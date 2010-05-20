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Проект ONE Cycling и мысли Эусебио Унсуэ о будущем велоспорта

Эусебио Унсуэ: «Велоспорт сейчас - самый застывший вид спорта»

 

Проект ONE Cycling и мысли Эусебио Унсуэ о будущем велоспорта

 

 

Перед стартом Тура Колумбии-2024 генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzue) поделился мыслями о современном состоянии велоспорта и раскрыл, что поддерживает новый проект «ONE Cycling», одним из инициаторов создания которого является менеджер команды Visma Lease a Bike Ричард Плюгге.

 

 

О проекте ONE Cycling

 

 

В интервью De Tijd генеральный менеджер команды Visma|Lease a Bike Ричард Плюгге сообщил, что хочет запустить проект ONE Cycling к началу следующего цикла Мирового тура в 2026 году.  

 

По мнению Плюгге, в велоспорте недостаточно ясно осознаётся, что соперниками являются не другие команды или организаторы гонок, а другие формы спортивных мероприятий. Проект ONE Cycling нацелен на то, чтобы посмотреть, каким велоспорт может стать через 10 лет.  Примером для подражания Плюгге называет «Формулу-1» с более чётким форматом календаря гонок. Также Ричард Плюгге упоминал такие виды спорта как футбол, гольф, баскетбол в США, боевые искусства, которые являются конкурентами велоспорта. 

 

По разным сообщениям, цитируемым Cyclingnews, ONE Cycling - это создание "суперлиги" и новой компании в рамках спорта, которая объединит команды, организаторов гонок и UCI для создания новых источников дохода, включающих  пакет прав на трансляцию небольших велогонок и маркетинговые права на изображения спортсменов.

 

Агентство Reuters сообщило, что инвестиционная компания, принадлежащая государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), ведёт переговоры о выделении 250 миллионов евро на поддержку этого проекта. Несколько команд, присоединившихся к проекту, рассматривают «ONE Cycling» как шанс отвоевать у организаторов велогонок контроль над доходами и изменить баланс сил в велоспорте.

 

 

Эусебио Унсуэ о возможных изменениях в велоспорте

 

Cyclingnews и GCN цитируют слова генерального менеджера команды Movistar Эусебио Унсуэ:

 

«Со стороны команд есть опасения в отношении будущего велоспорта. Они (ONE Cycling) хотят найти другие возможности сделать нас более конкурентоспособными в спортивных джунглях. Учитывая, на какой стадии находится проект, мы не можем раскрывать никаких подробностей. Думаю, важно, что мы об этом задумались. Посмотрим на реакцию людей, которые могут быть заинтересованы в проекте.

 

Я считаю велоспорт самым застывшим видом спорта на данный момент. Почти все виды спорта развиваются, в то время как мы делаем то же, что и всегда. С тех пор, как я пришёл в велоспорт в 1980 году, его правила мало изменились. Считаю, что нам необходимо адаптироваться к нынешнему времени, сделать регламент и правила более… ну, я не уверен, что правильно выразиться «более человечными», но они точно должны перестать быть такими подчёркнуто жестокими.

 

Если гонщик падает, он не может сесть в техничку или в машину скорой помощи, чтобы его осмотрели, а на следующий день, если нет переломов, продолжить гонку. Почему бы так не делать? Мы хотим больше гуманности, хотим защитить здоровье гонщиков.

 

И почему бы не разрешить замены на Гранд-турах, если велогонщик сходит во время первой недели. Конечно, не технические или тактические замены.

 

Все команды готовятся к Гранд-туру с 10 или 11 гонщиками. В последний момент мы оставляем дома двух или трёх спортсменов. А если гонщик падает, то никакого решения нет. Из-за падения мы потеряли Энрика в первый же день Тур де Франс. Почему бы не разрешить нам, по крайней мере, заменить его, чтобы в команде оставалось восемь гонщиков.

 

Мы все привыкли к мысли об эпичности велоспорта, убеждены, что все его составляющие делают спорт грандиозным. Но не забывайте, что в футболе в прошлом тоже не было замен.

 

Почему бы не попробовать, не протестировать, не сделать шаг вперед, и посмотрим, покажется ли это всем интересным. Нам нужны перемены.

 

Если бы Гранд-туры сократили до 15 дней, то лучшие велогонщики, возможно, поехали бы в один сезон Джиро, Тур и Вуэльту. У них появилось бы достаточно времени для восстановления между Гранд-турами и возможность быть на них конкурентоспособными. Если сильнейшие гонщики будут чаще бороться друг с другом, это увеличило бы зрелищность».

 

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Теги к статье: Эусебио Унсуэ Movistar

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  1. Имя: Андрей

    AlpenFlow

    Сегодня, 06:28 | Регистрация: 26.07.2021

    «По разным сообщениям, цитируемым Cyclingnews, ONE Cycling - это создание "суперлиги" и новой компании в рамках спорта, которая объединит команды, организаторов гонок и UCI для создания новых источников дохода, включающих пакет прав на трансляцию небольших велогонок и маркетинговые права на изображения спортсменов.» «…инвестиционная компания, принадлежащая государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), ведёт переговоры о выделении 250 миллионов евро на поддержку этого проекта.» «Считаю, что нам необходимо адаптироваться к нынешнему времени, сделать регламент и правила более… ну, я не уверен, что правильно выразиться «более человечными», но они точно должны перестать быть такими подчёркнуто жестокими.» По классике, коммерческая цель реализуется с помощью болтовни о человечности)))

  2. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 10:32 | Регистрация: 20.05.2010

    Что-то делать надо бесспорно..

    Например типа драфта и потолка зарплат..

    Вот точно не хотелось бы сокращать этапы Гранд-туров..

    И замены на ГТ кажется неправильным решением..

  3. RVL

    Сегодня, 10:59 | Регистрация: 30.08.2012

    И в чем прогресс из сказанного им? 

    Слабость мувиков хочет разбавить заменами и сокращеним гт?

    Может и рубэ сократить и пустить исключительно по трэку  ...он там есть))

     

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Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Проект ONE Cycling и мысли Эус ... (3)
    RVL-Фото

    И в чем прогресс из сказанного им? 

    Слабость мувиков хочет разбавить заменами и сокращеним гт?

    Может и рубэ сократить и пустить исключительно по трэку  ...он там есть))

     

  • error
    Проект ONE Cycling и мысли Эус ... (3)
    error-Фото

    Что-то делать надо бесспорно..

    Например типа драфта и потолка зарплат..

    Вот точно не хотелось бы сокращать этапы Гранд-туров..

    И замены на ГТ кажется неправильным решением..

  • Esperus2006
    Тур Колумбии-2024. Этап 1 (3)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Кэв начинает восхождение.Чуть припаздал.Не был готов начать решающий спурт.
    А где транслируют можешь поделиться ?
  • AlpenFlow
    Проект ONE Cycling и мысли Эус ... (3)
    AlpenFlow-Фото
    «По разным сообщениям, цитируемым Cyclingnews, ONE Cycling - это создание "суперлиги" и новой компании в рамках спорта, которая объединит команды, организаторов гонок и UCI для создания новых источников дохода, включающих пакет прав на трансляцию небольших велогонок и маркетинговые права на изображения спортсменов.» «…инвестиционная компания, принадлежащая государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), ведёт переговоры о выделении 250 миллионов евро на поддержку этого проекта.» «Считаю, что нам необходимо адаптироваться к нынешнему времени, сделать регламент и правила более… ну, я не уверен, что правильно выразиться «более человечными», но они точно должны перестать быть такими подчёркнуто жестокими.» По классике, коммерческая цель реализуется с помощью болтовни о человечности)))
  • Astanaforever
    Бывший врач Наиро Кинтаны пред ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Врача под суд, а индейца оправдать...так да?
  • JetRevel
    Крис Хорнер о календаре гонок ... (6)
    JetRevel-Фото
    Не верю Крису,не верил,что он чист когда он выиграл Вуэльту,где его снимали с велосипеда каждый день,а на следующий он "танцевал" на нем.Не верю в прогнозы и предложения, пальцем в небо из серии "бабки возле подъезда".Верю что солнце с каждым днём всё жарче и скоро все начнется)))))
  • старт-шоссе 82
    Крис Хорнер о календаре гонок ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Когда-то Лион Фейтвангер написал книгу =Балкон Дездемоны=, книга была посвещена влиянию исторических романов на современную действительность.

    Где автор объеснял что правды в исторических романах не более 10-15 % и приводил массу примеров.

    Один из таких примеров Дюма и роман = Три мушкетера=, где присутствуют только два исторических факта: это то что Решилье  занимал главенствующею роль во Франции и то что Бекингем умер не своей смертью.king

  • AlexanderSak
    Тур Колумбии-2024. Этап 1 (3)
    AlexanderSak-Фото
    Да, Марк красавчик, сильный состав у "Астаны" на эту многодневку??
  • vova-55
    Крис Хорнер о календаре гонок ... (6)
    vova-55-Фото

    Интересные прикидки для журналистов. 

    Есть о чем поговорить для разогрева и накрутки болельщиков. 

    Можно разыграть грандиозные бури в этом стакане воды.

  • nightbuster33
    Тур Колумбии-2024. Этап 1 (3)
    nightbuster33-Фото

    Кэв начинает восхождение.Чуть припаздал.Не был готов начать решающий спурт.

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