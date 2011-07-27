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Алехандро Вальверде о финальном сезоне карьеры

Алехандро Вальверде начнёт финальный сезон в карьере с гонок на Майорке

 

 

  Алехандро Вальверде пришёл в команду под руководством Эусебио Унсуэ в 2005 году, когда она называлась  Illes Balears - Caisse d'Epargne. Перед стартом 18-го сезона в команде Movistar 41-летний испанский гонщик настроен также решительно, как и в прошлые годы. Он ещё не знает, какая гонка станет финальной в карьере, ставит целью Джиро д’Италия и Вуэльту Испании, а также надеется принять участие в чемпионате мира.

 

Алехандро Вальверде о финальном сезоне карьеры

 

  В календаре Алехандро Вальверде на 2022 год участие в Mallorca Challenge, Вуэльте Валенсии, Вуэльте Мурсии, Вуэльте Андалусии – Руте дель Соль, Страде Бьянке, Вуэльте Каталонии, Гран-при Мигеля Индурайна, Туре Фландрии, Туре Страны Басков, Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь, Льеж-Бастонь-Льеж, Джиро д’Италия, Классике Сан-Себастьяна, Вуэльте Испании.

 

  Алехандро Вальверде: «Гонки начала сезона определены, я поеду Джиро д’Италия и Вуэльту, календарь прекрасный. Так как не стартую на Тур де Франс-2022, будет достаточно времени хорошо подготовиться к Вуэльте Испании.

  Пока не знаю, какая гонка станет финальной в карьере. Но если нога будет в порядке, было бы хорошо проехать чемпионат мира, если команда захочет видеть меня в составе. Почему бы нет?

 

  Когда-то надо замыкать круг. Хотя сейчас чувствую себя прекрасно и, надеюсь, так буду чувствовать себя весь сезон, пора двигаться дальше. Нет смысла продолжать гоняться.

  Хочу, прощаясь с велоспортом и командой, выразить благодарность за все эти прекрасные годы. Но главное, хочу быть здоровым, чтобы смог выступать в гонках перед публикой, и тогда буду счастлив завершить свою красивую карьеру в этом спорте.

 

  Хочу, чтобы меня запомнили как великого велогонщика, который отдал все силы этому спорту, который всегда им наслаждался. Мне бы хотелось, чтобы болельщики запомнили меня не только по красивым победам, но как хорошего человека, который всегда выкладывался полностью на велосипеде».

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

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  1. reforg34

    Сегодня, 07:30 | Регистрация: 19.04.2019

    Полностью согласен с Вальверде. Если все пойдет по плану, без проблем может сделать покер, т.е. взять Амстел Голд Рейс, Флеш Валонь, Льеж-Бастон-Льеж и ЧМ.
    Также, без проблем может взять несколько горных этапов на ТДФ и 3 место на Вуэльте(при условии что топ3 сильнейших генеральщиков(Фрум,Кинтана и Томас)  не заявятся на Вуэльту). Ожидаем потную борьбу с Ландой.

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 07:49 | Регистрация: 27.07.2011

    Выглядит канечно на все 50.

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Volta a la Comunitat Valenciana

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • rude_rider
    Алехандро Вальверде о финально ... (2)
    rude_rider-Фото
    Выглядит канечно на все 50.
  • reforg34
    Алехандро Вальверде о финально ... (2)
    reforg34-Фото

    Полностью согласен с Вальверде. Если все пойдет по плану, без проблем может сделать покер, т.е. взять Амстел Голд Рейс, Флеш Валонь, Льеж-Бастон-Льеж и ЧМ.
    Также, без проблем может взять несколько горных этапов на ТДФ и 3 место на Вуэльте(при условии что топ3 сильнейших генеральщиков(Фрум,Кинтана и Томас)  не заявятся на Вуэльту). Ожидаем потную борьбу с Ландой.

  • RustamA86
    Спортивный директор команды I ... (6)
    RustamA86-Фото

    Цитата: Ернат
    да согласен, я все таки в прошлом сезоне до конца был уверен, что в этом сезоне он сожет поборотся за тройку на ТДФ, но увы, уже этого не будет((( лично как гонщик он мне импонирует, очень жаль что не сможет на последок громко хлопнуть дверью 
    А может горный этап хотя бы зацепит?

  • Astanaforever
    Том Дюмулин о планах на первую ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Я про генерал, а Вы про, что?
  • paziz
    Том Дюмулин о планах на первую ... (5)
    paziz-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ему надо психоустойчивость подлечить в первую очередь. Тот психологический надлом на девятнадцатом этапе Вуэльте 2015 нельзя забыть. Его, обугленное, потерянное лицо.Да, на Джиро ему подфартило просто И все.. А после его обрубило и понеслось по падающей траектории. Психика, его диагноз.
    Подфартило ехать в горах без команды? Соперники все наверное попадали и парень без проблем взял генерал, так? Обубило после джиро? Вы наверное забыли что в тот же год он взял золото ЧМ в разделке? Это тоже подфатило наверное
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Movistar на ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Мне вот бразилец прикалывает.. Вроде единственный в мировом пелотоне.
  • Astanaforever
    Том Дюмулин о планах на первую ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Ему надо психоустойчивость подлечить в первую очередь. Тот психологический надлом на девятнадцатом этапе Вуэльте 2015 нельзя забыть. Его, обугленное, потерянное лицо.Да, на Джиро ему подфартило просто И все.. А после его обрубило и понеслось по падающей траектории. Психика, его диагноз.
  • Ернат
    Спортивный директор команды I ... (6)
    Ернат-Фото

    да согласен, я все таки в прошлом сезоне до конца был уверен, что в этом сезоне он сожет поборотся за тройку на ТДФ, но увы, уже этого не будет((( лично как гонщик он мне импонирует, очень жаль что не сможет на последок громко хлопнуть дверью 

  • Shalam s Urala
    Том Дюмулин о планах на первую ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: nightbuster33
    все плохое,о чем он старается забыть, может вновь вернутся

    по мне, не забыть он старается тот тайм-аут, а напротив - ценит его.

    может казаться, что весьма непросто устроенная голова Тома - вроде как его слабое место. но всё ровно наоборот

  • Shalam s Urala
    Спортивный директор команды I ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    фотографии достаточно )) и никаких слов уже не надо про перспективы Фрума. другое дело, что такие слова положены по протоколу

    да, Крис заработал себе имя. справедливо и что имя теперь работает на него

    вот есть у него 4 Тура. теперь осталось 4 сезона чисто на имени проехать и красава!

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