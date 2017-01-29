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Тим Мерлир хочет принять участие в Тур де Франс-2024

Тим Мерлир: «Убеждён, что мы с Бертом Ван Лербергом сможем помочь Ремко Эвенепулу на Тур де Франс-2024»

 

 

Тим Мерлир (Tim Merlier) надеется попасть в состав команды Soudal Quick Step на Тур де Франс-2024. 31-летний бельгийский велогонщик выступает в команде Патрика Лефевра первый сезон. В этом году на Тур де Франс поехал другой спринтер команды  - Фабио Якобсен, которому не удалось выиграть этап. Тим Мерлир принимал участие во французском Гранд-туре лишь раз - в составе команды Alpecin-Fenix в 2021 году, но уже на дебютном Тур де Франс сумел выиграть этап. В этом сезоне Тим Мерлир принёс команде Soudal Quick Step 11 побед, пять из которых - в гонках Мирового тура.

 

Тим Мерлир хочет принять участие в Тур де Франс-2024

 

Тим Мерлир считает, что сумеет и использовать свои шансы на Туре, и помогать Ремко Эвенепулу, о чём рассказал в интервью RTBF. На вопрос журналистов, почему именно Тур, а не Джиро д’Италия или Вуэльта Испании, Тим Мерлир ответил, что «Джиро начнётся слишком скоро после классик, а Вуэльта в конце сезона».

 

Тим Мерлир: «Я читал и слышал, что не возьмут ни одного спринтера, и это обидно. Я не согласен с таким решением, особенно, если учесть, что 9-й этап будет гравийным. У Берта Ван Лерберга (Bert Van Lerberghe) и меня есть все качества, чтобы надёжно защитить Ремко, направлять его в плане позиций.  

 

Согласен, что в команде есть и другие гонщики, способные выполнить эту задачу, но наш лидер нуждается не только в горняках. Посмотрите, как рулёры в Jumbo-Visma растягивают весь пелотон, вывозя команду к подножию каждого подъёма.

 

Твёрдо убеждён, что мы с Бертом в составе будем полезны, помогая Ремко в борьбе за победу на Туре.

 

Я хочу участвовать в Тур Де Франс-2024. Не в моём стиле устраивать скандалы, но я настроен поговорить с Патриком Лефевром, и, может быть, и с Ремко. Хочу им объяснить, что можно ехать с командой, нацеленной на борьбу за общий зачёт, но способной выигрывать и в общих спринтах».

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Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Soudal Quick-Step Тур де Франс-2024

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  1. Camel

    Сегодня, 02:16 | Регистрация: 29.01.2017

    Напоминает Табаки из "Маугли".

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Комментарии

  • Camel
    Тим Мерлир хочет принять участ ... (1)
    Camel-Фото
    Напоминает Табаки из "Маугли".
  • kabachok
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (30)
    kabachok-Фото
    Бхх)
  • Astanaforever
    Гадзоли и Скарони в Astana Qaz ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Почему два? Вона..в Soudal Quick Step на следующий сезон будут выступать всего 27 гонщиков. Патрик Лефевр зажал бюджет команды до минимума. На сегодня в Астане с контрактами уже 29 гонцов. Еще Зейца видимо подпишут и все.
  • s75
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (30)
    s75-Фото

    Earl57,  еще раз - контракты не видел и даже нет этого в планах. Когда речь идет о битве за 7-8 места, команда может не вмешиваться, но если речь идет о проекте, в который вложены миллионы и целью является первое место на престижнейшей гонке, тут все будет (если будет) иначе. Пример - последняя Вуэльта, где действующие победители ТДФ и Джиро после "разговора" стали вести себя как мыши и выполняли свои обязательства. За UAE и внутренними разборками гонщиков второго плана не слежу, но в случае с Погачаром, если бы он претендовал на победу, того же Адама при необходимости "сожгли" бы как скаевскую спичку из коробка Николя. Если нет - ну, значит что-то в оркестре не так...

  • Earl57
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (30)
    Earl57-Фото

    s75, Эйтдебрукс не помогал Власову на минувшей Вуэльте. Аюсо и Макналти никогда не работают на Алмейду, который официально назначается капитаном. Они заботятся только о себе. Что прописано в их контрактах?

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (100)
    s75-Фото

    Эмильс Лиепиньш (Trek) и Юлиус ван ден Берг (EF) в DSM

  • s75
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (30)
    s75-Фото
    Не видел и не предполагаю. В любом более-менее грамотно составленном договоре работодатель защищает свои интересы. Если кого-то не устраивает решение работодателя - впереди интересный сезон в гонках 2-3 категорий с параллельным поиском новой работы))
  • Earl57
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (30)
    Earl57-Фото
    Вы их обязательства в контрактах видели или предполагаете что они есть?
  • s75
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (30)
    s75-Фото
    у гонщиков договорные обязательства перед командой
  • s75
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (30)
    s75-Фото
    Хороший трай-аут намечается на открывшуюся вакансию генеральщика. Вадера нет в списке, а у него концовка нынешнего сезона очень даже получилась. При переподписании Кооя было заявлено, что теперь на очереди ГТ.

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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