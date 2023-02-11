Диего Улисси — победитель 4 этапа Тура Омана-2023

Диего Улисси выиграл 4-й этап, Маттео Йоргенсон сохранил майку лидера Тура Омана-2023

Диего Улисси выиграл 4-й этап Тура Омана-2023, эта победа стала 45-й в карьере 33-летнего итальянского велогонщика команды UAE Team Emirates. Самый протяжённый этап Тура Омана-2023 завершался на финальных 10 км двумя подъёмами.

Двукратный победитель Тура Омана Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) атаковал перед вершиной предпоследего подъёма за 10 км до финиша. Но на его ускорение ответил лидер гонки Маттео Йоргенсон (Movistar), после чего они вернулись в группу.

Товарищ Улисси по команде Паскаль Акерман атаковал на спуске предпоследнего подъёма, заставив работать команды соперников. Акермана догнали за 2 км до финиша. Контратака гонщика команды Kern Pharma Ивана Кобо на финальном подъёме (1,6 км с 6,6%) была нейтрализована, и победитель этапа определился в спринте. Опытный Диего Улисси обошёл на финише более молодых соперников, опередив 24-летнего французского гонщика команды Cofidis Акселя Зингля и 25-летнего нидерландского гонщика команды Bora-hansgrohe Иде Схеллинга.

23-летний американский велогонщик команды Movistar Маттео Йоргенсон финишировал в общей группе и сохранил майку лидера. В генеральной классификации Йоргенсона от поднявшегося на вторую позицию Диего Улисси отделяет 5 секунд перед финальным 5-м этапом Тура Омана-2023.

Photo © Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

Диего Улисси: «Рад первой победе в сезоне. Этап был трудным. Акерман атаковал за 8 км, а Ланген и Формоло на финальном подъёме идеально отработали, подготовив спринт. Атака Акермана хорошо просеяла пелотон, и мы одержали великолепную победу».

Маттео Йоргенсон: «Не буду врать, немного нервничал. Начал день спокойно, но отрыв долго не мог уехать, все следили за нашими действиями. Как только мы разобрались в ситуации, уехал небольшой отрыв, что облегчило этап. Затем работали команды, которые боролись за этап. В итоге всё сложилось идеально, хотя было несколько напряжённых моментов.

Когда атаковал Луценко, он поехал во всю силу! Я, наверное, на этом подъёме поставил все виды рекордов. Молочную кислоту чувствовал в каждой клетке тела, но когда мы вернули его, а рядом со мной были мои товарищи по команде, конец этапа уже не был трудным. Он меня немного удивил. Я не знал, что он планировал, когда атаковал. Если хотел уехать в одиночку, то не знаю. До финиша было далеко. Я добрал его, хотя пришлось потратить силы, но рад, что это сделал, а потом мы подождали моих товарищей по команде, и всё сложилось как надо».