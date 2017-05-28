Тадей Погачар: «Надеюсь, мой следующий сезон пройдёт более гладко»

Тадей Погачар - лучший велогонщик Словении по итогам 2023 года

25-летний гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар был назван лучшим велогонщиком Словении по итогам 2023 года. Примож Роглич и Матей Мохорич получили специальные призы за успехи в сезоне, а Ян Поланц, завершивший из-за болезни карьеру в январе этого года, - за достижения в 10-летней карьере.

В интервью словенскому изданию Siol после церемонии награждения Тадей Погачар рассказал, что уже начинает готовиться к новому сезону, в котором постарается удержать свой уровень и найти новые вызовы.

В этом сезоне Тадей Погачар добавил в список достижений победу на классике - Монументе Туре Фландрии, стал трёхкратным победителем Монумента Ломбардия, выиграл Флеш Валлонь и Амстел Голд Рэйс, многодневную гонку Париж-Ницца, второй год подряд финишировал вторым на Тур де Франс, стал чемпионом Словении в групповой и индивидуальной гонках, и впервые стал призёром в групповой гонке Чемпионата мира по велоспорту на шоссе.

Тадей Погачар: «Если бы я сам составлял свой календарь гонок, то мне не хватало бы дней в году и часов дня. Поэтому очень рад, что расписание для меня составляет кто-то другой. В противном случае я не задержался бы на сцене, потому что моя карьера закончилась бы слишком быстро».

На вопрос журналистов, началась ли уже подготовка к следующему сезону, Тадей Погачар ответил:

«Мы ещё не вышли на полную мощность, но двигатель уже запущен. Постараюсь стать лучше в следующем сезоне, хотя понимаю, что это будет трудно. Попробую остаться на том уровне, который уже достигал и буду искать новые вызовы. В следующем году Чемпионат мира с очень красивым маршрутом, поэтому вызовов будет достаточно. Это мотивирует меня двигаться вперёд, как и Джиро ,и Тур, и Вуэльта, и Монументы, всё.

Этот год оставил много воспоминаний, и хороших, и плохих. Одно из самых красивых воспоминаний, конечно, связано с победой на Туре Фландрии, ещё - 20-й этап Тур де Франс, а в конце сезона - победа на Ломбардии.

На Тур де Франс были взлёты и падения. На последней неделе мне было тяжело, но второе место меня снова мотивирует. Надеюсь, что следующий год пройдёт чуть более гладко».

В межсезонье Тадей Погачар планирует участвовать в благотворительном критериума в Монако 26 ноября и в гонке по велокроссу в Любляне 26 декабря.