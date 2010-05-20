Проект ONE Cycling и мысли Эусебио Унсуэ о будущем велоспорта

Эусебио Унсуэ: «Велоспорт сейчас - самый застывший вид спорта»

Перед стартом Тура Колумбии-2024 генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzue) поделился мыслями о современном состоянии велоспорта и раскрыл, что поддерживает новый проект «ONE Cycling», одним из инициаторов создания которого является менеджер команды Visma Lease a Bike Ричард Плюгге.

О проекте ONE Cycling

В интервью De Tijd генеральный менеджер команды Visma|Lease a Bike Ричард Плюгге сообщил, что хочет запустить проект ONE Cycling к началу следующего цикла Мирового тура в 2026 году.

По мнению Плюгге, в велоспорте недостаточно ясно осознаётся, что соперниками являются не другие команды или организаторы гонок, а другие формы спортивных мероприятий. Проект ONE Cycling нацелен на то, чтобы посмотреть, каким велоспорт может стать через 10 лет. Примером для подражания Плюгге называет «Формулу-1» с более чётким форматом календаря гонок. Также Ричард Плюгге упоминал такие виды спорта как футбол, гольф, баскетбол в США, боевые искусства, которые являются конкурентами велоспорта.

По разным сообщениям, цитируемым Cyclingnews, ONE Cycling - это создание "суперлиги" и новой компании в рамках спорта, которая объединит команды, организаторов гонок и UCI для создания новых источников дохода, включающих пакет прав на трансляцию небольших велогонок и маркетинговые права на изображения спортсменов.

Агентство Reuters сообщило, что инвестиционная компания, принадлежащая государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), ведёт переговоры о выделении 250 миллионов евро на поддержку этого проекта. Несколько команд, присоединившихся к проекту, рассматривают «ONE Cycling» как шанс отвоевать у организаторов велогонок контроль над доходами и изменить баланс сил в велоспорте.

Эусебио Унсуэ о возможных изменениях в велоспорте

Cyclingnews и GCN цитируют слова генерального менеджера команды Movistar Эусебио Унсуэ:

«Со стороны команд есть опасения в отношении будущего велоспорта. Они (ONE Cycling) хотят найти другие возможности сделать нас более конкурентоспособными в спортивных джунглях. Учитывая, на какой стадии находится проект, мы не можем раскрывать никаких подробностей. Думаю, важно, что мы об этом задумались. Посмотрим на реакцию людей, которые могут быть заинтересованы в проекте.

Я считаю велоспорт самым застывшим видом спорта на данный момент. Почти все виды спорта развиваются, в то время как мы делаем то же, что и всегда. С тех пор, как я пришёл в велоспорт в 1980 году, его правила мало изменились. Считаю, что нам необходимо адаптироваться к нынешнему времени, сделать регламент и правила более… ну, я не уверен, что правильно выразиться «более человечными», но они точно должны перестать быть такими подчёркнуто жестокими.

Если гонщик падает, он не может сесть в техничку или в машину скорой помощи, чтобы его осмотрели, а на следующий день, если нет переломов, продолжить гонку. Почему бы так не делать? Мы хотим больше гуманности, хотим защитить здоровье гонщиков.

И почему бы не разрешить замены на Гранд-турах, если велогонщик сходит во время первой недели. Конечно, не технические или тактические замены.

Все команды готовятся к Гранд-туру с 10 или 11 гонщиками. В последний момент мы оставляем дома двух или трёх спортсменов. А если гонщик падает, то никакого решения нет. Из-за падения мы потеряли Энрика в первый же день Тур де Франс. Почему бы не разрешить нам, по крайней мере, заменить его, чтобы в команде оставалось восемь гонщиков.

Мы все привыкли к мысли об эпичности велоспорта, убеждены, что все его составляющие делают спорт грандиозным. Но не забывайте, что в футболе в прошлом тоже не было замен.

Почему бы не попробовать, не протестировать, не сделать шаг вперед, и посмотрим, покажется ли это всем интересным. Нам нужны перемены.

Если бы Гранд-туры сократили до 15 дней, то лучшие велогонщики, возможно, поехали бы в один сезон Джиро, Тур и Вуэльту. У них появилось бы достаточно времени для восстановления между Гранд-турами и возможность быть на них конкурентоспособными. Если сильнейшие гонщики будут чаще бороться друг с другом, это увеличило бы зрелищность».