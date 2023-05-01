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Адам Йейтс — победитель Тура Романдии-2023

Фернандо Гавирия — победитель 5 этапа, Адам Йейтс - победитель общего зачёта Тура Романдии-2023

 

 

  Финальный 5-й этап Тура Романдии-2023 завершился общим спринтом, в котором победу одержал Фернандо Гавирия (Movistar). 28-летний колумбийский велогонщик спуртовал за 300 м до финиша и не дал себя опередить соперникам, обойдя в спринте Никиаса Арндта (Bahrain Victorious) и Итана Хейтера (INEOS Grenadiers).

 

  В общем зачёте перестановок не произошло - 30-летний британский велогонщик команды UAE Team Emirates Адам Йейтс удержал майку лидера, которую надел после победы на 4-м, королевском горном этапе.  Тур Романдии-2023 стал шестой многодневной гонкой, выигранной Адамом Йейтсом за карьеру (после Тура Турции-2014, Тура Хорватии-2019, Тура ОАЭ-2020, Вуэльты Каталонии-2021, Тура Германии-2022).

 

  23-летний американский велогонщик команды Movistar Маттео Йоргенсон, победитель Тура Омана-2023, проиграл в генеральной классификации Адаму Йейтсу 19 секунд и занял 2-е место, а также стал лучшим молодым гонщиком Тура Романдии-2023.

 

  Третье место на Тура Романдии-2023 занял 35-летний итальянский гонщик команды Bahrain Victorious Дамиано Карузо, уступивший Адаму Йейтсу 27 секунд.

 

 

Адам Йейтс — победитель Тура Романдии-2023

 

 Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

  Фернандо Гавирия: «Очень тяжёлый был этап. Подъёмы проходили так быстро, что я выпал, но приложил все силы, чтобы просвет не увеличивался. Ребята мне помогли вернуться, ждали на подъёмах. Я максимально использовал возможности, чтобы принести команде победу. До финальных километров старался избегать любой опасности, искал пространство, чтобы выдвинуться вперёд.

 

  Спринт начал заранее, до того, как вошли в последний поворот. Нога ответила отлично, я смог одержать фантастическую победу. Для меня этот успех очень важен. Я упорно тренировался, чтобы к Джиро д’Италия-2023 выйти на пик формы. Теперь знаю, что готов всеми силами бороться за успех в Италии».

 

 

 

Адам Йейтс — победитель Тура Романдии-2023

Адам Йейтс — победитель Тура Романдии-2023

 

 Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

  Адам Йейтс: «Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо ребятам. Они идеально контролировали сегодня этап, всю гонку мы выиграли благодаря их усилиям. Для нас эта неделя сложилась идеально, мы выиграли два этапа, общий зачёт. О большем просить невозможно. Мы стараемся выигрывать каждую гонку, в которой участвуем. Теперь отдых и начало работы на пути к новым целям».

 

Результаты 5 этапа Тура Романдии-2023

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates UAE Team Emirates Тур Романдии-2023 Tour de Romandie-2023 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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