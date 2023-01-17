Алехандро Вальверде: "Меня ещё можно будет увидеть в гонках в техничке команды Movistar"

Алехандро Вальверде о новой роли в команде Movistar

Критериумом в Сайтаме 42-летний Алехандро Вальверде завершил 21-летнюю карьеру профессионального велогонщика, но из велоспорта и из команды Movistar уходить не собирается.

Алехандро Вальверде собирается помогать испанской команде как наставник и связующее звено между спортивными директорами, тренерами и гонщиками. Не исключает Вальверде и появления в техничке на некоторых гонках. О своих планах и новой роли в команде Movistar Алехандро Вальверде рассказал в интервью испанскому изданию AS.

Алехандро Вальверде: «Моя основная работа будет связана больше с коммуникацией между спортивными директорами, тренерами и гонщиками. На некоторых гонках сяду в техничку. Например, думаю проехать так Джиро, Тур и Вуэльту, но не все три недели. Побуду в гонке около пяти – шести дней, что-то вроде этого. Меня всё ещё можно будет увидеть на гонке.

Я столько лет выступал, но, несмотря на это, не вполне осознаю, что меня ждёт теперь. Конечно, когда сезон начнётся, ощущения будут незнакомыми, но я остаюсь частью мира велоспорта.

Поеду вместе с командой в тренировочный лагерь на высоте. Возможно, проведу там не всё время, и точно, не с мыслями о гонках.

Хотел бы принять участие в гравийных гонках и подобных соревнованиях, хотя пока ещё не изучал их внимательно. Но надо будет поставить спортивные цели и получить удовольствие, что для меня одно и то же. Мои утренние выезды на тренировку тоже останутся, хотя, наверное, не будет проводить их с той же интенсивностью или так же дисциплинированно».

Энрик Мас, который больше не сможет получить помощь от Алехандро Вальверде во время гонок, надеется, что бывший товарищ по команде сможет давать ценные советы уже из технички и перед стартом гонки:

«Очень важно, когда такой гонщик с его опытом будет в техничке или в автобусе команды. В напряжённые моменты он сможет помочь, особенно на гонках, которые много раз выигрывал».