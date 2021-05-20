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Харольд Техада приносит первую победу на 2-м этапе Тура Колумбии-2024

Тур Колумбии. Харольд Техада приносит первую победу на втором этапе

 

 

В спринте из группы отрыва, который добрался до финиша в Санта-Роса-де-Витербо на 23 секунды раньше пелотона, Харольд Техада одержал красивую и эмоциональную победу на втором этапе многодневной гонки «Тур Колумбии». Колумбийский гонщик Astana Qazaqstan Team принес команде первую победу в сезоне 2024 года.

 

Харольд Техада приносит первую победу на 2-м этапе Тура Колумбии-2024

 

  Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

 

Группа из 17 гонщиков оторвалась от пелотона на второй половине дистанции, достаточно быстро набрав хорошее преимущество в две с половиной минуты. Харольд Техада оказался в этом отрыва, проведя очень умную и тактически выверенную гонку. На заключительном подъеме дня, а также, на финальных километрах этапа Техада сумел ответить на все атаки соперников, а в спринте гонщик Astana Qazaqstan Team одержал заслуженную победу.

 

«Наконец-то, я добился этого! Не могу поверить, ведь я так долго ждал этой победы. В последние несколько сезонов я чувствовал, что прогрессирую, а в 2023 году результаты, наконец, пришли. И теперь, я выиграл. Я так рад этой победе и тому, как провел этот день.

 

На самом деле, у нас был немного другой план на этапе, но когда я увидел, что большая группа пытается отъехать, я последовал за ней, чтобы обеспечить командное присутствие в этом опасном отрыве. В итоге получилась сильная группа, и нам удалось набрать хорошее преимущество, где-то две с половиной минуты, достаточное для того, чтобы разыграть победу на этапе.

 

После стольких километров в различных отрывах я знал, что нужно стараться сохранять как можно больше энергии на решающие моменты гонки. Это сработало, и к последним километрам и спринту у меня все еще оставались силы в ногах. Вместе с командой мы провели несколько отличных недель здесь, в Колумбии, мы очень много работали во время тренировочного сбора, и я чувствую, что форма идет по нарастающей.

 

Нашей целью на этой гонке была победа на этапе, возможно с Марком Кавендишем в спринте. Но, сегодня выиграть получилось у меня. Теперь, с командой мы будем настраиваться на следующие этапы «Тура Колумбии», – сказал Харольд Техада.

 

«Я очень рад за Харольда, это замечательная победа и для него, и для всей команды. Для него было важно выиграть здесь, в Колумбии, но этот успех важен и для команды, потому что это наша первая победа в сезоне.

 

Харольд хорошо знал заключительный подъем, мы тренировались здесь пять или шесть раз. Когда мы увидели, что он присоединился к той большой группе, мы сказали ему сохранять спокойствие, беречь силы и пройти подъем в своем темпе. Он все сделал так, как надо, а в финале выдал фантастический спринт, который принес победу на этапе. Мы также довольны выступлением Харольда Мартина Лопеса и Алексея Луценко, которые без проблем финишировали в основной группе. Что ж, четыре этапа впереди, и мы продолжаем бороться», – сказал Василис Анастопоулос, главный тренер Astana Qazaqstan Team.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Тур Колумбии-2024 Tour Colombia-2024 Харольд Техада Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 02:16 | Регистрация: 20.05.2021

    Умница! Приятно было смотреть на его действия в ходе гонки и особенно на заключительных километрах и финиша этапа.Тактичное и грамотное, с самоанализом,интервью было в двойне прятно услышать и пожелать повторения успеха победы Астаны на Туре Колумбии 2019г.за год до начала выступления его самого в команде.  3-ий этап для спринтеров. Профиль этапа напоминает маршрут 5-го этапа Валенсии.

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Комментарии

  • AzaKonta
    Михаэль Мёркёв о первом спринт ... (1)
    AzaKonta-Фото
    Хорошо сказано
  • sergejdriver
    Ответ Патрика Лефевра на рассу ... (2)
    sergejdriver-Фото
    И Патрик облегченно выдохнул!
    «Если даже Алику понравилось, значит все правильно сказал»
  • nightbuster33
    Харольд Техада приносит первую ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Умница! Приятно было смотреть на его действия в ходе гонки и особенно на заключительных километрах и финиша этапа.Тактичное и грамотное, с самоанализом,интервью было в двойне прятно услышать и пожелать повторения успеха победы Астаны на Туре Колумбии 2019г.за год до начала выступления его самого в команде.  3-ий этап для спринтеров. Профиль этапа напоминает маршрут 5-го этапа Валенсии.

  • Astanaforever
    Ответ Патрика Лефевра на рассу ... (2)
    Astanaforever-Фото

    Все правильно Патрик. 

  • AlexanderSak
    Тур Колумбии-2024. Этап 2 (3)
    AlexanderSak-Фото
    Техада вырос как гонщик на глазах, молодец мужик! Ждём дальнейших побед от него и от других гонщиков всей команды "Астана"??
  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2024. Этап 2 (3)
    Astanaforever-Фото
    Вот это да! Первая, профессиональная , заслуженная победа этого колумбийца. Поздравляем его от души!
  • nightbuster33
    Тур Колумбии-2024. Этап 2 (3)
    nightbuster33-Фото

    Вот она,первая победа в сезоне и в карьере. И отлично выступил второй Харольд -Лопез(Эквадор).

  • Esperus2006
    Тур Колумбии-2024. Этап 1 (5)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Известные каналы не транслируют на многие территории,но на(You Tube)на сайтах блогеров из Колумбии можно найдти желаемое.Самый,более-менее осведомленный сайт, по моему мнению,"CYCLING MUNDO" с задержкой по времени.
    Спасибо
  • Геродот
    Крис Хорнер о календаре гонок ... (7)
    Геродот-Фото

    Если Вингегор проиграет все свои гонки в сезоне,кроме Тура, его сезон будет провален...Ага)))

  • nightbuster33
    Тур Колумбии-2024. Этап 1 (5)
    nightbuster33-Фото
    Известные каналы не транслируют на многие территории,но на(You Tube)на сайтах блогеров из Колумбии можно найдти желаемое.Самый,более-менее осведомленный сайт, по моему мнению,"CYCLING MUNDO" с задержкой по времени.

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