Down Under Classic-2024

Сегодня, 14:41 Adelaide 1 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 1:01:33 2 TESFATSION Natnael Lidl - Trek ,, 3 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates ,, 4 SWEENY Harry EF Education - EasyPost ,, 5 GELDERS Gil Soudal - Quick Step ,, 6 ONLEY Oscar Team dsm-firmenich PostNL ,, 7 BAUHAUS Phil Bahrain - Victorious ,, 8 PITHIE Laurence Groupama - FDJ ,, 9 MCLAY Daniel Arkéa - B&B Hotels ,, 10 STRONG Corbin Israel - Premier Tech ,, 11 VIVIANI Elia INEOS Grenadiers ,, 12 FRETIN Milan Cofidis ,, 13 SCOTT Cameron Bahrain - Victorious ,, 14 BOIVIN Guillaume Israel - Premier Tech ,, 15 WELSFORD Sam BORA - hansgrohe ,, 16 MULLEN Ryan BORA - hansgrohe ,, 17 KANTER Max Astana Qazaqstan Team ,, 18 MIHKELS Madis Intermarché - Wanty ,, 19 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team ,, 20 MOSCA Jacopo Lidl - Trek ,, 21 LIEPIŅŠ Emīls Team dsm-firmenich PostNL ,, 22 BALLERSTEDT Maurice Alpecin - Deceuninck ,, 23 VAN DIJKE Mick Team Visma | Lease a Bike ,, 24 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike ,, 25 PEDERSEN Casper Soudal - Quick Step ,, 26 VADER Milan Team Visma | Lease a Bike ,, 27 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team ,, 28 MORGADO António UAE Team Emirates ,, 29 SCOTSON Miles Arkéa - B&B Hotels ,, 30 STEWART Campbell Team Jayco AlUla ,, 31 TREZISE Declan ARA | Skip Capital ,, 32 ALLEGAERT Piet Cofidis ,, 33 MACIEJUK Filip BORA - hansgrohe ,, 34 HUBY Antoine Soudal - Quick Step ,, 35 GANNA Filippo INEOS Grenadiers ,, 36 LEDANOIS Kevin Arkéa - B&B Hotels 0:10 37 VACEK Mathias Lidl - Trek ,, 38 WALSH Liam Team BridgeLane ,, 39 VAN POPPEL Danny BORA - hansgrohe ,, 40 BERTHET Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team ,, 41 BARRENETXEA Jon Movistar Team ,, 42 MARIAULT Axel Cofidis ,, 43 BITTNER Pavel Team dsm-firmenich PostNL ,, 44 VAN BELLE Loe Team Visma | Lease a Bike ,, 45 ULISSI Diego UAE Team Emirates ,, 46 COVI Alessandro UAE Team Emirates ,, 47 CLARKE Simon Israel - Premier Tech ,, 48 VAN TRICHT Stan Alpecin - Deceuninck ,, 49 HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team ,, 50 MIHOLJEVIC Fran Bahrain - Victorious ,, 51 GIRMAY Biniam Intermarché - Wanty 0:16 52 LIENHARD Fabian Groupama - FDJ ,, 53 SWIFT Ben INEOS Grenadiers ,, 54 TARLING Joshua INEOS Grenadiers 0:22 55 ALAPHILIPPE Julian Soudal - Quick Step 0:24 56 HÄNNINEN Jaakko Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:26 57 PETERS Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team ,, 58 PRICE-PEJTERSEN Johan Bahrain - Victorious ,, 59 BURNS Luke Team BridgeLane ,, 60 DELAPLACE Anthony Arkéa - B&B Hotels ,, 61 MEDWAY Jackson Team BridgeLane ,, 62 PALENI Enzo Groupama - FDJ ,, 63 BAYER Tobias Alpecin - Deceuninck ,, 64 SAUNDERS Tristan Team BridgeLane ,, 65 GEE Derek Israel - Premier Tech ,, 66 THOMPSON Reuben Groupama - FDJ ,, 67 HOLLMANN Juri Alpecin - Deceuninck ,, 68 BURATTI Nicolo Bahrain - Victorious ,, 69 KNIGHT Oliver Cofidis ,, 70 LAPEIRA Paul Decathlon AG2R La Mondiale Team ,, 71 BONNAMOUR Franck Decathlon AG2R La Mondiale Team ,, 72 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team ,, 73 RYAN Archie EF Education - EasyPost ,, 74 BARRÉ Louis Arkéa - B&B Hotels ,, 75 DE BOD Stefan EF Education - EasyPost ,, 76 RUTSCH Jonas EF Education - EasyPost ,, 77 GESINK Robert Team Visma | Lease a Bike ,, 78 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers ,, 79 GESCHKE Simon Cofidis ,, 80 DOULL Owain EF Education - EasyPost ,, 81 CATALDO Dario Lidl - Trek ,, 82 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis ,, 83 FLYNN Sean Team dsm-firmenich PostNL 0:36 84 RIES Michel Arkéa - B&B Hotels 0:40 85 ZWIEHOFF Ben BORA - hansgrohe ,, 86 VERGALLITO Luca Alpecin - Deceuninck ,, 87 GAMPER Patrick BORA - hansgrohe ,, 88 BEVIN Patrick Team dsm-firmenich PostNL ,, 89 HUYS Laurens Arkéa - B&B Hotels ,, 90 PETILLI Simone Intermarché - Wanty ,, 91 SERRY Pieter Soudal - Quick Step ,, 92 STAUNE-MITTET Johannes Team Visma | Lease a Bike ,, 93 OSBORNE Jason Alpecin - Deceuninck ,, 94 JACOBS Johan Movistar Team ,, 95 MORO Manlio Movistar Team ,, 96 FINE Eddy Cofidis ,, 97 GRUZDEV Dmitriy Astana Qazaqstan Team ,, 98 GAROFOLI Gianmarco Astana Qazaqstan Team ,, 99 MOLARD Rudy Groupama - FDJ ,, 100 FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates ,, 101 BENNETT George Israel - Premier Tech ,, 102 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL ,, 103 GUERREIRO Ruben Movistar Team ,, 104 DAVY Clément Groupama - FDJ ,, 105 TRAEN Torstein Bahrain - Victorious ,, 106 ZIMMERMANN Georg Intermarché - Wanty ,, 107 EDDY Patrick Team dsm-firmenich PostNL ,, 108 CALMEJANE Lilian Intermarché - Wanty ,, 109 HAYTER Leo INEOS Grenadiers ,, 110 HODEG Álvaro José UAE Team Emirates ,, 111 SCARONI Christian Astana Qazaqstan Team ,, 112 GAZZOLI Michele Astana Qazaqstan Team ,, 113 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team ,, 114 VAN DER LEE Jardi Christiaan EF Education - EasyPost ,, 115 ROOTKIN-GRAY Jack EF Education - EasyPost ,, 116 SIMMONS Quinn Lidl - Trek 0:53 117 SERRANO Gonzalo Movistar Team ,, 118 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team ,, 119 PAQUOT Tom Intermarché - Wanty ,, 120 SCHULTZ Nick Israel - Premier Tech ,, 121 YATES Simon Team Jayco AlUla ,, 122 KNOX James Soudal - Quick Step ,, 123 HAIG Jack Bahrain - Victorious ,, 124 WILLIAMS Stephen Israel - Premier Tech ,, 125 SMITH Dion Intermarché - Wanty 1:02 126 MOLLEMA Bauke Lidl - Trek ,, 127 ADRIÀ Roger BORA - hansgrohe 1:04 128 LÓPEZ Juan Pedro Lidl - Trek ,, 129 VINK Michael UAE Team Emirates 1:13 130 BOVEN Lars Alpecin - Deceuninck 1:30 131 HARPER Chris Team Jayco AlUla 1:34 132 CERNY Josef Soudal - Quick Step ,, 133 O'BRIEN Kelland Team Jayco AlUla 1:46 134 RANGEL COSTA Vinicius Movistar Team 3:45 DNF HEPBURN Michael Team Jayco AlUla - DNF SELIG Rüdiger Astana Qazaqstan Team - DNF PLAPP Luke INEOS Grenadiers - DNS KONOVALOVAS Ignatas Groupama - FDJ - DNS EWAN Caleb Team Jayco AlUla - DNS BOUWMAN Koen Team Visma | Lease a Bike Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Down Under Classic-2024 критериум



