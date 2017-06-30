Герант Томас о Джиро д’Италия-2024 и соперничестве с Тадеем Погачаром

Герант Томас: «Уже наслаждаюсь вызовом Джиро д’Италия-2024»

На Тур де Франс-2022, где победу одержал Йонас Вингегор, Тадей Погачар и Герант Томас поднялись на вторую и третью ступени подиума соответственно.

В этом году на Джиро д’Италия 37-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers и 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates снова встретятся как соперники в борьбе за генеральную классификацию.

Но Герант Томас поедет итальянский Гранд-тур в шестой раз в карьере и на следующий год после призового места, а Тадей Погачар - впервые. Оба гонщика также планируют стартовать на Тур де Франс-2024. В интервью GCN Герант Томас рассказал, каким видит и как оценивает предстоящее соперничество.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team/Gobik

Герант Томас: «Он - Погачар, и я бы предпочёл, чтобы он не участвовал. Но в то же время великолепно, что он поедет. Его участие радикально меняет гонку. Его команда возьмёт на себя всю тяжесть ответственности и всего остального. Через несколько лет он войдёт в историю как один из величайших велогонщиков в истории. Я не собираюсь отправлять его на пенсию уже сейчас, но он невероятен. Поэтому захватывает даже просто борьба с ним.

В конце концов, может случиться что угодно, и хорошее, и плохое. Уж я-то точно многое о таком знаю. Посмотрим. Я уже наслаждаюсь этим вызовом. Для меня это важная цель.

Да, у меня есть опыт, но он тот ещё парень. Его трудно победить. У нас будет сильная команда, не суперсостав «А», но довольно сильная. Не знаю, что придумает UAE, но мы будем мыслить нестандартно и вести свою гонку.

Это Джиро, со своей погодой и дорогами, на которых всегда что-то случается. Посмотрим.

Для меня просто огромный вызов - оставаться на пике формы так долго. Я никогда этого не делал. Мне потребуется много моральных усилий, а не только физических. Это меня и воодушевляет, и пугает, но в то же время это плюс. Я начинаю в профессионалах 19-й сезон, полезно немного поменять обстановку. Такая задача поможет мне собраться и сосредоточиться.

А ещё я задаюсь вопросом, а что я могу потерять? Я поеду Джиро, где постараюсь добиться наилучшего результата. Потом мне надо удержать форму, которую я наберу, и подойти в ней к Туру. Не знаю, буду ли бороться сам, или помогать Карлосу Родригесу в высоких горах, или на равнине. Но это тоже в какой-то степени вдохновляет.

В декабре я поговорил с моим тренером Коннором об участии в двух Гранд-турах. Он считает, что физически это возможно, но всё сводится к моему психологическому настрою и питанию. Потом началась целая дискуссия с командой, и в итоге мы пришли к решению. Это молниеносно всё поставило на другой уровень. Когда понимаешь, что перед тобой конкретная задача, то думаешь: «Чёрт, я должен выложиться на 100 процентов».