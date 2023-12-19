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Тим Деклерк о переходе в команду Lidl-Trek

Тим Деклерк: «Команда на классики в Lidl-Trek сильнее, чем в Soudal Quick Step»

 

 

 

Тим Деклерк (Tim Declercq) после семи лет в команде Soudal Quick Step следующие два сезона будет выступать в команде Lidl-Trek. 34-летний бельгийский велогонщик был одним из ключевых доместиков в команде Патрика Лефевра, вносил вклад в многочисленные победы бельгийской команды.

 

Сейчас он знакомится с новыми товарищами по команде в тренировочном лагере Lidl-Trek в Кальпе. В интервью GCN Тим Деклерк признался, что переход в новую команду заставил его выйти из зоны комфорта, но он рад новым вызовам. Также Деклерк считает, что в связи с постепенным  перестроением команды Патрика Лефевра вокруг Ремко Эвенепула, на весенних классиках команда Lidl-Trek, которую на этих гонках возглавляют Мадс Педерсен и Яспер Стёйвен, сильнее, чем Soudal Quick Step.

 

Тим Деклерк: «Все знали, что в Quick Step придётся делать выбор, если я могу так выразиться. Многие парни, ориентированные на классики, у которых закончился контракт, ушли из команды.

 

Я понимаю, что команде пришлось выбирать из-за ограниченного бюджета. Логично, что при таком гонщике как Ремко, они выбрали другое направление. У них всё ещё остаются сильные ребята на классики, и можно сказать, что в этих гонках они уже многого добились, так что было бы эпично, если бы они выиграли Тур. Считаю, что он может выиграть, хотя не является фаворитом. Погачар и Вингегор всё ещё на шаг опережают, но не могу сказать, что у Ремко нет шансов.

 

Патрик никогда не говорил мне «нет», но и предложения тоже не делал. Когда подошёл август, пришлось искать другие возможности, и я был очень счастлив, что мной заинтересовалась такая команда как Lidl-Trek. Это амбициозная растущая команда.

 

Я из тех, кто не хочет частых перемен, и когда где-то чувствую себя хорошо, хочу там оставаться. В команде Soudal Quick Step у меня было много великолепных моментов. Но мне полезно выйти из зоны комфорта, получить новые задачи в новой команде. Надеюсь, смогу поддерживать такой же уровень.

 

Я пока не тренировался с ними, но команда на классики здесь сильнее, чем в Soudal Quick Step. Конечно, трудно бороться, когда в составе нет никого из большой тройки (Тадей Погачар, Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт). Но Мадс  идёт сразу за ними, и, возможно, сможет быть с ними на равных. У него есть такое оружие как спринт, поэтому борьба может быть захватывающей.

 

Также я чувствую здесь себя как дома, атмосфера в команде очень хорошая. Не считаю, что мы - главные фавориты, но мы команда, которая может бороться с самого старта в каждой гонке. Нам необходим именно такой настрой».

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Теги к статье: Тим Деклерк Lidl Trek

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Комментарии

  • nightbuster33
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Классификация по очкам-44-ый, Горная классификация-39-ый, разделка-35-ый(+2,35). После коротких 2-х горных этапов в десятке,после которых на последующих этапах полный отвал(+10мин.и более).Входит в десятку в генерале ВИ.Посмотрите, какие ИМЕНА по каким-то или иным причинам оказались после него.А если не было бы этих причин был бы он в ДЕСЯТКЕ. РИГО:"Я видел,как такую легенду как Крис Фрум молодой парень из маленькой комады собирался подвинуть  локтем". Так вот, Киан один из них и таких будет становится все больше. И Ольга,отметила,ПОЧЕМУ. Куй железо,пока горячий.

  • sqrudgmcduck
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (15)
    sqrudgmcduck-Фото
    Можно что угодно говорить, о чём угодно рассуждать, но по факту, менеджмент немцев опять обкакался. Причём прилюдно, в этот раз. Если не выстоят, об них все будут дальше ноги вытирать.
  • ok_
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (15)
    ok_-Фото
    По тому интервью, где он учил корреспондентов правильно произносить свое имя (Сиан, кстати, он говорил), понятно было, что очень незаурядный парень. А с такими действительно трудно работать...
  • старт-шоссе 82
    Команда INEOS Grenadiers предс ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Отозвать всех уволеных в запас,отменить отпуска, гвардию построить на центральной площади.
    Форма одежды летняя порадная, синий мундир и золотое торочкай, рукав вшивной, лацканы широкие, талия на 10см ниже чем в мирное время
    Ниже?
    т.е. выше
    а грудь?
    что грудь?
    оставляем на месте?
    нет берём с собой.где мой военный мундир?
    прошу ваше высочество,прошу
    что ... мне в этом? в однобортном? да вы что? не знаете что в однобортном сейчас уже никто не воюет? безобразие ... война у порога, а мы не готовы.

  • Геродот
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (15)
    Геродот-Фото

    Так пускай компенсирует свой контракт в-двойном размере (за моральный ущерб) и проваливает)

  • Astanaforever
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Ни одной профессиональной победы, а разговоров о нем побольше чем о Ремко. Пацан зазвездился нехило.
  • Freejazz
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (15)
    Freejazz-Фото
    А может быть и так - молодой говорит: Эдавай я буду умирать на тренировке, чтобы не отстать от Эвенпула", а опытный тренер говорит: "если будешь умирать в этом возрасте, то через 2 года уйдешь на пенсию, подожди немного и свое возмешь". - "Нет, мне надо сейчас и меня никто не понимает, ретроградыю Вот у других кетоны слаще и все сами едут".
    Это только как вариант, а не факт.
  • lazhu
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (15)
    lazhu-Фото

    Цитата: Гонщик
    карма она такая …

    Ага. Schuko (тип электрических розеток) бессердечная

  • Гонщик
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (15)
    Гонщик-Фото
    Если бы , да как бы , в итоге его кто нить переедет , карма она такая …
  • SVS
    Рольф Альдаг о работе с Кианом ... (15)
    SVS-Фото

    Конечно, контракты очень важны. Их нельзя разрывать просто так, без последствий. И Бора здесь права. Надеюсь на мирное решение, и договороспособность сторон, независимо от остальных обстоятельств.

     

    Однако нельзя не заметить кое-что, что проскакивает в новостях о спортсмене и его взимоотношениях с командой.

     

    ИМХО, на основании этих данных (мнений высказанных людьми из Боры) можно предположить, что бельгийцу было ав Боре не очень комфортно. Команда просто не соответствовала его требованиям по уровню организации.

     

    Любой профи, когда понимает, что попал в компанию, где его стандарты вызывают только раздражение из-за необходимости соответствать - ищет себе другую работу. 

     

    Конечно, необходимо действовать корректно, но мы не знаем всего. И то, как развивается этот процесс расставания может иметь причины и предысторию. Может, и сам спортсмен, и люди, представляющие его интересы - просто не могли действовать иначе. А может быть и так, что они просто бессовестны.

     

    Короче, что хочу сказать - контракт не должен быть цепью и оковами. Я не являюсь болельщиком ЮВ, но в данном случае считаю, что для Боры лучше отпустить гонщика, получить компенсацию, и сделать правильные выводы о реорганизации процессов.

     

    Возможно в ЮВ смогут работать с молодыми выскочками (в хорошем смысле этого слова) лучше. 

     

    Я почему это всё говорю? Я сам имел дело с новым поколением разработчиков (программистов), нанимал этих ребят, и понимаю, что даже опытные, всего на 10 лет старше сотрудники им в отношении скорости развития и увеличения эффективности не конкуренты. Они растут быстрее и перегоняют очень скоро. Не в всём, но во многих областях. Как-то так. 

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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