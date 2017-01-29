Тим Мерлир хочет принять участие в Тур де Франс-2024

Тим Мерлир: «Убеждён, что мы с Бертом Ван Лербергом сможем помочь Ремко Эвенепулу на Тур де Франс-2024»

Тим Мерлир (Tim Merlier) надеется попасть в состав команды Soudal Quick Step на Тур де Франс-2024. 31-летний бельгийский велогонщик выступает в команде Патрика Лефевра первый сезон. В этом году на Тур де Франс поехал другой спринтер команды - Фабио Якобсен, которому не удалось выиграть этап. Тим Мерлир принимал участие во французском Гранд-туре лишь раз - в составе команды Alpecin-Fenix в 2021 году, но уже на дебютном Тур де Франс сумел выиграть этап. В этом сезоне Тим Мерлир принёс команде Soudal Quick Step 11 побед, пять из которых - в гонках Мирового тура.

Тим Мерлир считает, что сумеет и использовать свои шансы на Туре, и помогать Ремко Эвенепулу, о чём рассказал в интервью RTBF. На вопрос журналистов, почему именно Тур, а не Джиро д’Италия или Вуэльта Испании, Тим Мерлир ответил, что «Джиро начнётся слишком скоро после классик, а Вуэльта в конце сезона».

Тим Мерлир: «Я читал и слышал, что не возьмут ни одного спринтера, и это обидно. Я не согласен с таким решением, особенно, если учесть, что 9-й этап будет гравийным. У Берта Ван Лерберга (Bert Van Lerberghe) и меня есть все качества, чтобы надёжно защитить Ремко, направлять его в плане позиций.

Согласен, что в команде есть и другие гонщики, способные выполнить эту задачу, но наш лидер нуждается не только в горняках. Посмотрите, как рулёры в Jumbo-Visma растягивают весь пелотон, вывозя команду к подножию каждого подъёма.

Твёрдо убеждён, что мы с Бертом в составе будем полезны, помогая Ремко в борьбе за победу на Туре.

Я хочу участвовать в Тур Де Франс-2024. Не в моём стиле устраивать скандалы, но я настроен поговорить с Патриком Лефевром, и, может быть, и с Ремко. Хочу им объяснить, что можно ехать с командой, нацеленной на борьбу за общий зачёт, но способной выигрывать и в общих спринтах».