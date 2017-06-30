Харольд Техада остается в Astana Qazaqstan Team

Колумбийский гонщик Харольд Техада (26 лет) продлил контракт с казахстанским проектом Astana Qazaqstan Team, в котором будет выступать и в 2024 году.

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«После четырех лет в команде я чувствую, что пришел момент, когда появляются результаты. И, в этом сезоне все начало получаться – я провел хорошую вторую половину года и добился первого призового места на «Туре Турции». Но, для меня это только начало, и я не хочу останавливаться – я серьезно настраиваюсь на новый сезон и буду стремиться к главной цели – победе в гонках. Я благодарю команду за поддержку, за веру в меня и мой талант гонщика. Последние сезоны получились непростыми для всей команды, но я вижу, что мы все же движемся вперед, и победы не заставят себя ждать. Я очень рад, что могу продолжить выступать в этой замечательной команде, где я чувствую большую поддержку, где я знаю, что все может получиться. Проект развивается, продолжает расти, и я уверен, что новый сезон будет успешным», – сказал Харольд Техада.



Харольд Техада начал свою профессиональную карьеру в Astana Qazaqstan Team в 2020 году, сразу же проявив себя на однодневной гонке «Мон-Ванту Челлендж» и последовавшим за этим «Тур де Франс». С тех пор, в составе казахстанской команды Техада выступил на пяти Гранд-турах, где поддерживал лидеров команды.



В этом сезоне Харольд добился ряда серьезных личных результатов – он замкнул десятку сильнейших общего зачета «Тура Швейцарии», стал восьмым на однодневной гонке «Гран Пьемонте» и финишировал третьим в генеральной классификации «Президентского Тура Турции», где победу праздновал лидер «Астаны» Алексей Луценко.



«После нескольких непростых лет, которые понадобились Харольду для накопления опыта и становления как профессионального гонщика, в этом сезоне он начал добиваться первых серьезных результатов. Мы все чаще стали видеть его в десятке сильнейших на важных горных этапах, он отлично провел «Тур Швейцарии» и замечательно проехал «Тур Турции», где и поддержал Алексея Луценко, и сам добился призового места. Мы надеемся, что прогресс продолжится и в новом сезоне, что вскоре придут не только хорошие результаты, но и победы. Харольд – отличный командный гонщик, но у него есть все необходимое и для того, чтобы побеждать в гонках», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team