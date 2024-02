Звезда Бессежа-2024. Этап 3 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 17:48

Bessèges - Bessèges, 161,11 км 1 Mads Pedersen DEN LIDL-TREK 03h43'54'' 2 Milan Menten BEL LOTTO DSTNY 03h43'54'' 3 Rasmus Tiller NOR UNO-X MOBILITY 03h43'54'' 4 Sandy Dujardin FRA TOTALENERGIES 03h43'54'' 5 Benoit Cosnefroy FRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 03h43'54'' 6 Samuel Leroux FRA VAN RYSEL - ROUBAIX 03h43'54'' 7 Axel Laurance FRA ALPECIN-DECEUNINCK 03h43'54'' 8 Kenneth Van Rooy BEL BINGOAL WB 03h43'54'' 9 Maxime Jarnet FRA VAN RYSEL - ROUBAIX 03h43'54'' 10 Alexandre Delettre FRA ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 03h43'54'' 11 Miká Heming GER TUDOR PRO CYCLING TEAM 03h43'54'' 12 Pierre Henry Basset FRA CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 03h43'54'' 13 Valentin Retailleau FRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 03h43'54'' 14 Jelle Vermoote BEL BINGOAL WB 03h43'54'' 15 Brent Van Moer BEL LOTTO DSTNY 03h43'54'' 16 Dries De Bondt BEL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 03h43'54'' 17 Vincent Van Hemelen BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 03h43'54'' 18 Cyril Barthe FRA GROUPAMA-FDJ 03h43'54'' 19 Alec Segaert BEL LOTTO DSTNY 03h43'54'' 20 Jenno Berckmoes BEL LOTTO DSTNY 03h43'54'' 21 Lukas Nerurkar GBR EF EDUCATION - EASYPOST 03h43'54'' 22 Dillon Corkery IRL ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 03h43'54'' 23 Pau Miquel Delgado ESP EQUIPO KERN PHARMA 03h43'54'' 24 Sean Quinn USA EF EDUCATION - EASYPOST 03h43'54'' 25 Andrii Ponomar UKR CORRATEC VINI FANTINI 03h43'54'' 26 Alberto Bettiol ITA EF EDUCATION - EASYPOST 03h43'54'' 27 Giacomo Villa ITA BINGOAL WB 03h43'54'' 28 Emmanuel Morin FRA VAN RYSEL - ROUBAIX 03h43'54'' 29 Mathieu Burgaudeau FRA TOTALENERGIES 03h43'54'' 30 Quentin Pacher FRA GROUPAMA-FDJ 03h43'54'' 31 Nils Brun SUI TUDOR PRO CYCLING TEAM 03h43'54'' 32 Francisco Galvan Fernandez ESP EQUIPO KERN PHARMA 03h43'54'' 33 Luca Van Boven BEL BINGOAL WB 03h43'54'' 34 Mathis Le Berre FRA ARKEA-B&B HOTELS 03h43'54'' 35 Rémy Rochas FRA GROUPAMA-FDJ 03h43'54'' 36 Aurélien Paret Peintre FRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 03h43'54'' 37 Jonathan Couanon FRA NICE METROPOLE COTE D'AZUR 03h43'54'' 38 Ceriel Desal BEL BINGOAL WB 03h43'54'' 39 Florian Stork GER TUDOR PRO CYCLING TEAM 03h43'54'' 40 Louka Matthys BEL BINGOAL WB 03h43'54'' 41 Anthony Perez FRA COFIDIS 03h43'54'' 42 Jeremy Cabot FRA ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 03h43'54'' 43 Rémi Capron FRA VAN RYSEL - ROUBAIX 03h43'54'' 44 Timo Kielich BEL ALPECIN-DECEUNINCK 03h43'54'' 45 Kévin Vauquelin FRA ARKEA-B&B HOTELS 03h43'54'' 46 Clément Braz Afonso FRA CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 03h43'54'' 47 Benjamin Thomas FRA COFIDIS 03h43'54'' 48 Valentin Ferron FRA TOTALENERGIES 03h43'54'' 49 Alexis Vuillermoz FRA TOTALENERGIES 03h43'54'' 50 Andréa Mifsud FRA NICE METROPOLE COTE D'AZUR 03h43'54'' 51 Darren Rafferty IRL EF EDUCATION - EASYPOST 03h43'54'' 52 Alex Kirsch LUX LIDL-TREK 03h43'54'' 53 Kévin Geniets LUX GROUPAMA-FDJ 03h43'54'' 54 Markus Hoelgaard NOR UNO-X MOBILITY 03h43'54'' 55 Alex Baudin FRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 03h43'54'' 56 Ben Healy IRL EF EDUCATION - EASYPOST 03h43'54'' 57 Thomas Champion FRA COFIDIS 03h43'54'' 58 Luca Vergallito ITA ALPECIN-DECEUNINCK 03h43'54'' 59 Andreas Leknessund NOR UNO-X MOBILITY 03h43'54'' 60 Joris Delbove FRA ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 03h43'54'' 61 Alexis Gougeard FRA COFIDIS 03h43'54'' 62 Urko Berrade Fernandez ESP EQUIPO KERN PHARMA 03h43'54'' 63 Damien Touze FRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 03h43'54'' 64 Magnus Cort Nielsen DEN UNO-X MOBILITY 03h43'54'' 65 Romain Cardis FRA ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 03h43'54'' 66 Stefan Bissegger SUI EF EDUCATION - EASYPOST 03h43'54'' 67 Toms Skujins LAT LIDL-TREK 03h43'54'' 68 Lucas Eriksson SWE TUDOR PRO CYCLING TEAM 03h43'54'' 69 Arthur Kluckers LUX TUDOR PRO CYCLING TEAM 03h43'54'' 70 Maximilien Juillard FRA VAN RYSEL - ROUBAIX 03h43'54'' 71 Sander De Pestel BEL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 03h43'54'' 72 Sébastien Grignard BEL LOTTO DSTNY 03h43'54'' 73 Thomas Gachignard FRA TOTALENERGIES 03h43'54'' 74 Marco Brenner GER TUDOR PRO CYCLING TEAM 03h44'43'' 75 Ward Vanhoof BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 03h45'00'' 76 Jonas Abrahamsen NOR UNO-X MOBILITY 03h45'32'' 77 Jan Stöckli SUI CORRATEC VINI FANTINI 03h45'35'' 78 Thibault Guernalec FRA ARKEA-B&B HOTELS 03h45'40'' 79 Julien Bernard FRA LIDL-TREK 03h45'59'' 80 Kenny Molly BEL VAN RYSEL - ROUBAIX 03h46'11'' 81 Alex Colman BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 03h46'22'' 82 Edward Planckaert BEL ALPECIN-DECEUNINCK 03h47'13'' 83 Maël Guegan FRA CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 03h47'13'' 84 Valentin Tabellion FRA VAN RYSEL - ROUBAIX 03h47'13'' 85 Simon Carr GBR EF EDUCATION - EASYPOST 03h48'18'' 86 Jarrad Eriks Drizners AUS LOTTO DSTNY 03h50'11'' 87 Lionel Taminiaux BEL LOTTO DSTNY 03h50'11'' 88 Fabien Grellier FRA TOTALENERGIES 03h50'11'' 89 Thomas Bonnet FRA TOTALENERGIES 03h50'11'' 90 Théo Delacroix FRA ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 03h50'11'' 91 Harrison Wood GBR COFIDIS 03h50'11'' 92 Pierre Thierry FRA ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE 03h50'11'' 93 Simon Guglielmi FRA ARKEA-B&B HOTELS 03h50'11'' 94 Valerio Conti ITA CORRATEC VINI FANTINI 03h50'11'' 95 Marco Murgano ITA CORRATEC VINI FANTINI 03h50'11'' 96 Ramses Debruyne BEL ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM 03h51'07'' 97 Tim Declercq BEL LIDL-TREK 03h51'07'' 98 Matisse Julien CAN CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 03h51'07'' 99 Otto Vergaerde BEL LIDL-TREK 03h51'07'' 100 Jonas Iversby Hvideberg NOR UNO-X MOBILITY 03h52'54'' 101 Jacob Eriksson SWE TUDOR PRO CYCLING TEAM 03h52'54'' 102 Kamiel Bonneu BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 03h53'47'' 103 Luca De Meester BEL BINGOAL WB 03h55'48'' 104 Eddy Le Huitouze FRA GROUPAMA-FDJ 03h55'48'' 105 Damien Girard FRA NICE METROPOLE COTE D'AZUR 03h55'48'' 106 Leo Danes FRA CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 03h55'48'' 107 Robbe Ghys BEL ALPECIN-DECEUNINCK 03h56'08'' 108 Enzo Boulet FRA CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 03h56'21'' 109 Gilles De Wilde BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 03h56'21'' 110 Melvin Crommelinck FRA NICE METROPOLE COTE D'AZUR 03h56'21'' 111 Simon Dehairs BEL ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM 03h56'21'' 112 Etienne Van Empel NED CORRATEC VINI FANTINI 03h56'21'' 113 Jérémy Lecroq FRA ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 03h56'21'' 114 Jon Rye-Johnsen NOR CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 03h56'21'' 115 Marc Sarreau FRA GROUPAMA-FDJ 03h56'21'' 116 Thibaud Gruel FRA GROUPAMA - FDJ 03h56'21'' 117 Valentin Darbellay SUI CORRATEC VINI FANTINI 03h56'21'' 118 Arno Claeys BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 03h56'21'' 119 Alexander Konijn NED NICE METROPOLE COTE D'AZUR 03h56'21'' 120 Danny Van Der Tuuk NED EQUIPO KERN PHARMA 03h56'21'' 121 Christophe Noppe BEL COFIDIS 03h56'21'' 122 Jules Hesters BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 03h56'21'' 123 Marti Marquez Roman ESP EQUIPO KERN PHARMA 03h56'21'' 124 Jean Louis Le Ny FRA NICE METROPOLE COTE D'AZUR 03h56'21'' 125 Luca Mozzato ITA ARKEA-B&B HOTELS 03h56'21'' 126 Mikel Retegi Goñi ESP EQUIPO KERN PHARMA 03h56'21'' 127 Alexander Kristoff NOR UNO-X MOBILITY 03h56'21'' 128 Alan Riou FRA ARKEA-B&B HOTELS 03h56'21'' 129 Paul Hennequin FRA NICE METROPOLE COTE D'AZUR 03h56'53'' DNF Daan Hoole NED LIDL-TREK DNF Alessandro Monaco ITA CORRATEC VINI FANTINI Генеральная классификация после 2 этапа: 1 PEDERSEN Mads DEN LIDL-TREK 07h40'48'' 2 LAURANCE Axel FRA ALPECIN-DECEUNINCK 07h40'54'' 3 VAUQUELIN Kévin FRA ARKEA-B&B HOTELS 07h41'00'' 4 GENIETS Kévin LUX GROUPAMA-FDJ 07h41'04'' 5 VAN MOER Brent BEL LOTTO DSTNY 07h41'08'' 6 ROCHAS Rémy FRA GROUPAMA-FDJ 07h41'08'' 7 COSNEFROY Benoit FRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 07h41'11'' 8 PARET PEINTRE Aurélien FRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 07h41'11'' 9 BAUDIN Alex FRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 07h41'11'' 10 BERCKMOES Jenno BEL LOTTO DSTNY 07h41'15'' 11 BETTIOL Alberto ITA EF EDUCATION - EASYPOST 07h41'16'' 12 BURGAUDEAU Mathieu FRA TOTALENERGIES 07h41'16'' 13 HOELGAARD Markus NOR UNO-X MOBILITY 07h41'17'' 14 DELETTRE Alexandre FRA ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 07h41'19'' 15 PACHER Quentin FRA GROUPAMA-FDJ 07h41'19'' 16 PEREZ Anthony FRA COFIDIS 07h41'19'' 17 HEALY Ben IRL EF EDUCATION - EASYPOST 07h41'19'' 18 SKUJINS Toms LAT LIDL-TREK 07h41'22'' 19 RETAILLEAU Valentin FRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 07h41'27'' 20 CHAMPION Thomas FRA COFIDIS 07h41'27'' 21 BERRADE FERNANDEZ Urko ESP EQUIPO KERN PHARMA 07h41'27'' 22 PONOMAR Andrii UKR CORRATEC VINI FANTINI 07h41'30'' 23 GALVAN FERNANDEZ Francisco ESP EQUIPO KERN PHARMA 07h41'30'' 24 SEGAERT Alec BEL LOTTO DSTNY 07h41'32'' 25 BRAZ AFONSO Clément FRA CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 07h41'32'' 26 BRUN Nils SUI TUDOR PRO CYCLING TEAM 07h41'34'' 27 MENTEN Milan BEL LOTTO DSTNY 07h41'37'' 28 VUILLERMOZ Alexis FRA TOTALENERGIES 07h41'38'' 29 MIFSUD Andréa FRA NICE METROPOLE COTE D'AZUR 07h41'41'' 30 NIELSEN Magnus Cort DEN UNO-X MOBILITY 07h41'41'' 31 VAN ROOY Kenneth BEL BINGOAL WB 07h41'43'' 32 JARNET Maxime FRA VAN RYSEL - ROUBAIX 07h41'51'' 33 MIQUEL DELGADO Pau ESP EQUIPO KERN PHARMA 07h41'53'' 34 CABOT Jeremy FRA ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 07h41'53'' 35 TOUZE Damien FRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 07h41'53'' 36 CAPRON Rémi FRA VAN RYSEL - ROUBAIX 07h41'56'' 37 THOMAS Benjamin FRA COFIDIS 07h41'56'' 38 LEKNESSUND Andreas NOR UNO-X MOBILITY 07h41'56'' 39 DELBOVE Joris FRA ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 07h41'56'' 40 VILLA Giacomo ITA BINGOAL WB 07h42'00'' 41 COUANON Jonathan FRA NICE METROPOLE COTE D'AZUR 07h42'00'' 42 VERGALLITO Luca ITA ALPECIN-DECEUNINCK 07h42'00'' 43 LEROUX Samuel FRA VAN RYSEL - ROUBAIX 07h42'04'' 44 STORK Florian GER TUDOR PRO CYCLING TEAM 07h42'05'' 45 MORIN Emmanuel FRA VAN RYSEL - ROUBAIX 07h42'16'' 46 KLUCKERS Arthur LUX TUDOR PRO CYCLING TEAM 07h42'16'' 47 BASSET Pierre Henry FRA CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 07h42'20'' 48 VAN BOVEN Luca BEL BINGOAL WB 07h42'20'' 49 MATTHYS Louka BEL BINGOAL WB 07h42'20'' 50 DE PESTEL Sander BEL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 07h42'30'' 51 DESAL Ceriel BEL BINGOAL WB 07h42'34'' 52 GOUGEARD Alexis FRA COFIDIS 07h42'38'' 53 KIRSCH Alex LUX LIDL-TREK 07h42'51'' 54 DUJARDIN Sandy FRA TOTALENERGIES 07h42'55'' 55 BARTHE Cyril FRA GROUPAMA-FDJ 07h42'55'' 56 VAN HEMELEN Vincent BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 07h42'58'' 57 RAFFERTY Darren IRL EF EDUCATION - EASYPOST 07h42'58'' 58 QUINN Sean USA EF EDUCATION - EASYPOST 07h43'02'' 59 LE BERRE Mathis FRA ARKEA-B&B HOTELS 07h43'02'' 60 VANHOOF Ward BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 07h43'20'' 61 DE BONDT Dries BEL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 07h43'25'' 62 FERRON Valentin FRA TOTALENERGIES 07h43'25'' 63 GRIGNARD Sébastien BEL LOTTO DSTNY 07h43'25'' 64 GACHIGNARD Thomas FRA TOTALENERGIES 07h43'25'' 65 CORKERY Dillon IRL ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 07h43'29'' 66 STÖCKLI Jan SUI CORRATEC VINI FANTINI 07h43'54'' 67 TILLER Rasmus NOR UNO-X MOBILITY 07h44'02'' 68 VERMOOTE Jelle BEL BINGOAL WB 07h44'25'' 69 COLMAN Alex BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 07h44'28'' 70 GUERNALEC Thibault FRA ARKEA-B&B HOTELS 07h44'41'' 71 BRENNER Marco GER TUDOR PRO CYCLING TEAM 07h44'49'' 72 KIELICH Timo BEL ALPECIN-DECEUNINCK 07h44'55'' 73 HEMING Miká GER TUDOR PRO CYCLING TEAM 07h44'59'' 74 NERURKAR Lukas GBR EF EDUCATION - EASYPOST 07h44'59'' 75 CARDIS Romain FRA ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 07h44'59'' 76 JUILLARD Maximilien FRA VAN RYSEL - ROUBAIX 07h45'24'' 77 MOLLY Kenny BEL VAN RYSEL - ROUBAIX 07h45'31'' 78 ABRAHAMSEN Jonas NOR UNO-X MOBILITY 07h45'44'' 79 TABELLION Valentin FRA VAN RYSEL - ROUBAIX 07h45'59'' 80 BERNARD Julien FRA LIDL-TREK 07h46'40'' 81 BISSEGGER Stefan SUI EF EDUCATION - EASYPOST 07h47'02'' 82 ERIKSSON Lucas SWE TUDOR PRO CYCLING TEAM 07h47'28'' 83 CONTI Valerio ITA CORRATEC VINI FANTINI 07h47'42'' 84 MURGANO Marco ITA CORRATEC VINI FANTINI 07h47'49'' 85 TAMINIAUX Lionel BEL LOTTO DSTNY 07h48'03'' 86 PLANCKAERT Edward BEL ALPECIN-DECEUNINCK 07h48'14'' 87 CARR Simon GBR EF EDUCATION - EASYPOST 07h48'30'' 88 GUGLIELMI Simon FRA ARKEA-B&B HOTELS 07h49'19'' 89 BONNET Thomas FRA TOTALENERGIES 07h49'42'' 90 DELACROIX Théo FRA ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 07h49'49'' 91 THIERRY Pierre FRA ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE 07h50'54'' 92 DRIZNERS Jarrad Eriks AUS LOTTO DSTNY 07h51'12'' 93 HVIDEBERG Jonas Iversby NOR UNO-X MOBILITY 07h51'13'' 94 WOOD Harrison GBR COFIDIS 07h51'16'' 95 DECLERCQ Tim BEL LIDL-TREK 07h51'36'' 96 GUEGAN Maël FRA CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 07h51'38'' 97 DEBRUYNE Ramses BEL ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM 07h52'08'' 98 BONNEU Kamiel BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 07h52'23'' 99 JULIEN Matisse CAN CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 07h52'37'' 100 VERGAERDE Otto BEL LIDL-TREK 07h53'07'' 101 GRELLIER Fabien FRA TOTALENERGIES 07h53'39'' 102 DANES Leo FRA CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 07h53'50'' 103 GRUEL Thibaud FRA GROUPAMA - FDJ 07h54'20'' 104 DE MEESTER Luca BEL BINGOAL WB 07h54'22'' 105 DARBELLAY Valentin SUI CORRATEC VINI FANTINI 07h54'27'' 106 CROMMELINCK Melvin FRA NICE METROPOLE COTE D'AZUR 07h54'32'' 107 LE HUITOUZE Eddy FRA GROUPAMA-FDJ 07h54'49'' 108 BOULET Enzo FRA CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 07h54'53'' 109 NOPPE Christophe BEL COFIDIS 07h55'22'' 110 RYE-JOHNSEN Jon NOR CIC - U - NANTES ATLANTIQUE 07h55'56'' 111 KRISTOFF Alexander NOR UNO-X MOBILITY 07h55'56'' 112 SARREAU Marc FRA GROUPAMA-FDJ 07h56'03'' 113 LECROQ Jérémy FRA ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 07h56'12'' 114 MOZZATO Luca ITA ARKEA-B&B HOTELS 07h56'15'' 115 ERIKSSON Jacob SWE TUDOR PRO CYCLING TEAM 07h56'28'' 116 CLAEYS Arno BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 07h56'50'' 117 KONIJN Alexander NED NICE METROPOLE COTE D'AZUR 07h57'06'' 118 LE NY Jean Louis FRA NICE METROPOLE COTE D'AZUR 07h57'12'' 119 DEHAIRS Simon BEL ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM 07h57'22'' 120 RIOU Alan FRA ARKEA-B&B HOTELS 07h57'22'' 121 MARQUEZ ROMAN Marti ESP EQUIPO KERN PHARMA 07h57'26'' 122 RETEGI GOÑI Mikel ESP EQUIPO KERN PHARMA 07h57'26'' 123 HESTERS Jules BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 07h58'21'' 124 GIRARD Damien FRA NICE METROPOLE COTE D'AZUR 07h59'03'' 125 GHYS Robbe BEL ALPECIN-DECEUNINCK 07h59'06'' 126 VAN EMPEL Etienne NED CORRATEC VINI FANTINI 07h59'12'' 127 VAN DER TUUK Danny NED EQUIPO KERN PHARMA 07h59'29'' 128 DE WILDE Gilles BEL TEAM FLANDERS - BALOISE 08h00'15'' 129 HENNEQUIN Paul FRA NICE METROPOLE COTE D'AZUR 08h01'10'' Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Звезда Бессежа - Тур дю Гар-2024 Etoile de Besseges - Tour du Gard-2024



Комментариев

(0)

Просмотров

(264)

В тему: Звезда Бессежа-2024. Этап 2

Вуэльта Валенсии-2024. Этап 2

Вуэльта Валенсии-2024. Этап 1

Тур Дании-2023. Этап 5. Результаты

Тур Дании-2023. Этап 4. Результаты

Тур Дании-2023. Этап 3. Результаты

Звезда Бессежа-2023. Этап 3

Звезда Бессежа-2023. Этап 2

Звезда Бессежа-2023. Этап 1

Звезда Бессежа-2022. Этап 3. Результаты

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.