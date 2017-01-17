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Майлз Скотсон – чемпион Австралии 2017 года в групповой гонке

Майлз Скотсон – чемпион Австралии 2017 года в групповой гонке

 

  22-летний Майлз Скотсон начал свою профессиональную карьеру с победы в групповой гонке чемпионата Австралии. Теперь в команде BMC два чемпиона Австралии: Роан Деннис – чемпион в разделке, Майлз Скотсон – в групповой гонке.

  К последнему из 18 кругов 183-км дистанции впереди осталась группа из 17 гонщиков, где Майлз Скотсон был единственным из своей команды. За 2 км до финиша он атаковал и удержал преимущество, не позволив гонке завершиться общим спринтом. Двукратному чемпиону Австралии в групповой гонке Саймону Геррансу (Simon Gerrans) пришлось довольствоваться победой  в спринте за спиной Майлза Скотсона и серебряной медалью. Натан Хаас (Nathan Haas) из команды Dimension Data стал бронзовым призёром.

 

Майлз Скотсон – чемпион Австралии 2017 года в групповой гонке

 

Майлз Скотсон – чемпион Австралии 2017 года в групповой гонке

 Photo © Con Chronis

 

  Майлз Скотсон: «Не ожидал, что у меня получится так проехать, не думал, что пройду все 18 кругов по холмам, но на каком-то из кругов, может, за два круга до финиша, я почувствовал, что являюсь одним из сильнейших. Всё сошлось.

  У команды Orica-Scott было 6 гонщиков, и когда я уехал в первый отрыв, в нём было двое из этой команды, а также представители других команд. Но тот отрыв был маленьким, никто не хотел работать, и его добрали. Когда начались следующие атаки, я уже был разозлён, потому что считал, что мне обязательно надо уезжать в отрыв, убедился, что нога у меня идёт отлично, так что я прибавил скорости на подъёме за 5 кругов до финиша, и разорвал пелотон. Другие гонщики тоже начали прибавлять, я остался в группе и воспользовался своим шансом.

  Особой тактики не было, кроме моих попыток уехать в один из ранних отрывов. Потом я решил экономить силы, и отсиживался в группе. За 5 или 6 кругов до финиша подумал, что смогу уехать с хорошими горняками. Но когда заметил, что некоторые фавориты испытывают трудности, то изменил план.  

  Я надеялся, что отсижусь и проведу гонку с умом, думал, что было бы великолепно попасть в топ-5, но потом решил рискнуть. Я мог бы финишировать первым или последним, но нога шла хорошо. И когда я атаковал, то поехал, выкладываясь по полной, открыл большой просвет. Я быстро уезжал, мне отлично подходит, когда надо прикладывать усилия за 1,5 – 2 км до финиша.

  Как нео-про, всегда волнуешься о том, как пройдёт первый год . Знаю, временами будет тяжело. Но теперь я уже немного выделяюсь в майке чемпиона Австралии. Просто буду наслаждаться этим. Для меня честь носить эту майку. Думаю, это на пользу спонсорам команды. Так что буду прикладывать все силы».

 

 Photo (c) Orica-Scott

 

  Саймон Герранс: «Какое отличное начало профессиональной карьеры. Я очень рад за этого парня, который сегодня выиграл, он на самом деле заслужил это. У него не было рядом товарищей по команде, и он умно провёл гонку.

Я разочарован, что был так близко. Но мы с ребятами целый день работали, всё делали по плану. У меня сегодня был не лучший день, так что я ехал гонку настолько консервативно, насколько возможно. Когда Скотсон атаковал, я ехал за ним третьим колесом. Но он удивил нас скорость, выбрал верный момент, сумел удержать достаточный просвет».

 

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Теги к статье: Майлз Скотсон Miles Scotson BMC

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