOS Grenadiers Эганом Берналем.

 

Теперь в списке достижений Тадея Погачара на недельных гонках к двум победам на Тиррено-Адриатико, двум победам на Туре ОАЭ, победе на Париж-Ницца прибавилась и победа на одной из старейших недельных гонок Мирового тура - Вуэльте Каталонии.

 

7-й этап Вуэльты Каталонии-2024 с кругами по Барселоне и шестикратным прохождением знаменитого подъёма Монтжуик завершился спринтом из проредившейся группы, в котором Тадей Погачар опередил Дориана Годона (Decathlon AG2R La Mondiale) и Гийома Мартана (Cofidis).

 

Тадей Погачар — победитель Вуэльты Каталонии-2024

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

Тадей Погачар — победитель Вуэльты Каталонии-2024

Тадей Погачар — победитель Вуэльты Каталонии-2024

 

Тадей Погачар: «Сегодня у нас был другой план. Мы пробовали выиграть с Марком Солером, но, наверное, он поехал слишком рано, когда атаковал на первом круге. Несмотря на все его усилия, он не смог добиться главной цели. Потом, в финале, Жуан Алмейда задал очень высокую скорость на подъёме, впереди осталась небольшая группа. Жуан предпринял отличную атаку, у него почти получилось удержаться до финиша. Я хотел, чтобы он выиграл и просто берёг ноги на случай, если его атаку нейтрализуют. В итоге этап завершился спринтом.

 

Я очень счастлив, что одержал ещё одну победу, она стала наградой за идеальной выступление всей команды. В ключевые моменты у нас всегда был кто-то впереди.

 

Фантастическое начало сезона. Эта неделя была очень хорошей и для команды, и для меня. Я успешно преодолел все многочисленные подъёмы гонки, что даёт мне уверенность, особенно потому, что форма в порядке. Я на верном пути к Джиро д’Италия и Тур де Франс-2024.

 

  Сейчас я в лучшей форме, никогда в такой не был. Я бы сказал, что никогда не чувствовал себя на велосипеде настолько комфортно, как сейчас. Чувствую себя хорошо и на тренировках, и во всём. Очень счастлив, иногда это более важно, чем числа.

 

Конечно, я хочу выиграть всю «Большую семёрку» недельных гонок. Но до выполнения этой задачи ещё далеко, потому что довольно трудно вместить всё в календарь. Я пойду шаг за шагом, сначала одну, потом посмотрим, за какую ещё буду бороться».  

 

Гийом Мартан (Cofidis), занявший 3-е место на 7-м этапе, в интервью CyclingWeekly прокомментировал победу Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024:

 

«Конечно, я не мог бороться за победу, и, думаю, никто здесь не смог бы с ним бороться. Что-то случилось за последние два года, разрыв вырос ещё больше. Помню 2020 год, сразу после ковида, тогда у меня получалось конкурировать с этими ребятами, но они выросли, а я остался на своём уровне. Никогда не видел такого за свою карьеру. Раньше я всегда боролся за победу, но сейчас, если быть предельно честным, не понимаю, как можно бороться с такими гонщиками.

 

  К счастью, таких гонщиков два (ЙонасВингегор), было бы ещё хуже, если бы был только один. Они хотят выиграть всё. Я могу понять, что для зрителей это может быть немного скучно, но мы прикладываем все силы, чтобы тоже побеждать. Просто они не дают нам ничего выиграть».

 

 

Результаты 7 этапа Вуэльты Каталонии-2024

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Вуэльта Каталонии-2024 Volta a Catalunya-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • uran
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    uran-Фото
    Если не Ваут то кто? Вот и ответ: Педерсен. Вырос в топового классика. Я думал после чемпионского года потеряется совсем.
  • JetRevel
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    JetRevel-Фото
    Цитата: RVL
    Есть и на доминаторов люди!
    Браво мадс!
    Очень уверенно, с первой позиции...


    Милан, конечно стал заложником ситуации и тактики, видно готов хорошо 
    Он на Джиро себя проявит,мы в него верим очень,он напоминает раннего АлеДжета,жаль только что без Ил Трено Блу
  • VeloVelo
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Ну а я, как всегда, очень рад за Мадса good )

  • cmap_nep
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 7 (7)
    cmap_nep-Фото
    Цитата: nightbuster33
    После победы Супермена на этой гонке в 2019г.,выступение Л.Фортунаты(10 место) самое успешное Астаны за прошедшие годы + обкатали двух молодых новобранцев:Лореза и Умба.Из-за травмы не смог выступить в полную силу Техада. Опять разочаровал Пронский.После сломанной ключицы в феврале, ожидаемо выступил Мулюберхан.Молодые,возможно выступят на Туре Басков.По предварительным заявкам в гонке,ожидается выступления Рэмко,Роглича,Винг. и многих др..
    А где счас суперпупс кокой кормится?
  • Николай Н.
    Гент-Вевельгем-2024. Женская в ... (1)
    Николай Н.-Фото

    В этот раз Лизе чуть-чуть не хватило, чтоб выиграть 3 гонку.

  • Николай Н.
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пула немного не хватило на финише, этого я и ожидал. Он любитель уезжать и финишировать в одиночке. Но всё же эта парочка украсила гонку.

  • RVL
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    RVL-Фото
    И не только он
  • RVL
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    RVL-Фото
    То же самое будет и с рыбаком
  • error
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    error-Фото

    Уже стало обычным.. что на "своих" обычно классиках совсем опять потерялась Висма.. даже без Ваута и Лапорта должны были мелькать впереди. Ниочем стали совсем.

     

    з.ы. Мадсу респектище!... Минотавра завалил.

  • Ser Gio
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 7 (7)
    Ser Gio-Фото

    Итог закономерен, победил гонщик №1 в мире.
    Но я рад за Ланду и Берналя, особенно за Берналя. Нам нужен еще один гонщик, который сможет навязать борьбу первой четверке в мире - Погачару, Вингегору, Рогличу и Ремко. Есть все шансы если не в 2024, то в следующем году стать топ фаворитом номером 5.

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
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