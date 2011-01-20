Алехандро Вальверде может продолжить карьеру профессионального велогонщика в 2022 году

Алехандро Вальверде не уверен, будет ли завершать карьеру велогонщика в конце 2021 года

Алехандро Вальверде, которому в апреле исполнится 41 год, уже несколько раз отодвигал срок завершения своей карьеры. Он начал выступать в профессиональном пелотоне в 2002 году и собирался закончить выступать в конце этого сезона, после пятого участия в Олимпийских играх и 15-го участия в Вуэльте Испании. Перед стартом Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021 капитан команды Movistar сказал, что «пора оставить профессиональный велоспорт и посвятить себя другой работе в команде».

Но в недавнем интервью MarcaTV после вручения приза «Спортсмен года-2018», церемонии, которую в Испании из-за пандемии провели только сейчас, капитан команды Movistar сказал, что пока не знает точно, поставит ли точку в карьере в этом сезоне.

Алехандро Вальверде: «Если ситуация окажется слишком безрадостной, тогда добавлю ещё год, чтобы завершить карьеру в нормальный сезон. Решение об завершении карьеры ещё не окончательное. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с пандемией.

В этом году Олимпиада, сезон важный. Но сейчас за две недели всё может перевернуться. Мы уже сфокусировались на Олимпийских играх, чтобы достичь к ним пика формы. Однако надо немного подождать».