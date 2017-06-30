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Герант Томас о Джиро д’Италия-2024 и соперничестве с Тадеем Погачаром

Герант Томас: «Уже наслаждаюсь вызовом Джиро д’Италия-2024»

 

 

На Тур де Франс-2022, где победу одержал Йонас Вингегор, Тадей Погачар и Герант Томас поднялись на вторую и третью ступени подиума соответственно.

 

В этом году на Джиро д’Италия 37-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers и 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates снова встретятся как соперники в борьбе за генеральную классификацию.

 

Но Герант Томас поедет итальянский Гранд-тур  в шестой раз в карьере и на следующий год после призового места, а Тадей Погачар - впервые. Оба гонщика также планируют стартовать на Тур де Франс-2024. В интервью GCN Герант Томас рассказал, каким видит и как оценивает предстоящее соперничество.

 

Герант Томас о Джиро д’Италия-2024 и соперничестве с Тадеем Погачаром

Photo (c) INEOS Grenadiers Team/Gobik

 

Герант Томас: «Он - Погачар, и я бы предпочёл, чтобы он не участвовал. Но в то же время великолепно, что он поедет. Его участие радикально меняет гонку. Его команда возьмёт на себя всю тяжесть ответственности и всего остального. Через несколько лет он войдёт в историю как один из величайших велогонщиков в истории. Я не собираюсь отправлять его на пенсию уже сейчас, но он невероятен. Поэтому захватывает даже просто борьба с ним.

 

В конце концов, может случиться что угодно, и хорошее, и плохое. Уж я-то точно многое о таком знаю. Посмотрим. Я уже наслаждаюсь этим вызовом. Для меня это важная цель.

 

Да, у меня есть опыт, но он тот ещё парень. Его трудно победить. У нас будет сильная команда, не суперсостав «А», но довольно сильная. Не знаю, что придумает UAE, но мы будем мыслить нестандартно и вести свою гонку.

 

Это Джиро, со своей погодой и дорогами, на которых всегда что-то случается. Посмотрим.

 

Для меня просто огромный вызов - оставаться на пике формы так долго. Я никогда этого не делал. Мне потребуется много моральных усилий, а не только физических. Это меня и воодушевляет, и пугает, но в то же время это плюс. Я начинаю в профессионалах 19-й сезон, полезно немного поменять обстановку. Такая задача поможет мне собраться и сосредоточиться.

 

А ещё я задаюсь вопросом, а что я могу потерять? Я поеду Джиро, где постараюсь добиться наилучшего результата. Потом мне надо удержать форму, которую я наберу, и подойти в ней к Туру. Не знаю,  буду ли бороться сам, или помогать Карлосу Родригесу в высоких горах, или на равнине. Но это тоже в какой-то степени вдохновляет.

 

В декабре я поговорил с моим тренером Коннором об участии в двух Гранд-турах. Он считает, что физически это возможно, но всё сводится к моему психологическому настрою и питанию. Потом началась целая дискуссия с командой, и в итоге мы пришли к решению. Это молниеносно всё поставило на другой уровень. Когда понимаешь, что перед тобой конкретная задача, то думаешь: «Чёрт, я должен выложиться на 100 процентов».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas INEOS Grenadiers Джиро д'Италия-2024 Giro d'Italia-2024

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Короче делаем вывод из этого интервью. Томас надеятся только на форс-мажор Погачара на Джиро. Все.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Матье ван дер Пул — победитель ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    зря Ван Арт не поехал этот этап - необходима вторая попытка победить Ван дер Пула на этой трассе, т.к. в прошлый раз здесь на ЧМ-2023 Воут прошлёпал свой шанс и вовремя не включил нужную передачу для финишного спринта.

  • vova-55
    Матье ван дер Пул — победитель ... (2)
    vova-55-Фото

    Матье в этом сежоне просто монстр. 

    На голову выше соперников.

  • Astanaforever
    Герант Томас о Джиро д’Италия- ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Короче делаем вывод из этого интервью. Томас надеятся только на форс-мажор Погачара на Джиро. Все.
  • MVDP
    UCI World Cup Hoogerheide-2024 ... (2)
    MVDP-Фото

    И снова полностью голландский подиум.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Hoogerheide-2024 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Пул завершил сезон кубка на ещё одной победе. А теперь чемпионат мира по велокроссу.

  • AlpenFlow
    Trofeo Pollenca - Port d'Andr ... (4)
    AlpenFlow-Фото
    Ничего, чуть-чуть не хватает, дожмёт!
  • AlpenFlow
    Леннерт Ван Этвельт — победите ... (3)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Легче самому отказатся от участия в гонке,трасса которой не соответствует его данным,чем предъявлять претензии к организаторам гонки. Проигрывать ,так достойно.Или обратиться к руководству команды с отказом о нежелании выступать на трассах,где можно потерять свой имидж.
    Так-то Саша высказал личное мнение о небезопасном финише, имеет право)
  • uran
    Леннерт Ван Этвельт — победите ... (3)
    uran-Фото
    Нытик? Ало ремкофилы))
  • Earl57
    Trofeo Pollenca - Port d'Andr ... (4)
    Earl57-Фото

    На сайте "Cycling Statistics" подсчитали:

     

    3th in Port d'Andratx is 36th top-10 since his last victory for Aleksandr Vlasov (Romandie'22 GC).

     

    Most top-10s in 2023+2024 without a victory:
    30 | Vlasov
    26 | Bol C.
    25 | Landa
    23 | Aranburu
    22 | Bardet
    21 | Kanter

  • Николай Н.
    X²O Badkamers Trofee Flan ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Новая победа Ван дер Пула.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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