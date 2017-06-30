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- Дата:
- Сегодня, 13:40
Харольд Техада остается в Astana Qazaqstan Team
Колумбийский гонщик Харольд Техада (26 лет) продлил контракт с казахстанским проектом Astana Qazaqstan Team, в котором будет выступать и в 2024 году.
Photo credit: @SprintCycling
Харольд Техада начал свою профессиональную карьеру в Astana Qazaqstan Team в 2020 году, сразу же проявив себя на однодневной гонке «Мон-Ванту Челлендж» и последовавшим за этим «Тур де Франс». С тех пор, в составе казахстанской команды Техада выступил на пяти Гранд-турах, где поддерживал лидеров команды.
В этом сезоне Харольд добился ряда серьезных личных результатов – он замкнул десятку сильнейших общего зачета «Тура Швейцарии», стал восьмым на однодневной гонке «Гран Пьемонте» и финишировал третьим в генеральной классификации «Президентского Тура Турции», где победу праздновал лидер «Астаны» Алексей Луценко.
«После нескольких непростых лет, которые понадобились Харольду для накопления опыта и становления как профессионального гонщика, в этом сезоне он начал добиваться первых серьезных результатов. Мы все чаще стали видеть его в десятке сильнейших на важных горных этапах, он отлично провел «Тур Швейцарии» и замечательно проехал «Тур Турции», где и поддержал Алексея Луценко, и сам добился призового места. Мы надеемся, что прогресс продолжится и в новом сезоне, что вскоре придут не только хорошие результаты, но и победы. Харольд – отличный командный гонщик, но у него есть все необходимое и для того, чтобы побеждать в гонках», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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