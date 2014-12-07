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Джошуа Тарлинг — чемпион Европы-2023 в индивидуальной гонке на время

Джошуа Тарлинг опередил Штефана Биссегера и Ваута ван Арта в разделке Чемпионата Европы-2023

 

 

 

19-летний британский велогонщик Джошуа Тарлинг (Joshua Tarling) стал чемпионом Европы-2023 в индивидуальной гонке на время. На дистанции 28,8 км, равнинной, по прямым дорогам Тарлинг был быстрее всех соперников на промежуточных отсечках, а на финише опередил ближайшего соперника, швейцарского гонщика Штефана Биссегера на 42 и 92 сотых секунды. Джошуа Тарлинг проехал дистанцию со средней скоростью 56,76 км/ч.  Отрезок до первой отсечки, расположенной через 7 км после старта, британский гонщик преодолел со средней скоростью 61 км/ч.

 

Бельгийский гонщик Ваут ван Арт, который на первой отсечке уступал Тарлингу 4 секунды, на второй отсечке через 20 км после старта проигрывал ему уже 28 секунд. На финише Ваут ван Арт проиграл Джошуа Тарлингу 43 и 14 сотых секунды, и уступил 22 сотых секунды Штефану Биссегеру.

 

 

Джошуа Тарлинг — чемпион Европы-2023 в индивидуальной гонке на время

Джошуа Тарлинг — чемпион Европы-2023 в индивидуальной гонке на время

 

Джошуа Тарлинг — чемпион Европы-2023 в индивидуальной гонке на время

 

Джошуа Тарлинг — чемпион Европы-2023 в индивидуальной гонке на время

 

Джошуа Тарлинг — чемпион Европы-2023 в индивидуальной гонке на время

 

 

Джошуа Тарлинг: «Было очень тяжело. Чувствовал себя слабее, чем во время Чемпионата мира. Ветер тоже влиял, был очень сильным. Сначала он был более менее одного направления,  но потом поменялся на боковой, так что не было ни попутного, ни встречного. Приходилось всё время удерживать высокую мощность.

 

В этом сезоне ещё стартую на Туре Хорватии и Хроно Наций, где поеду с моим братом».

 

Джошуа Тарлинг — чемпион Европы-2023 в индивидуальной гонке на время

Джошуа Тарлинг — чемпион Европы-2023 в индивидуальной гонке на время

Джошуа Тарлинг — чемпион Европы-2023 в индивидуальной гонке на время

 

 

Ваут ван Арт: «Я начал гонку, как хотел. Первые 20 км проехал хорошо, но потом не хватило сил бороться за более высокий результат. Обычно я сильнее на второй части разделок, но сегодня потратился полностью. Досадно. Финальная часть была более прямая. Я понимал, где решится разделка. Такой маршрут честно показывает, кто сильнее. На финальной части всё решала нога. Джошуа и Штефан были сильнее. Поэтому я доволен бронзой».

 

Ваут ван Арт также признался, что на него сильно повлияла новость о том, что его товарищ по команде и друг Натан Ван Хойдонк должен завершить карьеру: «Прежде всего, я благодарен и счастлив, что он остался жив. Но для него огромный удар - отказаться от своей страсти. Натан - мой лучший друг в пелотоне, тяжело осознавать, что его карьера окончена».

 

Один из претендентов на подиум - 29-летний швейцарский велогонщик Штефан Кюнг, который показал третий результат на двух отсечках, в конце дистанции упал, зацепившись за ограждения, и, несмотря на треснутый шлем и сильные повреждения, финишировал и занял 11-е место. 

 

Джошуа Тарлинг опередил Штефана Биссегера и Ваута ван Арта в разделке Чемпионата Европы-2023

 

Джошуа Тарлинг опередил Штефана Биссегера и Ваута ван Арта в разделке Чемпионата Европы-2023

 

Джошуа Тарлинг опередил Штефана Биссегера и Ваута ван Арта в разделке Чемпионата Европы-2023

 

 

 

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Теги к статье: Джошуа Тарлинг Joshua Tarling Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2023 European Continental Championships-2023

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 05:52 | Регистрация: 7.12.2014

    На Хроно наций будет интересно понаблюдать за зарубой между Тарлингом и Ремко. А если еще Вареншольд и Сегарт поедут, то еще интереснее.

    Хроно наций будет 15 октября. Показывают обычно на их ютубовском канале полностью, начиная от подростков 15 лет и заканчивая мужской элитой, где всегда есть звездные гонщики. Гонка не самая раскрученная, но очень популярная у специалистов разделки.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 13:19 | Регистрация: 7.12.2014

      На Хроно наций дистанция мужской разделки 45,43 км.

      И отнюдь не плоская.

      https://chronodesnations.com/circuits-professionnels/

  2. MVDP

    Сегодня, 07:48 | Регистрация: 3.10.2020

    Так 28,8 или 29,5 дистанция?

    1. MVDP

      Сегодня, 08:24 | Регистрация: 3.10.2020

      На схеме маршрута - 28,6 км, в протоколе - 29,8 км. Травокуры жгут!

  3. Гонщик

    Сегодня, 10:49 | Регистрация: 28.05.2017

    Арту прича помешала ... 

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