Вуэльта Валенсии-2024. Этап 3

Вчера, 18:16 San Vicente del Raspeig - Orihuela, 161.3 км 1 Jonathan Milan (Ita) Lidl-Trek 3:42:04 2 Arne Marit (Bel) Intermarché - Wanty 0:00:00 3 Giovanni Lonardi (Ita) Team Polti Kometa 4 Filippo Fiorelli (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 5 Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek 6 Alexander Salby (Den) Bingoal Wb 7 Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Team Novo Nordisk 8 Guillermo Thomas Silva Coussan (Uru) Caja Rural-Seguros Rga 9 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 10 Tyler Stites (Usa) Project Echelon Racing 11 Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious 12 Sergi Darder Gari (Esp) Illes Balears Arabay Cycling 13 Paul Double (Gbr) Team Polti Kometa 14 Georgios Bouglas (Gre) Burgos-Bh 15 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel-Euskadi 16 Jan Christen (Sui) Uae Team Emirates 17 Filippo Magli (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 18 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 19 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 20 Nathan Smith (Gbr) Team Novo Nordisk 21 Filippo Zana (Ita) Team Jayco Alula 22 Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek 23 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 24 James Whelan (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 25 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 26 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 27 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 28 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe 29 Jose Maria Garcia Soriano (Esp) Illes Balears Arabay Cycling 30 Floris De Tier (Bel) Bingoal Wb 31 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 32 Davide Piganzoli (Ita) Team Polti Kometa 33 Clement Alleno (Fra) Burgos-Bh 34 Ethan Craine (Nzl) Project Echelon Racing 35 Gerd De Keijzer (Ned) Team Novo Nordisk 36 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel-Euskadi 37 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel-Euskadi 38 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma 39 Carl Fredrik Hagen (Nor) Q36.5 Pro Cycling Team 40 Alexander Hajek (Aut) Bora - Hansgrohe 41 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious 42 Javier Romo Oliver (Esp) Movistar Team 43 Alessandro Tonelli (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 44 Alex Molenaar (Ned) Illes Balears Arabay Cycling 45 Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek 46 Samuele Zoccarato (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 47 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Bh 48 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 49 Welay Hagos Berhe (Eth) Team Jayco Alula 50 Negasi Haylu Abreha (Eth) Q36.5 Pro Cycling Team 51 Unai Iribar Jauregi (Esp) Equipo Kern Pharma 52 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Uae Team Emirates 53 Jaume Guardeño Roma (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 54 Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Movistar Team 55 Kinfe Hailemichael (Eth) Caja Rural-Seguros Rga 56 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 57 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 58 William Barta (Usa) Movistar Team 59 Manuele Tarozzi (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 60 Boy Van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty 61 Luca Colnaghi (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 62 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi 63 Matthew Zimmer (Usa) Project Echelon Racing 64 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 65 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 66 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 67 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 68 Nathan Vandepitte (Fra) Bingoal Wb 69 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 70 Johan Meens (Bel) Bingoal Wb 71 Sinuhe Fernandez Rodriguez (Esp) Burgos-Bh 72 Tim Rex (Bel) Wanty-Re Uz-Technord 73 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Wanty 74 Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek 75 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates 76 Lucas Dauge (Fra) Team Novo Nordisk 77 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 78 Pau Llaneras Casas (Esp) Illes Balears Arabay Cycling 79 Richard Arnopol (Usa) Project Echelon Racing 80 Gonzalo Ariño Bolinches (Esp) Illes Balears Arabay Cycling 81 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 82 Fernando Tercero Lopez (Esp) Team Polti Kometa 83 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Team Polti Kometa 84 Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro Cycling Team 85 Francisco Muñoz Llana (Esp) Team Polti Kometa 86 Lennard Kämna (Ger) Bora - Hansgrohe 87 Jannik Steimle (Ger) Q36.5 Pro Cycling Team 88 Riccardo Lucca (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 89 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:00:00 90 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Illes Balears Arabay Cycling 91 Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 92 Samuel Boardman (Usa) Project Echelon Racing 93 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty 94 Mirco Maestri (Ita) Team Polti Kometa 95 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek 0:01:21 96 Duarte Marivoet Scholiers (Bel) Uae Team Emirates Gen-Z 0:00:00 97 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 98 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:01:21 99 Caleb Classen (Usa) Project Echelon Racing 0:00:00 100 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Burgos-Bh 101 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Wb 0:01:34 102 Marco Tizza (Ita) Bingoal Wb 0:00:00 103 Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula 0:01:36 104 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty 0:01:39 105 Sébastien Van Poppel (Bel) Bingoal Wb Devo Team 106 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 0:00:00 107 Jan Dunnewind (Ned) Team Novo Nordisk 0:01:39 108 Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula 0:00:00 109 Marcel Camprubi Pijuan (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 110 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 111 Unai Esparza Garin (Esp) Illes Balears Arabay Cycling 0:02:15 112 Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty 0:02:18 113 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jayco Alula 0:00:00 114 Oier Lazkano Lopez (Esp) Movistar Team 0:02:38 115 Laurent Gervais (Can) Project Echelon Racing 0:03:28 116 Nicolo' Parisini (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:00:00 117 Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula 118 Miguel Angel Fernandez Ruiz (Esp) Equipo Kern Pharma 119 Eugenio Sanchez Lopez (Esp) Equipo Kern Pharma 120 Xavier Cañellas Sanchez (Esp) Euskaltel-Euskadi DNS Pavel Sivakov (Fra) Uae Team Emirates DNS Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula DNF Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh Генеральная классификация после 3 этапа 1 Alessandro Tonelli (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 11:34:26 2 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:01:08 3 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates 0:01:28 4 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 0:01:29 5 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 0:01:30 6 Filippo Fiorelli (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:01:31 7 Paul Double (Gbr) Team Polti Kometa 8 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 9 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel-Euskadi 10 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 11 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe 12 Filippo Zana (Ita) Team Jayco Alula 13 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious 14 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 15 Davide Piganzoli (Ita) Team Polti Kometa 16 Floris De Tier (Bel) Bingoal Wb 17 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 18 Carl Fredrik Hagen (Nor) Q36.5 Pro Cycling Team 19 Javier Romo Oliver (Esp) Movistar Team 20 Welay Hagos Berhe (Eth) Team Jayco Alula 21 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Bh 22 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 23 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 24 Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula 25 Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek 26 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Wanty 27 Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula 28 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Uae Team Emirates 0:01:39 29 Manuele Tarozzi (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:01:42 30 Alex Molenaar (Ned) Illes Balears Arabay Cycling 0:02:17 31 James Whelan (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 0:02:28 32 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel-Euskadi 33 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 34 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 0:03:16 35 Clement Alleno (Fra) Burgos-Bh 0:04:13 36 Unai Iribar Jauregi (Esp) Equipo Kern Pharma 37 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 38 Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek 0:04:42 39 Jonathan Milan (Ita) Lidl-Trek 0:05:33 40 Francisco Muñoz Llana (Esp) Team Polti Kometa 0:05:41 41 Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:05:43 42 Tyler Stites (Usa) Project Echelon Racing 0:06:18 43 Alexander Hajek (Aut) Bora - Hansgrohe 44 William Barta (Usa) Movistar Team 45 Marco Tizza (Ita) Bingoal Wb 46 Tim Rex (Bel) Wanty-Re Uz-Technord 0:06:48 47 Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Movistar Team 0:06:57 48 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 0:07:13 49 Marcel Camprubi Pijuan (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 0:07:23 50 Filippo Magli (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:07:55 51 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 0:07:57 52 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma 0:08:33 53 Kinfe Hailemichael (Eth) Caja Rural-Seguros Rga 0:08:34 54 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 55 Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula 0:08:45 56 Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro Cycling Team 0:08:52 57 Giovanni Lonardi (Ita) Team Polti Kometa 0:09:12 58 Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek 0:09:18 59 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:09:39 60 Johan Meens (Bel) Bingoal Wb 0:09:45 61 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Wb 0:10:08 62 Arne Marit (Bel) Intermarché - Wanty 0:10:13 63 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek 0:10:15 64 Oier Lazkano Lopez (Esp) Movistar Team 0:10:18 65 Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Team Novo Nordisk 0:10:19 66 Jan Christen (Sui) Uae Team Emirates 67 Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek 68 Mirco Maestri (Ita) Team Polti Kometa 69 Guillermo Thomas Silva Coussan (Uru) Caja Rural-Seguros Rga 0:10:28 70 Fernando Tercero Lopez (Esp) Team Polti Kometa 0:10:34 71 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Illes Balears Arabay Cycling 0:10:48 72 Jaume Guardeño Roma (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:10:59 73 Luca Colnaghi (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:11:01 74 Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious 0:11:38 75 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 76 Boy Van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty 77 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:12:11 78 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:12:49 79 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:13:02 80 Nicolo' Parisini (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 81 Richard Arnopol (Usa) Project Echelon Racing 82 Jose Maria Garcia Soriano (Esp) Illes Balears Arabay Cycling 83 Nathan Smith (Gbr) Team Novo Nordisk 84 Matthew Zimmer (Usa) Project Echelon Racing 85 Riccardo Lucca (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 86 Caleb Classen (Usa) Project Echelon Racing 87 Sinuhe Fernandez Rodriguez (Esp) Burgos-Bh 88 Pau Llaneras Casas (Esp) Illes Balears Arabay Cycling 89 Lennard Kämna (Ger) Bora - Hansgrohe 0:13:34 90 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jayco Alula 91 Xavier Cañellas Sanchez (Esp) Euskaltel-Euskadi 92 Unai Esparza Garin (Esp) Illes Balears Arabay Cycling 0:13:52 93 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:14:20 94 Sergi Darder Gari (Esp) Illes Balears Arabay Cycling 0:14:21 95 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Burgos-Bh 96 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 0:14:48 97 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:14:55 98 Eugenio Sanchez Lopez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:14:58 99 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Team Polti Kometa 0:15:00 100 Laurent Gervais (Can) Project Echelon Racing 0:15:04 101 Samuele Zoccarato (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 0:15:09 102 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty 0:15:13 103 Georgios Bouglas (Gre) Burgos-Bh 0:15:32 104 Negasi Haylu Abreha (Eth) Q36.5 Pro Cycling Team 105 Alexander Salby (Den) Bingoal Wb 0:16:17 106 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 107 Jannik Steimle (Ger) Q36.5 Pro Cycling Team 108 Gonzalo Ariño Bolinches (Esp) Illes Balears Arabay Cycling 109 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty 110 Samuel Boardman (Usa) Project Echelon Racing 111 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 112 Nathan Vandepitte (Fra) Bingoal Wb 0:16:38 113 Lucas Dauge (Fra) Team Novo Nordisk 0:17:09 114 Duarte Marivoet Scholiers (Bel) Uae Team Emirates Gen-Z 0:17:31 115 Gerd De Keijzer (Ned) Team Novo Nordisk 0:18:35 116 Miguel Angel Fernandez Ruiz (Esp) Equipo Kern Pharma 117 Ethan Craine (Nzl) Project Echelon Racing 0:19:21 118 Sébastien Van Poppel (Bel) Bingoal Wb Devo Team 0:21:00 119 Jan Dunnewind (Ned) Team Novo Nordisk 0:21:05 120 Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty 0:24:12 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 