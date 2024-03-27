Тадей Погачар — победитель Вуэльты Каталонии-2024

Тадей Погачар выиграл четыре этапа и общий зачёт Вуэльты Каталонии-2024

Тадей Погачар добавил к трём горным этапам Вуэльты Каталонии-2024, выигранным из сольного отрыва, победу в спринте на финальном 7-м этапе в Барселоне. В генеральной классификации испанской велогонки Мирового тура 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates лидировал на протяжении шести этапов и выиграл Вуэльту Каталонии-2024 с преимуществом в 3 минуты 41 секунду над 34-летним баскским велогонщиком команды Soudal Quick Step Микелем Ландой и с преимуществом в 5 минут 3 секунды над 27-летним колумбийским велогонщиком команды INEOS Grenadiers Эганом Берналем.

Теперь в списке достижений Тадея Погачара на недельных гонках к двум победам на Тиррено-Адриатико, двум победам на Туре ОАЭ, победе на Париж-Ницца прибавилась и победа на одной из старейших недельных гонок Мирового тура - Вуэльте Каталонии.

7-й этап Вуэльты Каталонии-2024 с кругами по Барселоне и шестикратным прохождением знаменитого подъёма Монтжуик завершился спринтом из проредившейся группы, в котором Тадей Погачар опередил Дориана Годона (Decathlon AG2R La Mondiale) и Гийома Мартана (Cofidis).

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Сегодня у нас был другой план. Мы пробовали выиграть с Марком Солером, но, наверное, он поехал слишком рано, когда атаковал на первом круге. Несмотря на все его усилия, он не смог добиться главной цели. Потом, в финале, Жуан Алмейда задал очень высокую скорость на подъёме, впереди осталась небольшая группа. Жуан предпринял отличную атаку, у него почти получилось удержаться до финиша. Я хотел, чтобы он выиграл и просто берёг ноги на случай, если его атаку нейтрализуют. В итоге этап завершился спринтом.

Я очень счастлив, что одержал ещё одну победу, она стала наградой за идеальной выступление всей команды. В ключевые моменты у нас всегда был кто-то впереди.

Фантастическое начало сезона. Эта неделя была очень хорошей и для команды, и для меня. Я успешно преодолел все многочисленные подъёмы гонки, что даёт мне уверенность, особенно потому, что форма в порядке. Я на верном пути к Джиро д’Италия и Тур де Франс-2024.

Сейчас я в лучшей форме, никогда в такой не был. Я бы сказал, что никогда не чувствовал себя на велосипеде настолько комфортно, как сейчас. Чувствую себя хорошо и на тренировках, и во всём. Очень счастлив, иногда это более важно, чем числа.

Конечно, я хочу выиграть всю «Большую семёрку» недельных гонок. Но до выполнения этой задачи ещё далеко, потому что довольно трудно вместить всё в календарь. Я пойду шаг за шагом, сначала одну, потом посмотрим, за какую ещё буду бороться».

Гийом Мартан (Cofidis), занявший 3-е место на 7-м этапе, в интервью CyclingWeekly прокомментировал победу Тадея Погачара на Вуэльте Каталонии-2024:

«Конечно, я не мог бороться за победу, и, думаю, никто здесь не смог бы с ним бороться. Что-то случилось за последние два года, разрыв вырос ещё больше. Помню 2020 год, сразу после ковида, тогда у меня получалось конкурировать с этими ребятами, но они выросли, а я остался на своём уровне. Никогда не видел такого за свою карьеру. Раньше я всегда боролся за победу, но сейчас, если быть предельно честным, не понимаю, как можно бороться с такими гонщиками.

К счастью, таких гонщиков два (ЙонасВингегор), было бы ещё хуже, если бы был только один. Они хотят выиграть всё. Я могу понять, что для зрителей это может быть немного скучно, но мы прикладываем все силы, чтобы тоже побеждать. Просто они не дают нам ничего выиграть».