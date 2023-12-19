Тим Деклерк о переходе в команду Lidl-Trek

Тим Деклерк: «Команда на классики в Lidl-Trek сильнее, чем в Soudal Quick Step»

Тим Деклерк (Tim Declercq) после семи лет в команде Soudal Quick Step следующие два сезона будет выступать в команде Lidl-Trek. 34-летний бельгийский велогонщик был одним из ключевых доместиков в команде Патрика Лефевра, вносил вклад в многочисленные победы бельгийской команды.

Сейчас он знакомится с новыми товарищами по команде в тренировочном лагере Lidl-Trek в Кальпе. В интервью GCN Тим Деклерк признался, что переход в новую команду заставил его выйти из зоны комфорта, но он рад новым вызовам. Также Деклерк считает, что в связи с постепенным перестроением команды Патрика Лефевра вокруг Ремко Эвенепула, на весенних классиках команда Lidl-Trek, которую на этих гонках возглавляют Мадс Педерсен и Яспер Стёйвен, сильнее, чем Soudal Quick Step.

Тим Деклерк: «Все знали, что в Quick Step придётся делать выбор, если я могу так выразиться. Многие парни, ориентированные на классики, у которых закончился контракт, ушли из команды.

Я понимаю, что команде пришлось выбирать из-за ограниченного бюджета. Логично, что при таком гонщике как Ремко, они выбрали другое направление. У них всё ещё остаются сильные ребята на классики, и можно сказать, что в этих гонках они уже многого добились, так что было бы эпично, если бы они выиграли Тур. Считаю, что он может выиграть, хотя не является фаворитом. Погачар и Вингегор всё ещё на шаг опережают, но не могу сказать, что у Ремко нет шансов.

Патрик никогда не говорил мне «нет», но и предложения тоже не делал. Когда подошёл август, пришлось искать другие возможности, и я был очень счастлив, что мной заинтересовалась такая команда как Lidl-Trek. Это амбициозная растущая команда.

Я из тех, кто не хочет частых перемен, и когда где-то чувствую себя хорошо, хочу там оставаться. В команде Soudal Quick Step у меня было много великолепных моментов. Но мне полезно выйти из зоны комфорта, получить новые задачи в новой команде. Надеюсь, смогу поддерживать такой же уровень.

Я пока не тренировался с ними, но команда на классики здесь сильнее, чем в Soudal Quick Step. Конечно, трудно бороться, когда в составе нет никого из большой тройки (Тадей Погачар, Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт). Но Мадс идёт сразу за ними, и, возможно, сможет быть с ними на равных. У него есть такое оружие как спринт, поэтому борьба может быть захватывающей.

Также я чувствую здесь себя как дома, атмосфера в команде очень хорошая. Не считаю, что мы - главные фавориты, но мы команда, которая может бороться с самого старта в каждой гонке. Нам необходим именно такой настрой».