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Алехандро Вальверде: «В прошлом году хотел вернуться в пелотон»

Алехандро Вальверде о трудностях завершения карьеры

 

 

Алехандро Вальверде завершил карьеру в профессиональном велоспорте в 42 года, в конце сезона 2022 года. Сейчас он находится в Колумбии с командой Movistar, где продолжает работать, но уже не как велогонщик. В интервью El Tiempo Алехандро Вальверде рассказал, что очень хотел вернуться в пелотон в 2023 году, но Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер Movistar, его отговорил.

 

Алехандро Вальверде: «В прошлом году хотел вернуться в пелотон»

 

 

Алехандро Вальверде: «Колумбия превзошла мои ожидания. Очень рад быть здесь. Меня приветствует публика, благодаря болельщикам чувствую, как меня любят. Мне понравилось здесь выезжать на велосипеде. Я сейчас не профессиональный велогонщик, но тренируясь с ребятами, чувствую себя одним из них.

 

В прошлом году я был на грани того, чтобы вернуться в пелотон. Сказал Эусебио Унсуэ, что хочу вернуться, но он ответил, что возвращаться не надо. Не надо просить большего. Я доволен тем, как поступил».

 

На вопрос, какую победу считает самой важной в карьере, Алехандро Вальверде ответил: «Без сомнений, Чемпионат мира. Я мечтал о нём, я наслаждался победой, которую одержал в Иннсбруке (в 2018 году)».

 

Худшим днём Вальверде считает первый этап Тур де Франс-2017: «Я сломал коленную чашечку, это был самый сложный день в моей карьере.

 

Я всегда боролся за победу на Тур де Франс. Был счастлив, когда удалось подняться на подиум с Наиро Кинтаной и Крисом Фрумом. Выиграть Тур было невозможно, я это знал.

 

Подиумы на Джиро д’Италия и титул победителя Вуэльты очень важны. Это Гранд-туры. Джиро отмечу, потому что участвовал впервые и поднялся на подиум. А Вуэльта - гонка на моей родине, то, что выиграл её, даёт спокойствие.

 

Победа на Льеж-Бастонь-Льеж и Флеш Валлонь - победы не уровня Чемпионата мира, хотя это важные гонки».

 

На вопрос El Tiempo, что помогло участвовать в гонках до 42 лет, Алехандро Вальверде ответил:

 

«Адаптация к изменениям. Всё очень сильно улучшилось - тренировки, питание, способ ведения гонок. С тех пор, как мы были молодыми, гонки стали более профессиональными. Мне пришлось адаптироваться, меняться каждый год. Велосипеды стали лучше, дороги улучшились.

 

Не скажу, что велоспорт стал сложнее. Но раньше в пелотоне было больше времени поговорить, подружиться . Да, ехали быстро, но более расслабленно. Сегодня так невозможно. Все летят, никакого расслабления. Это уже другой вид спорта. Да, мне пришлось приспособиться, именно поэтому я так активен на велосипеде».

 

В интервью Eurosport Алехандро Вальверде сказал, что уже не скучает по гонкам, как было в первый год после завершения карьеры:

 

«Вначале скучал по гонкам, сейчас - уже нет. Чувствую себя велогонщиком, но не профессиональным. На тренировки выезжаю, чтобы хорошо себя чувствовать. Если еду гравийную гонку, хочу выступить достойно. Но, например, я уже заметил, что когда пелотон отправляется на старт, у меня уже не возникает никаких особенных эмоций.

 

В прошлом году, особенно в марте и апреле, хотелось вернуться. Но по ходу сезона я всё больше свыкался с идеей, что окончательно завершил карьеру. Смирился с этим ещё в прошлом году. Любой профессионал скажет вам, что это всегда тяжело. Любой, кто завершает карьеру, будь то Альберто Контадор или Пурито Родригес, сомневается и размышляет, вернуться или нет. Но эта мысль уходит. Так случилось и со мной.

 

Конечно, можно прожить и без велосипеда, но с ним мне живётся гораздо лучше. Однако уверен, что без него я был пропал. В конце концов, тело привыкает ко всему,  разум тоже, но сразу после завершения карьеры я чувствовал  себя совершенно потерянным».

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Теги к статье: Алехандро Вальверде

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Комментарии

  • sashaney
    Ответ Патрика Лефевра на рассу ... (5)
    sashaney-Фото
    Согласен кроме пункт 4. Все ГТ так и планируются, чтобы быть тяжёлыми. Они потому и ГТ. Я уже не говорю про ТдФ 100 лет назад.
  • nightbuster33
    Тур Колумбии-2024. Этап 3 (1)
    nightbuster33-Фото

    Новый лидер в генерале,Контрерас.За 3-и, оставшихся этапа, все поменяется. Из них, два этапа, с хорошими горками.Что-то не понятное на финише с Контрерасом,будучи лидером перед финишем, оглядывался назад,пропуская Озорио вперед и даже не делал никаких усилий,чтобы ускорится. 

  • старт-шоссе 82
    Ответ Патрика Лефевра на рассу ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Всё правильно Лефевр сказал, особенно понравилась фраза =будет стёрта вся история Гранд-туров=,но Унсуе по своему тоже прав в велоспорте надо что-то менять, но что именно никто не знает (или не хотят озвучить) вобщем эта фраза = надо что-то менять= витает в воздухе уже лет 15-20, но всё стоит на месте потому что ни кто не знает что с этим делать.
    Унсуе конечно =загнул= в своих предложениях по поводу сокращения этапов и замен на гранд-турах.
    Моё мнение если что-то менять, то надо создать что-то новое,а не стремиться изменить старое.Не надо мешать всё в одну кучу, классики, туры и чемпионаты, надо к каждой гонке подходить индивидуально.
    Я бы сказал что есть основные три-четыре момента которые портят общее представление о велоспорте ,это:
    1-зрелищность,вернее её отсутствие на спринтерских этапах гранд-туров
    2-безопастность гонщиков,особенно на горных спусках и на тех же спринтерских финишах
    3-анти-допинговая политика
    4-сверх тяжолые нагрузки на гонщиков во время гранд-туров
    Что с этим делать и как быть, что бы внести изминения и не навредить уже тому позитивному что есть, я понятия не имею.

  • VeloVelo
    Тур Колумбии-2024. Этап 2 (4)
    VeloVelo-Фото

    А тем временем, 47-летний гонщик в тройке в генерале гонки.

  • error
    Ответ Патрика Лефевра на рассу ... (5)
    error-Фото

    Патрика со своим "я" безусловно ждали

  • Esperus2006
    Харольд Техада приносит первую ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: Ернат
    если ссылка на видео хотя бы финиша этапа ?
    https://youtube.com/@LOJA_FIORILLI_BIKE_SHOP?si=9diDb1VU_yxko_9q на этом канале
  • Ернат
    Харольд Техада приносит первую ... (3)
    Ернат-Фото

    если ссылка на видео хотя бы финиша этапа ?

  • AzaKonta
    Михаэль Мёркёв о первом спринт ... (1)
    AzaKonta-Фото
    Хорошо сказано
  • sergejdriver
    Ответ Патрика Лефевра на рассу ... (5)
    sergejdriver-Фото
    И Патрик облегченно выдохнул!
    «Если даже Алику понравилось, значит все правильно сказал»
  • nightbuster33
    Харольд Техада приносит первую ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Умница! Приятно было смотреть на его действия в ходе гонки и особенно на заключительных километрах и финиша этапа.Тактичное и грамотное, с самоанализом,интервью было в двойне прятно услышать и пожелать повторения успеха победы Астаны на Туре Колумбии 2019г.за год до начала выступления его самого в команде.  3-ий этап для спринтеров. Профиль этапа напоминает маршрут 5-го этапа Валенсии.

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