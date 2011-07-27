Алехандро Вальверде о финальном сезоне карьеры

Алехандро Вальверде начнёт финальный сезон в карьере с гонок на Майорке

Алехандро Вальверде пришёл в команду под руководством Эусебио Унсуэ в 2005 году, когда она называлась Illes Balears - Caisse d'Epargne. Перед стартом 18-го сезона в команде Movistar 41-летний испанский гонщик настроен также решительно, как и в прошлые годы. Он ещё не знает, какая гонка станет финальной в карьере, ставит целью Джиро д’Италия и Вуэльту Испании, а также надеется принять участие в чемпионате мира.

В календаре Алехандро Вальверде на 2022 год участие в Mallorca Challenge, Вуэльте Валенсии, Вуэльте Мурсии, Вуэльте Андалусии – Руте дель Соль, Страде Бьянке, Вуэльте Каталонии, Гран-при Мигеля Индурайна, Туре Фландрии, Туре Страны Басков, Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь, Льеж-Бастонь-Льеж, Джиро д’Италия, Классике Сан-Себастьяна, Вуэльте Испании.

Алехандро Вальверде: «Гонки начала сезона определены, я поеду Джиро д’Италия и Вуэльту, календарь прекрасный. Так как не стартую на Тур де Франс-2022, будет достаточно времени хорошо подготовиться к Вуэльте Испании.

Пока не знаю, какая гонка станет финальной в карьере. Но если нога будет в порядке, было бы хорошо проехать чемпионат мира, если команда захочет видеть меня в составе. Почему бы нет?

Когда-то надо замыкать круг. Хотя сейчас чувствую себя прекрасно и, надеюсь, так буду чувствовать себя весь сезон, пора двигаться дальше. Нет смысла продолжать гоняться.

Хочу, прощаясь с велоспортом и командой, выразить благодарность за все эти прекрасные годы. Но главное, хочу быть здоровым, чтобы смог выступать в гонках перед публикой, и тогда буду счастлив завершить свою красивую карьеру в этом спорте.

Хочу, чтобы меня запомнили как великого велогонщика, который отдал все силы этому спорту, который всегда им наслаждался. Мне бы хотелось, чтобы болельщики запомнили меня не только по красивым победам, но как хорошего человека, который всегда выкладывался полностью на велосипеде».