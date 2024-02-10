Алехандро Вальверде: «В прошлом году хотел вернуться в пелотон»

Алехандро Вальверде о трудностях завершения карьеры

Алехандро Вальверде завершил карьеру в профессиональном велоспорте в 42 года, в конце сезона 2022 года. Сейчас он находится в Колумбии с командой Movistar, где продолжает работать, но уже не как велогонщик. В интервью El Tiempo Алехандро Вальверде рассказал, что очень хотел вернуться в пелотон в 2023 году, но Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер Movistar, его отговорил.

Алехандро Вальверде: «Колумбия превзошла мои ожидания. Очень рад быть здесь. Меня приветствует публика, благодаря болельщикам чувствую, как меня любят. Мне понравилось здесь выезжать на велосипеде. Я сейчас не профессиональный велогонщик, но тренируясь с ребятами, чувствую себя одним из них.

В прошлом году я был на грани того, чтобы вернуться в пелотон. Сказал Эусебио Унсуэ, что хочу вернуться, но он ответил, что возвращаться не надо. Не надо просить большего. Я доволен тем, как поступил».

На вопрос, какую победу считает самой важной в карьере, Алехандро Вальверде ответил: «Без сомнений, Чемпионат мира. Я мечтал о нём, я наслаждался победой, которую одержал в Иннсбруке (в 2018 году)».

Худшим днём Вальверде считает первый этап Тур де Франс-2017: «Я сломал коленную чашечку, это был самый сложный день в моей карьере.

Я всегда боролся за победу на Тур де Франс. Был счастлив, когда удалось подняться на подиум с Наиро Кинтаной и Крисом Фрумом. Выиграть Тур было невозможно, я это знал.

Подиумы на Джиро д’Италия и титул победителя Вуэльты очень важны. Это Гранд-туры. Джиро отмечу, потому что участвовал впервые и поднялся на подиум. А Вуэльта - гонка на моей родине, то, что выиграл её, даёт спокойствие.

Победа на Льеж-Бастонь-Льеж и Флеш Валлонь - победы не уровня Чемпионата мира, хотя это важные гонки».

На вопрос El Tiempo, что помогло участвовать в гонках до 42 лет, Алехандро Вальверде ответил:

«Адаптация к изменениям. Всё очень сильно улучшилось - тренировки, питание, способ ведения гонок. С тех пор, как мы были молодыми, гонки стали более профессиональными. Мне пришлось адаптироваться, меняться каждый год. Велосипеды стали лучше, дороги улучшились.

Не скажу, что велоспорт стал сложнее. Но раньше в пелотоне было больше времени поговорить, подружиться . Да, ехали быстро, но более расслабленно. Сегодня так невозможно. Все летят, никакого расслабления. Это уже другой вид спорта. Да, мне пришлось приспособиться, именно поэтому я так активен на велосипеде».

В интервью Eurosport Алехандро Вальверде сказал, что уже не скучает по гонкам, как было в первый год после завершения карьеры:

«Вначале скучал по гонкам, сейчас - уже нет. Чувствую себя велогонщиком, но не профессиональным. На тренировки выезжаю, чтобы хорошо себя чувствовать. Если еду гравийную гонку, хочу выступить достойно. Но, например, я уже заметил, что когда пелотон отправляется на старт, у меня уже не возникает никаких особенных эмоций.

В прошлом году, особенно в марте и апреле, хотелось вернуться. Но по ходу сезона я всё больше свыкался с идеей, что окончательно завершил карьеру. Смирился с этим ещё в прошлом году. Любой профессионал скажет вам, что это всегда тяжело. Любой, кто завершает карьеру, будь то Альберто Контадор или Пурито Родригес, сомневается и размышляет, вернуться или нет. Но эта мысль уходит. Так случилось и со мной.

Конечно, можно прожить и без велосипеда, но с ним мне живётся гораздо лучше. Однако уверен, что без него я был пропал. В конце концов, тело привыкает ко всему, разум тоже, но сразу после завершения карьеры я чувствовал себя совершенно потерянным».