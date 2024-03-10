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Гонщики UAE Team Emirates — победители командной гонки на время на 3-м этапе Париж—Ницца-2024

Брэндон Макналти в майке лидера Париж-Ницца-2024 после победы UAE Team Emirates в командной разделке на 3-м этапе

 

 

3-й этап велогонки Париж— Ницца-2024 перекроил генеральную классификацию. На 29,6 -километровой командной гонке на время свою роль сыграла погода - сильный дождь начался после того, как 15 велокоманд из 22 завершили гонку.

 

Команда UAE Team Emirates успела преодолеть дистанцию без дождя, показав лучшее время - 31 минута 23 секунды. На промежуточной отсечке через 14,1 км команда UAE Team Emirates уступала 17 секунд гонщикам Soudal Quick Step и чуть более 13 секунд команде Bora-hansgrohe, но в итоге удержала первую позицию.

 

На финише гонщики Soudal Quick Step, которые вторую часть дистанции с технически сложными поворотами ехали под дождём, показали четвёртый результат, уступив UAE Team Emirates 21 и 89 сотых секунды. Второе место на 3-м этапе заняли гонщики команды Jayco AlUla, уступившие UAE Team Emirates 15 секунд, тройку лучших замкнули EF Education EasyPost с отставанием в 20 секунд.

 

Брэндон Макналти надел майку лидера Париж-Ницца-2024 , в генеральной классификации он идёт с одним временем со своими товарищами по команде Финном Фишером-Блеком, Жуаном Алмейдой и Джеем Вайном.  

 

Гонщики UAE Team Emirates — победители командной гонки на время на 3-м этапе Париж—Ницца-2024

Гонщики UAE Team Emirates — победители командной гонки на время на 3-м этапе Париж—Ницца-2024

Гонщики UAE Team Emirates — победители командной гонки на время на 3-м этапе Париж—Ницца-2024

Гонщики UAE Team Emirates — победители командной гонки на время на 3-м этапе Париж—Ницца-2024

Гонщики UAE Team Emirates — победители командной гонки на время на 3-м этапе Париж—Ницца-2024

Гонщики UAE Team Emirates — победители командной гонки на время на 3-м этапе Париж—Ницца-2024

 

 

Брэндон Макналти: «Конечно, у нас сильная команда, ноя не ожидал, что надену майку лидера. Этап был трудным, с тяжёлым стартом по типичным французским дорогам, всё время вверх-вниз, где нельзя было ехать очень быстро. Но когда мы приехали в город, скорость стала очень большой, перевести дыхание было негде. Было тяжело, но мы проехали идеально. Хотелось бы ещё одного - двух гонщиков на скоростных отрезках, но и пяти оказалось достаточно, так что всё прошло хорошо. У нас есть лидер - Жуан, и несколько сильных горняков. Не знаю, насколько силён я, потому что после Тура ОАЭ я приболел. Завтра посмотрим».

 

Финн Фишер-Блек: «Обожаю эту дисциплину. Мы приехали с сильным составом, были нацелены выступить хорошо, нам повезло с погодой. Очень круто. Не буду лгать, говорить, что погода не имеет значения. Мы финишировали как раз перед тем, как начался дождь, так что извлекли из этого выгоду. Победить всей командой, а не одному - это нечто особенное. Всё было идеально. Мы не смогли бы проехать быстрее ни на одном отрезке. Мне подходил подъём, я первым зашёл в поворот и проехал до конца. Мы вчетвером заняли высшие позиции в общем зачёте».

 

Франс Маассен (Frans Maassen), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Очень доволен командной гонкой. Погода нам не помогала, но, думаю, команда выступила на максимуме. Все были предельно мотивированы, ребята боролись из всех сил. Мы хотели стартовать на высокой скорости, и, если честно, сами удивились, что второй подъём преодолели все семеро. В тот момент появилась надежда, что мы отыграем время, но, к сожалению, ветер поменялся. У последних стартовавших команд уже не было такого преимущества. Завтра поймём, кто чего стоит, посмотрим, кто сможет назвать себя лучшим горняком Париж-Ницца».

 

Том Стелс (Tom Steels), спортивный директор команды Soudal Quick Step: «Разделку проехали довольно хорошо, ребята сильно стартовали, это было видно по разрывам. К сожалению, мы много потеряли в финале. Мы немного удивились результату, было ясно, что ребята не теряли скорость из-за происшествий, поэтому, скорее всего, сильно повлияла погода».

 

 

Результаты 3 этапа Париж-Ницца-2024

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Теги к статье: UAE Team Emirates командная гонка на время TTT Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • BlAr
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    BlAr-Фото
    Цитата: BaTman
     По какому гонщику зачёт, просветите пожалуйста ? Я раньше думал всегда по 4-му, тут спринтовали перед финишем.
    Здесь правила как в групповой гонке. Время лидера получают те, кто держит интервал в пределах секунды по цепочке. Кто приезжает вразнобой - те по факту.
  • старт-шоссе 82
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    старт-шоссе 82-Фото
    Цитата: BaTman
     По какому гонщику зачёт, просветите пожалуйста ? Я раньше думал всегда по 4-му, тут спринтовали перед финишем.
    Я тоже не понял, мне показалось по второму, здесь говорят по первому.
  • jerzyk
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    jerzyk-Фото
    Цитата: error
    так везде можно по одному... просто тут почему то время по первому... возможно это справедливей...
    Всю жизнь был зачёт по третьему. Потому что это командная гонка, командная - не индивидуальная. По первому зачёт в группе...?? Интересно откуда редиска - от организаторов или от UCI?
  • BaTman
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    BaTman-Фото

     По какому гонщику зачёт, просветите пожалуйста ? Я раньше думал всегда по 4-му, тут спринтовали перед финишем.

  • uran
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    uran-Фото
    Бора на пол дистанции развалилась в подъем, пришлось ехать втроём, Роглич Власов Собреро. Естественно им навезли лидеры.
  • error
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    error-Фото
    так везде можно по одному... просто тут почему то время по первому... возможно это справедливей...
  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 2 (1)
    Николай Н.-Фото

    Главное перед финишем выбрать правильную позицию и тогда финиш твой. Молодец Филипсон.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    Николай Н.-Фото

    Странная командная гонка, что можно финишировать по одному. Что то здесь на мудрили.

  • kabachok
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    kabachok-Фото

    В Боре не тот бензинчик, что в Висме лили, да?

  • s75
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 1 (10)
    s75-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

     А что это там за такие "громоздкие" вело-шлёмы у команды Visma | Lease a Bike ? 


    Громоздкие появятся в будущем, будут закрывать голову, плечи, ж. и вообще весь велосипед.

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