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Алехандро Вальверде: "Меня ещё можно будет увидеть в гонках в техничке команды Movistar"

Алехандро Вальверде о новой роли в команде Movistar

 

 

 

  Критериумом в Сайтаме 42-летний Алехандро Вальверде завершил  21-летнюю карьеру профессионального велогонщика, но из велоспорта и из команды Movistar уходить не собирается.

 

  Алехандро Вальверде собирается помогать испанской команде как наставник и связующее звено между спортивными директорами, тренерами и гонщиками. Не исключает Вальверде и появления в техничке на некоторых гонках. О своих планах и новой роли в команде Movistar Алехандро Вальверде рассказал в интервью испанскому изданию AS.

 

Алехандро Вальверде: "Меня ещё можно будет увидеть в гонках в техничке команды Movistar"

 

   Алехандро Вальверде: «Моя основная работа будет связана больше с коммуникацией между спортивными директорами, тренерами и гонщиками. На некоторых гонках сяду в техничку. Например, думаю проехать так Джиро, Тур и Вуэльту, но не все три недели. Побуду в гонке около пяти – шести дней, что-то вроде этого. Меня всё ещё можно будет увидеть на гонке.

 

  Я столько лет выступал, но, несмотря на это, не вполне осознаю, что меня ждёт теперь. Конечно, когда сезон начнётся, ощущения будут незнакомыми, но я остаюсь частью мира велоспорта.

 

  Поеду вместе с командой в тренировочный лагерь на высоте. Возможно, проведу там не всё время, и точно, не с мыслями о гонках.

 

  Хотел бы принять участие в гравийных гонках и подобных соревнованиях, хотя пока ещё не изучал их внимательно. Но надо будет поставить спортивные цели и получить удовольствие, что для меня одно и то же. Мои утренние выезды на тренировку тоже останутся, хотя, наверное, не будет проводить их с той же интенсивностью или так же дисциплинированно».

 

  Энрик Мас, который больше не сможет получить помощь от Алехандро Вальверде во время гонок, надеется, что бывший товарищ по команде сможет давать ценные советы уже из технички и перед стартом гонки:

 

  «Очень важно, когда такой гонщик с его опытом будет в техничке или в автобусе команды. В напряжённые моменты он сможет помочь, особенно на  гонках, которые много раз выигрывал».

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (100)
    s75-Фото

    Британский спринтер Крис Лоулесс остается без контракта в Тоталь Энержис после двух лет пребывания во французской команде. Некогда перспективный гонщик дебютировал в команде Мирового тура в 2018 (Team Sky), сразу же, как и норвежец Халворсен, получил шанс в роли спринтера команды, зашел на подиум Схелдепрайс, был заметен на "Неделе Коппи и Бартали", в 2019 на пике карьеры выиграл общий зачет в Туре Йоркшира, в 2020 ничем себя не проявил и за год до окончания контракта с Инеосом ему пришлось покинуть британскую команду. В среде болельщиков британской команды ходили шутки о том, что Инеосу пришлось заплатить французам компенсацию за переход гонщика, получившего прозвище "Хоуплесс". За два года во Франции ничего существенно не изменилось и теперь продолжение карьеры Криса на серьезном уровне под большим вопросом.

  • VeloVelo
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Замечательное интервью. 

  • Ice
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: Anna P.
    Ну что же, тонкокожесть - не лучшее качество для большого спорта.
    Уже писала как-то здесь - никто не обязан быть железным.
    Том прыгнул выше головы в 2017 году, вероятно. Или был всплеск формы.
    Но популярен он был невероятно, внушал большинству болельщиков симпатию. Яркая личность и, да, красавец.
    Желаем ему найти душевное равновесие и гармонию в жизни.

    Это не тонкокожесть, а высокий интеллект, такие люди в спорт обычно не идут. Я уверен, что у него характер крепче, чем у 99% людей. Глубокое мышление недоступно большинству, к сожалению... Многое он недоговорил, но это легко читается между строк))) На английском все еще понятнее, кстати)

  • velodoctor
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    velodoctor-Фото

    Все это интересно, но у меня сложилось впечатление, что чего-то он недоговаривает, ну да ладно. Интересно было бы посмотреть видео отчет об их путешествии с Танкинком.

  • galina.naus
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    galina.naus-Фото
    Удачи, Том! И пусть твоя домашняя велогонка имени тебя просуществует как можно дольше.
  • RVL
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    RVL-Фото

    Том такой, как и был в велоспорте. Себя не переделаешь. Следующая его тема будет точно такая же, возможно с меньшим давлением и публичностью. Но такая же. С самоотдачей, сомнениями, и, надеюсь, успехом.

  • Anna P.
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    Anna P.-Фото

    Ну что же, тонкокожесть - не лучшее качество для большого спорта.

    Уже писала как-то здесь - никто не обязан быть железным.

    Том прыгнул выше головы в 2017 году, вероятно. Или был всплеск формы.

    Но популярен он был невероятно, внушал большинству болельщиков симпатию. Яркая личность и, да, красавец.

    Желаем ему найти душевное равновесие и гармонию в жизни.

  • Yuriy 17
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Т. Дюмулин - гармоничный велогонщик, атлет, красавец-мужчина.

    В 2018 ему не хватило ума проехать только Тур де Франс, где, без Джиро в ногах, с очень большой вероятностью стал бы победителем.

    Бывшая жена, молодец, умная!

    Забирает половину (или более) гонораров Тома и сваливает на волю в пампасы, когда он уже не будет много зарабатывать 

     

  • sixpack
    Планы команды Jumbo-Visma в от ... (12)
    sixpack-Фото

    Цитата: Krakk
    Вообще-то, организаторы каждого грантура должны в первую очередь быть заинтересованы в том, чтобы на верхней ступени стоял самый отъявленный и самый лютый горняк, а они чем занимаются?

     

    Кому и чем они должны? Изрядная часть бюджета велогонки -- отчисления различного рода образований, мимо которых она проходит, ибо любой баннер местного пивзавода транслируется на весь мир по ТВ + просто туристы едут. Этим людям орги *должны*. Я думаю, что никакого крутого горняка в тех договорах не прописано.  

     

    Цитата: Krakk
    как раз с первого взгляда на профиль было ясно, что горы - отборная тухлятина в "лучших" современных традициях

     

    да собственно, я о том и говорю. После гонки с первого взгляда стало ясно. А вот до гонки ясно было другое. 

     

  • uran
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    uran-Фото
    Романтик велоспорта. То Джиро запомнится надолго.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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