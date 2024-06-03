Стивен Уильямс — победитель Тура Даун Андер-2024

Стивен Уильямс одержал победу на финальном этапе Тура Даун Андер-2024 и выиграл генеральную классификацию

27-летний британский велогонщик команды Israel Premier Tech Стивен Уильямс (Stephen Williams) одержал победу на финальном, 6-м этапе Тура Даун Андер-2024 и стал победителем генеральной классификации. Это седьмая победа в карьере Стивена Уильямса, который уже является победителем Тура Хорватии-2021, Арктической гонки Норвегии-2023, этапа Тура Швейцарии, но это его первая победа в общем зачёте недельной гонки Мирового тура.

К 6-му этапу Тура Даун Андер-2024 Стивен Уильямс, надевший майку лидера гонки после 5-го этапа, подошёл с одним временем в общем зачёте с Оскаром Онли (dsm-firmenich PostNL). Борьба за победу развернулась на финальном подъёме Лофти.

Стивен Уильямс ответил на атаку Исаака Дель Торо (UAE Team Emirates) вслед за Джонатаном Нарваэсом (INEOS Grenadiers). Трио создало просвет. За 200 м до финиша Уильямс спуртовал и одержал победу, опередив Нарваэс а и Дель Торо.

В таком же порядке гонщики заняли места и на подиуме Тура Даун Андер-2024 - Стивен Уильямс поднялся на высшую ступень, 26-летний эквадорский велогонщик команды INEOS Grenadiers Джонатан Нарваэс проиграл Уильямсу 9 секунд в общем зачёте и занял 2-е место, нео-про, 20-летний мексиканский велогонщик команды UAE Team Emirates Исаак Дель Торо замкнул тройку призёров, уступив Уильямсу 11 секунд.

Сэм Уэлсфорд (Bora-hansgrohe), победитель трёх этапов Тура Даун Андер-2024, сохранил майку лучшего в очковой классификации.

Стивен Уильямс: «Вот это этап. Финиш мне идеально подходил, он такой взрывной. Я умею держаться на таком рельефе, к счастью, мне удалось вернуться и есть в финале на колесо, прочитать ситуацию в гонке и воспользоваться ею. Я открыл спринт за 250 м до финиша. К тому времени ноги у всех уже были мёртвыми, поэтому я подумал, что если мне удастся рывок, то будет шанс. Мне нравится бороться из такой небольшой группы, а то, что сегодня делал это в майке лидера, делает победу ещё более особенной.

Поддержка команды в последние два дня была невероятной. У меня не хватает слов благодарности. Персонал, соньёры, механики, гонщики, все меня поддерживали. Всю неделю ребята ехали потрясающе. Они проделали великолепную работу, конечно, это командная победа. С гонщиками такого калибра, которые приехали на эту гонку, мы подбадривали себя, выступали не для того, чтобы отбыть номер. Я очень горжусь, что начал сезон с такой победы. Велоспорт интересен тем, что победы в нём редки. Когда удаётся выиграть, надо полностью насладиться моментом. Для моего развития очень важно, что в начале сезона я уже одержал победу в гонке Мирового тура».

Сэм Бьюли (Sam Bewley), спортивный директор команды Israel Premier Tech: «Невероятно. Когда мы приехали на эту гонку, понимали, что у нас будет хороший шанс. Но нашей целью были топ-5 общего зачёта и победа на этапе. Так что, ребята превзошли все ожидания. Мы верили, что сможем выиграть, но во время гонки у нас появились проблемы, когда заболел Корбин. Но мы сконцентрировались на Стиви.

Стратегически действовали правильно. В итоге парни выступили нереально хорошо. Они верили в Стиви, верили в Корбина. Когда команда так решительно настроена, она становится серьёзным соперником. Это грандиозная победа. Самое приятное, что Тур Даун Андер - гонка, которую тяжело выиграть. Первая гонка сезона, гонка Мирового тура. Но победа означает, что когда ребята вернутся в Европу, у них будет сильная мотивация на продолжение сезона. Для команды это идеальное начало года. Уверен, эта победа станет первой из многих».

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Исаак Дель Торо: «План был в том, чтобы начать подъём с первых позиций, попробовать атаковать на крутом отрезке, заработать секунды. На такой жаре я даже не понял, что мои товарищи по команде упали сзади, услышал только на финише. Мне жаль, особенно, что упал Финн, который шёл высоко в общем зачёте. Ситуация не идеальная, но такое случается. Сегодня я старался изо всех сил. На финальной прямой, наверное, надо было лучше рассчитывать время для начала спринта, но, полагаю, это приходит с опытом. С нетерпением хочу продолжать учиться и прогрессировать. Я доволен своим выступлением здесь, мне очень понравилось».