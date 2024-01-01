Ник Шульц — победитель 1 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Ник Шульц опередил Тадея Погачара на финише 1 этапа Вуэльты Каталонии-2024

29-летний австралийский велогонщик команды Israel Premier Tech Ник Шульц (Nick Schultz) одержал самую крупную победу в своей карьере, выиграв 1-й этап гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии-2024. Этап завершался в небольшой тягун и решился на финальном километре.

Ник Шульц сумел застать врасплох фаворитов, атаковав за километр до финиша. Ему хватило сил удержать небольшой просвет. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) ускорился за 300 м до финиша, но не смог обойти Ника Шульца. Товарищ Ника Шульца по команде Israel Premier Tech Стивен Уильямс занял на этапе 3-е место. Ник Шульц надел первую майку лидера Вуэльты Каталонии-2024.

Ник Шульц: «На финише я спрашивал, что случилось. Для меня эта победа - огромный сюрприз. Моей задачей было провезти Стиви на последнем спуске и через финальные повороты. Ни на секунду не подумал о победе на этапе, только о работе на команду. Он сидел у меня на колесе как раз перед финальным поворотом, и закричал мне, чтобы я продолжал. Он позволил образоваться просвету.

В тот момент я продавливал, насколько хватало сил, чтобы спровоцировать кого-нибудь поехать за мной. И разрыв вырос, а я продолжал продавливать так мощно, как мог. Не думал, что это даст результат, но я очень благодарен Стиви за то, что оставил этот просвет, потому что он сам мог выиграть этот этап. Возможно, повлияло, что я не был лидером, мне нечего было терять.

Не думал о борьбе за победу, ехал только, чтобы помочь Стиви. В конечном итоге, это означало, что я мог выкладываться на полную, так как мне было всё равно, финиширую я пятым или 30-м.

В команде такая хорошая атмосфера, у нас прекрасные сотрудники, потрясающий персонал, замечательная группа гонщиков. И просто упорная работа принесла плоды. Думаю, понятно, что дела идут хорошо, когда кто-то вроде меня выигрывает этап. Я не из тех, кто часто выигрывает, если вообще выигрывает. Я реалист, в этой гонке не борюсь за генеральную классификацию. Только что я одержал самую большую победу в карьере, собираюсь ею наслаждаться. А лучший способ радоваться победе - делать то, что мне нравится, помогать завтра ребятам».

Тадей Погачар: "Мне надо было сразу закрывать просвет до Ника Шульца, а не думать, что кто-то ещё это сделает. Но, к сожалению для меня, я ждал слишком долго. Если честно, наслаждался гонкой весь день. Ехали в хорошем темпе, наши ребята отлично работали. В финале немного упустил момент, но Шульц был силён, он заслужил победу после атаки на финальном километре. Я хорошо спринтовал, хотел выиграть, чтобы отплатить команде за работу. Завтра теоретически тяжёлый финиш на Вальтер 2000. У нас здесь сильный состав. Мы хотим как можно сильнее осложнить соперникам гонку".

Стив Уильямс: «Очень горжусь Ником. Он самоотверженный помощник, отличный товарищ по команде. Я рад за него, горжусь, что здесь он одержал первую победу в гонке Мирового тура. Прекрасное начало гонки для нашей команды. Сегодня наша команда великолепно отработала. Мы знали, вершину последнего подъёма важно пройти на хорошей позиции, потому что на спуске возможны разрывы. В последний поворот мы зашли с Ником, но я отпустил его колесо, чтобы посмотреть, что получится. Он сразу получил просвет, а позади никто не действовал. Так и должно было произойти, потому что ни у кого не оставалось товарищей по команде, чтобы вести погоню. Я надеялся, что Ник удержится, тон так и сделал. А я позади смог открыть свой спринт и занять место на подиуме».