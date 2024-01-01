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Ник Шульц — победитель 1 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Ник Шульц опередил Тадея Погачара на финише 1 этапа Вуэльты Каталонии-2024

 

 

29-летний австралийский велогонщик команды Israel Premier Tech Ник Шульц (Nick Schultz) одержал самую крупную победу в своей карьере, выиграв 1-й этап гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии-2024. Этап завершался в небольшой тягун и решился на финальном километре.

 

Ник Шульц сумел застать врасплох фаворитов, атаковав за километр до финиша. Ему хватило сил удержать небольшой просвет. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) ускорился за 300 м до финиша, но не смог обойти Ника Шульца. Товарищ Ника Шульца по команде Israel Premier Tech Стивен Уильямс занял на этапе 3-е место. Ник Шульц надел первую майку лидера Вуэльты Каталонии-2024.

 

Ник Шульц — победитель 1 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Ник Шульц — победитель 1 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Ник Шульц — победитель 1 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Ник Шульц — победитель 1 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Ник Шульц — победитель 1 этапа Вуэльты Каталонии-2024

 

 

Ник Шульц: «На финише я спрашивал, что случилось. Для меня эта победа - огромный сюрприз. Моей задачей было провезти Стиви на последнем спуске и через финальные повороты. Ни на секунду не подумал о победе на этапе, только о работе на команду. Он сидел у меня на колесе как раз перед финальным поворотом, и закричал мне, чтобы я продолжал. Он позволил образоваться просвету.

 

В тот момент я продавливал, насколько хватало сил, чтобы спровоцировать кого-нибудь поехать за мной. И разрыв вырос, а я продолжал продавливать так мощно, как мог. Не думал, что это даст результат, но я очень благодарен Стиви за то, что оставил этот просвет, потому что он сам мог выиграть этот этап. Возможно, повлияло, что я не был лидером, мне нечего было терять.

 

Не думал о борьбе за победу, ехал только, чтобы помочь Стиви. В конечном итоге, это означало, что я мог выкладываться на полную, так как  мне было всё равно, финиширую я пятым или 30-м.

 

В команде такая хорошая атмосфера, у нас прекрасные сотрудники, потрясающий персонал, замечательная группа гонщиков. И просто упорная работа принесла плоды. Думаю, понятно, что дела идут хорошо, когда кто-то вроде меня выигрывает этап. Я не из тех, кто часто выигрывает, если вообще выигрывает. Я реалист, в этой гонке не борюсь за генеральную классификацию. Только что я одержал самую большую победу в карьере, собираюсь ею наслаждаться. А лучший способ радоваться победе - делать то, что мне нравится,  помогать завтра ребятам».

 

Тадей Погачар: "Мне надо было сразу закрывать просвет до Ника Шульца, а не думать,  что кто-то ещё это сделает. Но, к сожалению для меня, я ждал слишком долго. Если честно, наслаждался гонкой весь день. Ехали в хорошем темпе, наши ребята отлично работали. В финале немного упустил момент, но Шульц был силён, он заслужил победу после атаки на финальном километре. Я хорошо спринтовал, хотел выиграть, чтобы отплатить команде за работу. Завтра теоретически тяжёлый финиш на Вальтер 2000. У нас здесь сильный состав. Мы хотим как можно сильнее осложнить соперникам гонку".

 

Стив Уильямс: «Очень горжусь Ником. Он самоотверженный помощник, отличный товарищ по команде. Я рад за него, горжусь, что здесь он одержал первую победу в гонке Мирового тура. Прекрасное начало гонки для нашей команды. Сегодня наша команда великолепно отработала. Мы знали, вершину последнего подъёма важно пройти на хорошей позиции, потому что на спуске возможны разрывы. В последний поворот мы зашли с Ником, но я отпустил его колесо, чтобы посмотреть, что получится. Он сразу получил просвет, а позади никто не действовал. Так и должно было произойти, потому что ни у кого не оставалось товарищей по команде, чтобы вести погоню. Я надеялся, что Ник удержится, тон так и сделал. А я позади смог открыть свой спринт и занять место на подиуме».

 

 

Результаты 1 этапа Вуэльты Каталонии-2024

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Теги к статье: Ник Шульц Nick Schultz Israel - Premier Tech Вуэльта Каталонии-2024 Volta a Catalunya-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 1 (7)
    nightbuster33-Фото

    Надеюсь, что Лорезу и Умбе (Астана) повезет больше на втором этапе. На первом этапе,первого остановил завал,а второго вытеснили в кювет.При высокой скорости пелетона ловить уже было нечего.

  • VeloVelo
    У Петера Сагана снова возникли ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Петя, возьми гвоздь и молоток. Пора.

  • EL-Fenomeno
    Майкл Мэттьюс: "Трудно смирит ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Один из самых моих любимых велогонщиков. Универсал, который может поБодаться с чистыми спринтерами и в горах терпит. Жаль, что снова без победы, очень старался (в который раз). Сразу после гонки когда подъехал к жене его первые слова (и жест): "вот столечки проиграл...ещё и очки упали во время спринта" 
    Не знаю, может в тот момент когда у Майкла слетели очки действительно на секунду дезориентировали его, что и стоили Мэтьюзу победы.

    Возможно, я мог бы немного прижать Филипсена к барьерам, но мне хотелось быть уверенным, что я выиграю в честном, безупречном спринте.
      

    Молодец, честный спортсмен..,но ведь мог же и прижать..)

  • EL-Fenomeno
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (47)
    EL-Fenomeno-Фото

    Гонка понравилась, смотрел "по умолчанию" аккурат последние 30км.)) На финише все старались, ну а Филипсен - первый после Демара спринтер, который берёт МСР. Мэтьюза до слёз жаль...и вроди снвоа на подиуме, но снова без победы  И всего 11 сошедших, вот что значит когда погода лётная)

    Цитата: uran
    Пидкок каков, попытка была красивая.

    М.Мохоричъ тоже старался (как и Ганна) но увы...

    Цитата: DenisRodikov
    Вот мне любопытно насколько слетевшие очки Мэтьюса отвлекли его и повлияли на спринт. В таких миллиметрах такой фактор мог быть решающим.
    Мне очень понравилось что Мэтьюс корректно повёл себя в финишном створе. Формально прямолинейно он мог продолжить смещаться влево и закрыть калитку Филлипсену. Но он почувствовал соперника слева и сместился вправо, дав тому место отфинишировать в свою силу.

    + много 

     

     

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2024. Маршру ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Чистый чистокол.

  • Геродот
    У Петера Сагана снова возникли ... (8)
    Геродот-Фото

    Возможно это осложнение после ковида.У моего друга нечто подобное случилось.Всю жизнь был спортсменом с пульсом покоя 48 и после ковида такое вот приключилось.Как начинает вкручивать - пульса сразу скачут туда сюда,мощность не удается развить,задыхается(

  • василий
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 1 (7)
    василий-Фото
    Главное сделали Погги
  • kabachok
    Тадей Погачар: "Счастлив прои ... (8)
    kabachok-Фото
    радоваться можно победе.
    "за победу" можно только выпить.
    За что ты так с русским языком, что он тебе плохого сделал?!
  • kabachok
    Тадей Погачар: "Счастлив прои ... (8)
    kabachok-Фото

    ты и мысли чужие умеешь читать?!

    уникал....

  • Olstep
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 1 (7)
    Olstep-Фото

    Да..Не поверили в его атаку, а зря. Наказал за самонадеянность.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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