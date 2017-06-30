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Тур Турции-2023. Алексей Луценко одерживает победу на королевском этапе, Харольд Техада – третий

Тур Турции-2023. Алексей Луценко одерживает победу на королевском этапе, Харольд Техада – третий

 

 

Команда Astana Qazaqstan Team мощно провела королевский горный этап «Президентского Тура Турции» с восхождением на сверхдлинную и тяжелую гору Бабадаг (18.4 км, 10.3%). Алексей Луценко и Харольд Техада активно провели весь этап, особенно финальный подъем. В итоге, еще за 5 километров до вершины впереди осталось лишь три гонщика – Луценко, Техада и Бен Звихофф. На заключительном километре дистанции чемпион Казахстана предпринял мощнейшую атаку, одержав сольную победу. Звихофф финишировал вторым, а Харольд Техада замкнул тройку призеров.

 

 

Тур Турции. Алексей Луценко одерживает победу на королевском этапе, Харольд Техада – третий

Photo credit: @SprintCycling

 



«Возможно, это был самый трудный подъем в моей карьере, это что-то невероятное. Практически час восхождения на пределе сил! Ключом к успеху было правильное распределение сил, хороший план на подъем, и у нас он был – мы грамотно разложились и, в итоге, все получилось. Очень сложный этап, но команда провела его на самом высоком уровне. На первой половине дистанции Глеб Сырица и Микеле Гадзоли поддерживали меня, а в финале все время рядом был Харольд Техада, вместе с которым мы смогли разыграть командную тактику, которая увенчалась успехом. После возвращения с Азиатских Игр первые несколько дней на «Туре Турции» я чувствовал себя не очень, сказывалась акклиматизация, но сегодня все было уже намного лучше. Я очень рад этому успеху, рад, что команда была по-настоящему сильна, и что мы сумели проявить себя в таком тяжелейшем испытании», - рассказал Алексей Луценко.

«Рад за Алексея, он был самым сильным сегодня и одержал красивую победу. На последнем подъеме мы остались вдвоем в группе лидеров, все время держались рядом, помогали друг другу, старались держать хороший темп, чтобы не подпустить других соперников. Когда мы остались втроем, я вышел вперед, чтобы поддержать темп, так как сзади несколько гонщиков пытались вернуться. На заключительном километре я пытался поддержать темп Алексея, но сил уже оставалось немного, пошел в своем ритме и финишировал третьим. Думаю, мы провели очень достойную гонку сегодня», - добавил Харольд Техада.

По итогам третьего этапа Алексей Луценко возглавил общий зачет «Тура Турции», также став первым в классификации лучшего горного гонщика. Харольд Техада вышел на третье место.


 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana Qazaqstan Team Тур Турции-2023

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:21 | Регистрация: 30.06.2017

    Нужно Харольда продлить контракт. Он прогрессирует очевидно. На следующий год должен уже сам побеждать в горах.

    Еще пять этапов Лехе гребсти. Обязан выдержать. Очки Астане очень нужны.

    Вся жизнь это гонка.
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