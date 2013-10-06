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Тим Деклерк подписал двухлетний контракт с велокомандой Lidl-Trek

Тим Деклерк продолжит карьеру в велокоманде Lild -Trek после семи лет в Quick Step

 

 

34-летний бельгийский велогонщик Тим Деклерк (Tim Declercq), один из самых известных и уважаемых грегари пелотона, подписал двухлетний контракт с велокомандой Lidl-Trek.

 

Он начал профессиональную карьеру в 2012 году в команде Topsport Vlaanderen, с 2017 года выступал в команде  Quick Step, где сыграл  ключевую роль в многочисленных победах товарищей по команде.  Тим Деклерк, которого называют «Эль Трактор»,  внёс вклад в победы товарищей по команде на четырёх разных Монументах велоспорта.

 

Тим Деклерк подписал двухлетний контракт с велокомандой Lidl-Trek

 

 Photo © Sprint Cycling Agency/Lild-Trek Team

 

Тим Деклерк: «Lidl - Trek - растущая  команда с большими перспективами. Они выступают ярко, с каждым годом повышают свой уровень. Очень рад к ним присоединиться. Кроме того, похоже, они всё больше используют в работе научный подход и открыты для нововведений. Учитывая, что я получил образование в области физической культуры, с большим нетерпением жду начала работы в такой атмосфере.

 

Конечно, после всех этих лет очень непривычно уходить из Quick Step. С некоторыми членами персонала и гонщиками мы сдружились, вместе пережили великолепные моменты. С другой стороны, в последние несколько лет команда уже не была прежней. Я с радостью встречаю новый вызов.

 

Я хорошо знаю большинство бельгийцев в Lidl-Trek, думаю, нам будет очень весело в тренировочных лагерях. Также  с большим нетерпением жду возможности поработать с каждым гонщиком команды,  которому будет нужна моя помощь в соответствии с планами команды. Надеюсь быть полезным Мадсу Педерсену на классиках и Гранд-турах».

 

Тим Деклерк подписал двухлетний контракт с велокомандой Lidl-Trek

Photo (c) Lidl-Trek Team

 

 

Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena), генеральный менеджер команды Lidl Trek: «Мы с радостью приветствуем Тима Деклерка в нашей команде. Замечательная преданность общему делу и исключительные навыки делают его идеальным доместиком. Тим добился известности не личными результатами, а благодаря самоотверженности и готовности отдать всего себя во имя общей цели. Поэтому считаю, что Тим будет ценным гонщиком нашего состава. Мы надеемся добиться больших успехов».

 

Вместе с Тимом Деклерком из команды Soudal Quick Step в Lild Trek переходит и Андреа Баджиоли, ставший призёром Ломбардии, выигравший Гран-Пьемонте-2023. Также в команду Lidl-Trek в 2024 году придут Тео Геоган Харт (из INEOS Grenadiers), Джонатан Милан (из Bahrain Victorious), Сэм Оомен (из Jumbo-Visma), Карлос Верона (из Movistar), Патрик Конрад (из Bora-hansgrohe), Райан Гиббонс (из UAE Team Emirates), Фабио Феллине (из Astana Qazaqstan), Симоне Консонни (из Cofidis).

 

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Теги к статье: Тим Деклерк Tim Declercq Lidl-Trek

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 30.06.2017

    По видимому главным спонсором Трек является международный Пенсионный фонд .

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 20:00 | Регистрация: 8.07.2017

    Маркетологи Трек, а теперь и Lidl, знают как увеличиваются продажы товаров, путем подписания известных имён заметно взрослого возроста, за умеренные деньги

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики

  3. MVDP

    Сегодня, 20:07 | Регистрация: 3.10.2020

    По полям, по полям синий трактор едет к нам.

  4. Имя: Sasha

    sashaney

    Сегодня, 21:25 | Регистрация: 19.09.2014

    Цитата: Astanaforever
    По видимому главным спонсором Трек является международный Пенсионный фонд .
    Как раз в этом случае думаю пенсионер отработает своё. Тем более он у Патрика был согласен на понижение пенсии.

  5. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Сегодня, 23:28 | Регистрация: 6.10.2013

    Что-то не ладно в королевстве Лефевровом... За столько лет у Деклерка наверное на горбу уже отпечаталась надпись QuickStep, как и ассоциации у больщиков при упоминание его имени.

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