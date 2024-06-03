VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Стивен Уильямс — победитель Тура Даун Андер-2024

Стивен Уильямс одержал победу на финальном этапе Тура Даун Андер-2024 и выиграл генеральную классификацию

 

 

  27-летний британский велогонщик команды Israel Premier Tech Стивен Уильямс (Stephen Williams) одержал победу на финальном, 6-м этапе Тура Даун Андер-2024 и стал победителем генеральной классификации. Это седьмая победа в карьере Стивена Уильямса, который уже является победителем Тура Хорватии-2021, Арктической гонки Норвегии-2023, этапа Тура Швейцарии, но это его первая победа в общем зачёте  недельной гонки Мирового тура.

 

К 6-му этапу Тура Даун Андер-2024 Стивен Уильямс, надевший майку лидера гонки после 5-го этапа,  подошёл с одним временем в общем зачёте с Оскаром Онли (dsm-firmenich PostNL). Борьба за победу развернулась на финальном подъёме Лофти.

 

Стивен Уильямс ответил на атаку Исаака Дель Торо (UAE Team Emirates) вслед за Джонатаном Нарваэсом (INEOS Grenadiers). Трио создало просвет.  За 200 м до финиша Уильямс спуртовал и одержал победу, опередив Нарваэс а и Дель Торо.

 

В таком же порядке гонщики заняли места и на подиуме Тура Даун Андер-2024 - Стивен Уильямс поднялся на высшую ступень, 26-летний эквадорский велогонщик команды INEOS Grenadiers Джонатан Нарваэс проиграл Уильямсу 9 секунд в общем зачёте и занял 2-е место, нео-про, 20-летний мексиканский велогонщик команды UAE Team Emirates Исаак Дель Торо замкнул тройку призёров, уступив Уильямсу 11 секунд.

 

Сэм Уэлсфорд (Bora-hansgrohe), победитель трёх этапов Тура Даун Андер-2024, сохранил майку лучшего в очковой классификации.

 

Стивен Уильямс — победитель Тура Даун Андер-2024

Стивен Уильямс — победитель Тура Даун Андер-2024

Стивен Уильямс — победитель Тура Даун Андер-2024

 

 

Стивен Уильямс: «Вот это этап. Финиш мне идеально подходил, он такой взрывной. Я умею держаться на таком рельефе, к счастью, мне удалось вернуться и есть в финале на колесо, прочитать ситуацию в гонке и воспользоваться ею. Я открыл спринт за 250 м до финиша. К тому времени ноги у всех уже были мёртвыми, поэтому я подумал, что если мне удастся рывок, то будет шанс. Мне нравится бороться из такой небольшой группы, а то, что сегодня делал это в майке лидера, делает победу ещё более особенной.

 

Поддержка команды в последние два дня была невероятной. У меня не хватает слов благодарности. Персонал, соньёры, механики, гонщики, все меня поддерживали. Всю неделю ребята ехали потрясающе. Они проделали великолепную работу, конечно, это командная победа. С гонщиками такого калибра, которые приехали на эту гонку, мы подбадривали себя, выступали не для того, чтобы отбыть номер. Я очень горжусь, что начал сезон с такой победы. Велоспорт интересен тем, что победы в нём редки. Когда удаётся выиграть, надо полностью насладиться моментом. Для моего развития очень важно, что в начале сезона я уже одержал победу в гонке Мирового тура».

 

Сэм Бьюли (Sam Bewley), спортивный директор команды Israel Premier Tech: «Невероятно. Когда мы приехали на эту гонку, понимали, что у нас будет хороший шанс. Но нашей целью были топ-5 общего зачёта и победа на этапе. Так что, ребята превзошли все ожидания. Мы верили, что сможем выиграть, но во время гонки у нас появились проблемы, когда заболел Корбин. Но мы сконцентрировались на Стиви.

 

Стратегически действовали правильно. В итоге парни выступили нереально хорошо. Они верили в Стиви, верили в Корбина. Когда команда так решительно настроена, она становится серьёзным соперником. Это грандиозная победа. Самое приятное, что Тур Даун Андер - гонка, которую тяжело выиграть. Первая гонка сезона, гонка Мирового тура. Но победа означает, что когда ребята вернутся в Европу, у них будет сильная мотивация на продолжение сезона. Для команды это идеальное начало года. Уверен, эта победа станет первой из многих».

 

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

 

Исаак Дель Торо: «План был в том, чтобы начать подъём с первых позиций, попробовать атаковать на крутом отрезке, заработать секунды. На такой жаре я даже не понял, что мои товарищи по команде упали сзади, услышал только на финише. Мне жаль, особенно, что упал Финн, который шёл высоко в общем зачёте. Ситуация не идеальная, но такое случается. Сегодня я старался изо всех сил. На финальной прямой, наверное, надо было лучше рассчитывать время для начала спринта, но, полагаю, это приходит с опытом. С нетерпением хочу продолжать учиться и прогрессировать. Я доволен своим выступлением здесь, мне очень понравилось».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Даун Андер-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Стивен Уильямс Stephen Williams Israel Premier Tech Тур Даун Андер-2024 Tour Down Under гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

28 января 2024

Cadel Evans Great Ocean Road Race

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • velodoctor
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    velodoctor-Фото

    https://youtube.com/shorts/YJWa7Sz5zJo?si=q3f6HVp_cbWRzDT0 падение пидкока

  • s75
    Дэйв Брэйлсфорд покидает пост ... (7)
    s75-Фото

    Несмотря на приобретение миноритарной доли Рэтклифф получил право решающего голоса в спортивных вопросах ManU. В клубе должен быть "свой человек", и кто, как не Дэйв должен им стать? В велоспорте имея деньги толком никого не купить, даже звезд. Одни не продаются, другие воротят нос и идут в другие места на меньшие контракты. Манчестер за полтора года просандалил на трансферы 400М фунтов, а Ремко с Роглой - ну пусть дальше крутят за оклад того парня со скамейки запасных. У "гренадеров" по-прежнему неплохой состав, стало чуть больше "кислорода", оставшиеся получат больше шансов доказать свою профпригодность повышением результатов. Нарваес уже начал.

  • Гонщик
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    Гонщик-Фото
    Арт красава , выстрадал , но Пул всё равно в своей Другой лиге ..,
  • motte
    Тур Даун Андер-2024. Этап 5. Р ... (7)
    motte-Фото

    Кстати, рекорд порта в подъём устоял: 6.34, сегодня было 6.35

  • uran
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    uran-Фото
    Цитата: RVL
    Не понял что с Матье произошло, но то как вва без седла на рейлах докатил...после такого падения- это нечто 
    Падение на 8-м круге, но он по ходу всей гонки выглядел не очень. Хороший памперс - залог успеха))
  • RVL
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    RVL-Фото
    https://www.youtube.com/live/5buKCA6naCE?si=QvhqvGHxkLftU9DO
  • RVL
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    RVL-Фото

    Не понял что с Матье произошло, но то как вва без седла на рейлах докатил...после такого падения- это нечто 

  • lazhu
    Дэйв Брэйлсфорд покидает пост ... (7)
    lazhu-Фото

    главная причина провальная

    Второго Порталя нет

  • agpersonal
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    agpersonal-Фото
    более чем, лучшая в сезоне. Если нет других возможностей, то можно посмотреть на Тебетруба, на канале Cyclocross Live, а поже, наверняка, выложит и vecha3. Там без комментаторского гундежа, с интершумом. Писать бессмысленно, лучше посмотрите.
  • motte
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    motte-Фото

    Пишут, что сумасшедшая гонка была.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 января

Luca De Meester (Bingoal WB)

23 января

Nils Eekhoff (Team DSM-Firmenich - PostNL)

Jasper Dejaegher (Team Flanders - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2024 (60)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)