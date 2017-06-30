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Харольд Техада остается в Astana Qazaqstan Team

Харольд Техада остается в Astana Qazaqstan Team

 

Колумбийский гонщик Харольд Техада (26 лет) продлил контракт с казахстанским проектом Astana Qazaqstan Team, в котором будет выступать и в 2024 году.

 

Харольд Техада остается в Astana Qazaqstan Team

Photo credit: @SprintCycling

 

«После четырех лет в команде я чувствую, что пришел момент, когда появляются результаты. И, в этом сезоне все начало получаться – я провел хорошую вторую половину года и добился первого призового места на «Туре Турции». Но, для меня это только начало, и я не хочу останавливаться – я серьезно настраиваюсь на новый сезон и буду стремиться к главной цели – победе в гонках. Я благодарю команду за поддержку, за веру в меня и мой талант гонщика. Последние сезоны получились непростыми для всей команды, но я вижу, что мы все же движемся вперед, и победы не заставят себя ждать. Я очень рад, что могу продолжить выступать в этой замечательной команде, где я чувствую большую поддержку, где я знаю, что все может получиться. Проект развивается, продолжает расти, и я уверен, что новый сезон будет успешным», – сказал Харольд Техада.

Харольд Техада начал свою профессиональную карьеру в Astana Qazaqstan Team в 2020 году, сразу же проявив себя на однодневной гонке «Мон-Ванту Челлендж» и последовавшим за этим «Тур де Франс». С тех пор, в составе казахстанской команды Техада выступил на пяти Гранд-турах, где поддерживал лидеров команды.

В этом сезоне Харольд добился ряда серьезных личных результатов – он замкнул десятку сильнейших общего зачета «Тура Швейцарии», стал восьмым на однодневной гонке «Гран Пьемонте» и финишировал третьим в генеральной классификации «Президентского Тура Турции», где победу праздновал лидер «Астаны» Алексей Луценко.

«После нескольких непростых лет, которые понадобились Харольду для накопления опыта и становления как профессионального гонщика, в этом сезоне он начал добиваться первых серьезных результатов. Мы все чаще стали видеть его в десятке сильнейших на важных горных этапах, он отлично провел «Тур Швейцарии» и замечательно проехал «Тур Турции», где и поддержал Алексея Луценко, и сам добился призового места. Мы надеемся, что прогресс продолжится и в новом сезоне, что вскоре придут не только хорошие результаты, но и победы. Харольд – отличный командный гонщик, но у него есть все необходимое и для того, чтобы побеждать в гонках», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Харольд Техада Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:43 | Регистрация: 30.06.2017

    Да он не Лопес...но все же..

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 20:10 | Регистрация: 22.09.2020

    надеюсь сгодится быть сокапитаном 

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:56 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Ернат
    надеюсь сгодится быть сокапитаном 
    Пронского?

    Вся жизнь это гонка.
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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • motte
    Ваут ван Арт: “Я бы очень хоте ... (1)
    motte-Фото

    Винегар без ваута как кухня без ножа.

    Есть у них на Западе такая поговорка:

    how is your life?

    Ответ:

    My life with my wife like a kitchen without knife -:)



     

  • Astanaforever
    Харольд Техада остается в Asta ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Ернат
    надеюсь сгодится быть сокапитаном 
    Пронского?
  • s75
    Герант Томас о продолжении сво ... (2)
    s75-Фото
    в оригинале звучало что-то типа "нового поколения", а Роглич, скорее, принадлежит к поколению самого Герайнта, ему уже 34
  • vadi
    Герант Томас о продолжении сво ... (2)
    vadi-Фото

    Роглича уже успел забыть?

  • Ернат
    Харольд Техада остается в Asta ... (3)
    Ернат-Фото

    надеюсь сгодится быть сокапитаном 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (95)
    s75-Фото

    Фрайле официально еще на два года в Инеос Гренадиерс. 26 мест занято в команде на 2024 год. Пока неизвестно, где продолжат карьеру австралийцы Верф и Плапп, соответственно, в команде от двух до четырех свободных вакансий.

  • Astanaforever
    Харольд Техада остается в Asta ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Да он не Лопес...но все же..
  • Shalam s Urala
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (17)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: error
    При должной спецальной подготовке (с учетом жертвовать классиками)... Ваут мне кжется способен побороться на Джиро....

    интересно.. никогда в эту сторону о Ван Арте не думалось! и ведь действительно - пуркуа бы и не па? только не помню чтоб сам он об этом хоть раз заикнулся..

    главное тут заключается в простой штуке. Г-Туры всегда требовали и требуют жертв. вон как солнечный зайчик уже 2 года хорошо это доказывает. можно, конечно, кивать то не на ту тактику, то на сломанную лапку.. но это же такая простая вещь - 3 недели ГТ требуют суперформы, классики же требуют суперготовности в день Х. форма и готовность - ни разу не одно и то же. нельзя построить фундаментальную форму, пытаясь то тут то там заострять её суперготовностью ради пофеерить на классиках.

    да да да, у Меркса (и не только у него) всё это получалось, но это лишь частный случай прухи, что не нашёлся по его душу сосредоточенный чувак из рыбного цеха

  • Astanaforever
    Шесть велогонщиков продлили ко ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А по чесноку, Инеос в этом году не подписал ни одного топа, ни одного стоящего гонщика..
  • error
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (17)
    error-Фото
    как минимум это будет интересно и необычно)... если именно так

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