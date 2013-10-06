Тим Деклерк подписал двухлетний контракт с велокомандой Lidl-Trek

Тим Деклерк продолжит карьеру в велокоманде Lild -Trek после семи лет в Quick Step

34-летний бельгийский велогонщик Тим Деклерк (Tim Declercq), один из самых известных и уважаемых грегари пелотона, подписал двухлетний контракт с велокомандой Lidl-Trek.

Он начал профессиональную карьеру в 2012 году в команде Topsport Vlaanderen, с 2017 года выступал в команде Quick Step, где сыграл ключевую роль в многочисленных победах товарищей по команде. Тим Деклерк, которого называют «Эль Трактор», внёс вклад в победы товарищей по команде на четырёх разных Монументах велоспорта.

Photo © Sprint Cycling Agency/Lild-Trek Team

Тим Деклерк: «Lidl - Trek - растущая команда с большими перспективами. Они выступают ярко, с каждым годом повышают свой уровень. Очень рад к ним присоединиться. Кроме того, похоже, они всё больше используют в работе научный подход и открыты для нововведений. Учитывая, что я получил образование в области физической культуры, с большим нетерпением жду начала работы в такой атмосфере.

Конечно, после всех этих лет очень непривычно уходить из Quick Step. С некоторыми членами персонала и гонщиками мы сдружились, вместе пережили великолепные моменты. С другой стороны, в последние несколько лет команда уже не была прежней. Я с радостью встречаю новый вызов.

Я хорошо знаю большинство бельгийцев в Lidl-Trek, думаю, нам будет очень весело в тренировочных лагерях. Также с большим нетерпением жду возможности поработать с каждым гонщиком команды, которому будет нужна моя помощь в соответствии с планами команды. Надеюсь быть полезным Мадсу Педерсену на классиках и Гранд-турах».

Photo (c) Lidl-Trek Team

Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena), генеральный менеджер команды Lidl Trek: «Мы с радостью приветствуем Тима Деклерка в нашей команде. Замечательная преданность общему делу и исключительные навыки делают его идеальным доместиком. Тим добился известности не личными результатами, а благодаря самоотверженности и готовности отдать всего себя во имя общей цели. Поэтому считаю, что Тим будет ценным гонщиком нашего состава. Мы надеемся добиться больших успехов».

Вместе с Тимом Деклерком из команды Soudal Quick Step в Lild Trek переходит и Андреа Баджиоли, ставший призёром Ломбардии, выигравший Гран-Пьемонте-2023. Также в команду Lidl-Trek в 2024 году придут Тео Геоган Харт (из INEOS Grenadiers), Джонатан Милан (из Bahrain Victorious), Сэм Оомен (из Jumbo-Visma), Карлос Верона (из Movistar), Патрик Конрад (из Bora-hansgrohe), Райан Гиббонс (из UAE Team Emirates), Фабио Феллине (из Astana Qazaqstan), Симоне Консонни (из Cofidis).