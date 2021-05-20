Харольд Техада приносит первую победу на 2-м этапе Тура Колумбии-2024

Тур Колумбии. Харольд Техада приносит первую победу на втором этапе

В спринте из группы отрыва, который добрался до финиша в Санта-Роса-де-Витербо на 23 секунды раньше пелотона, Харольд Техада одержал красивую и эмоциональную победу на втором этапе многодневной гонки «Тур Колумбии». Колумбийский гонщик Astana Qazaqstan Team принес команде первую победу в сезоне 2024 года.

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

Группа из 17 гонщиков оторвалась от пелотона на второй половине дистанции, достаточно быстро набрав хорошее преимущество в две с половиной минуты. Харольд Техада оказался в этом отрыва, проведя очень умную и тактически выверенную гонку. На заключительном подъеме дня, а также, на финальных километрах этапа Техада сумел ответить на все атаки соперников, а в спринте гонщик Astana Qazaqstan Team одержал заслуженную победу.

«Наконец-то, я добился этого! Не могу поверить, ведь я так долго ждал этой победы. В последние несколько сезонов я чувствовал, что прогрессирую, а в 2023 году результаты, наконец, пришли. И теперь, я выиграл. Я так рад этой победе и тому, как провел этот день.

На самом деле, у нас был немного другой план на этапе, но когда я увидел, что большая группа пытается отъехать, я последовал за ней, чтобы обеспечить командное присутствие в этом опасном отрыве. В итоге получилась сильная группа, и нам удалось набрать хорошее преимущество, где-то две с половиной минуты, достаточное для того, чтобы разыграть победу на этапе.

После стольких километров в различных отрывах я знал, что нужно стараться сохранять как можно больше энергии на решающие моменты гонки. Это сработало, и к последним километрам и спринту у меня все еще оставались силы в ногах. Вместе с командой мы провели несколько отличных недель здесь, в Колумбии, мы очень много работали во время тренировочного сбора, и я чувствую, что форма идет по нарастающей.

Нашей целью на этой гонке была победа на этапе, возможно с Марком Кавендишем в спринте. Но, сегодня выиграть получилось у меня. Теперь, с командой мы будем настраиваться на следующие этапы «Тура Колумбии», – сказал Харольд Техада.

«Я очень рад за Харольда, это замечательная победа и для него, и для всей команды. Для него было важно выиграть здесь, в Колумбии, но этот успех важен и для команды, потому что это наша первая победа в сезоне.

Харольд хорошо знал заключительный подъем, мы тренировались здесь пять или шесть раз. Когда мы увидели, что он присоединился к той большой группе, мы сказали ему сохранять спокойствие, беречь силы и пройти подъем в своем темпе. Он все сделал так, как надо, а в финале выдал фантастический спринт, который принес победу на этапе. Мы также довольны выступлением Харольда Мартина Лопеса и Алексея Луценко, которые без проблем финишировали в основной группе. Что ж, четыре этапа впереди, и мы продолжаем бороться», – сказал Василис Анастопоулос, главный тренер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team