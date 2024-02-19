Тур ОАЭ-2024. Маршрут и участники

Тур ОАЭ-2024. Превью

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Tour

В 6-й раз стартует велогонка Мирового тура Тур Объединённых Арабских Эмиратов. Тур ОАЭ-2024, как и всегда, собрал звёзд велоспорта, обещая и зрелищную борьбу спринтеров, и яркие атаки горняков на двух горных этапах с финишами в подъём, и возможность проследить за выступлением специалистов индивидуальной гонки на время. Кроме того, Тур ОАЭ - это ещё и неожиданные развязки, когда гонщики отрывов дня или атаки могут изменить типичные сценарии развития этапов.

В этом выпуске Тура ОАЭ примет участие победитель гонки 2020 года, призёр прошлого года, Адам Йейтс (UAE Team Emirates), который уже показал свою форму, выиграв Тур Омана-2024.

В числе участников звёзды спринта - Марк Кэвендиш (Astana Qazaqstan), победитель трёх этапов Тура ОАЭ Сэм Беннетт (Decathlon AG2R La Mondiale Team), победитель двух этапов Тура ОАЭ Дилан Груневеген (Jayco AlUla), а также Сэм Уэлсфорд (Bora-hansgrohe), Олав Коой (Visma Leasa a Bike), Фабио Якобсен (Dsm-firmenich), Фернандо Гавирия (Movistar), Тим Мерлир (Soudal Quick Step), Паскаль Акерманн (Israel-Premier Tech), Элиа Вивиани (INEOS Grenadiers) и другие.

Цитаты участников перед стартом Тура ОАЭ-2024

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Tour

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Tour

Адам Йейтс: «Конечно, для нашей команды это очень важная гонка. Я всегда наслаждаюсь, когда здесь выступаю. В прошлом году мы начали с боковых ветров, что стало большим шоком. Поэтому в этом году перед стартом на Туре ОАЭ я добавил в свою программу Тур Омана. Хочется добиться успеха, но задачу для меня усложняет индивидуальная гонка на время. Если бы трасса была технически сложная, было бы хорошо. Но она плоская. С нами приехал Брэндон Макналти, он недавно показал, что находится в форме, так что поборемся».

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Tour

Марк Кэвендиш: «Любому гонщику победа придаёт уверенности, будь то в начале года или позже. Но когда победа завоёвана уже так рано в сезоне, это плюс для команды. Приятно снова быть в Абу-Даби. С нетерпением жду гонку. Я всегда мотивирован. Люблю велоспорт. Я люблю ездить на велосипеде. Это трудный спорт, но, по крайней мере, ещё год я буду выступать, поэтому я счастлив».

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Tour

Пельо Бильбао: «У меня отличная форма. Мне нравится так начинать сезон. В прошлые несколько лет я всегда выбирал эту гонку, потому что здесь есть всё - и равнинные этапы, и разделка, и интересные горные этапы. Моя цель - бороться за подиум. Победить будет сложно, особенно при том, что команда UAE Team Emirates привезла сильный состав. Я никогда не чувствовал себя хорошо на подъёме Джебель Джаис. Всегда там оказывался далеко от победы. Но вот Джебель Хафит моему стилю гонки подходит гораздо больше. Последний день гонки - день борьбы за победу в общем зачёте».

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Tour

Дилан Груневеген: «Я заболел в самый неподходящий момент во время AlUla Tour, но сейчас чувствую себя намного лучше. С этой гонкой у меня связаны приятные воспоминания по выступлению в прошлом году. Завтра хороший этап для спринтеров, у нас сильная команда, которая мне поможет».

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Tour

Бен О’Коннор: «Понятно, что горные этапы - мои дни. Но в борьбе за генеральную классификацию почти каждый день будет так же важен, как горные этапы. Оба подъёма здесь, на Тур ОАЭ, интересные. Победа, которую уже одержал в начале сезона, придаёт уверенности».

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Tour

Фабио Якобсен: «Мы приехали сюда, чтобы улучшить нашу скорость, слаженность, чтобы побороться за победу. Конечно, завтра шанс для спринтеров, но всё зависит от ветра. 4-й, 5-й и 6-й этапы также выглядят как спринтерские. Здесь очень много спринтеров, будет серьёзная битва».

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Tour

Тим Мерлир: «Снова буду бороться здесь за победу. В прошлом году я хорошо выступил на Туре ОАЭ, но когда видишь, какие здесь соперники, понятно, что борьба пойдёт на очень высоком уровне. Мне нравится, когда образуются эшелоны, это мотивирует. 1-й этап будет борьбой с ветром и с гонщиками».

Маршрут Тура ОАЭ-2024

1-й этап - около 45 км пройдут по широким плоским дорогам. Но на двух финальных кругах (по 18,1 км), начиная от города Лива (Liwa), там, где находится самая большая песчаная дюна ОАЭ - Морееб (Moreeb), будут встречаться крутые короткие подъёмы, где градиент доходит до 10%. Финишная прямая в тягун с 5%.

2-й этап - 12,1 км индивидуальная гонка на время с единственной отсечкой на 5,7 км после старта. Кроме двух острых поворотов остальная трасса проложена по прямым широким дорогам.

3-й этап - первый из горных этапов с финишем в подъём Джебель Джаис (Jebel Jais) - 21,1 км со средним градиентом 5,4%. Первая часть подъёма с градиентами 4 - 5%, вторая - с 5-7%. Самый крутой отрезок - 2 км до финиша со средним градиентом 9%.

4-й, 6-й этапы полностью равнинные.

На 5-м этапе единственный небольшой подъём в начале этапа, остальная часть по плоским, широким, ровным дорогам.

7-й этап - финальный классический этап Тура ОАЭ - с финишем в подъём Джебель Хафит (Jebel Hafeet). 10,8 км со средним градиентом 6,6% по широкой дороге. Градиенты от 4-го до 8-го километра до финиша поднимаются до 9%, за 2,8 км до финиша достигают 11%.

Этапы Тура ОАЭ-2024

19.02.2024. Этап 1. Al Dhafra Walk Madinat Zayed-Liwa Palace, 143 км

20.02.2024. Этап 2. Al Hudayriyat Island ITT, 12.1 км

21.02.2024. Этап 3. Al Marjan Island-Jebel Jais, 176 км

22.02.2024. Этап 4. Dubai Police Officer’s club-Dubai Harbour, 173 км

23.02.2024. Этап 5. Al Aqah-Umm al Quwain, 182 км

24.02.2024. Этап 6. Louvre Abu Dhabi Museum-Abu Dhabi Breakwater, 138 км

25.02.2024. Этап 7. Al Ain Bait Mohammed Bin Khalifa-Jebel Hafeet, 161 км