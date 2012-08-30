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Глава команды Jumbo-Visma и Йонас Вингегор о маршруте и гравийных дорогах Тур де Франс-2024

Ричард Плюгге: «На гравийных секторах Тур де Франс удача начинает играть слишком большую роль»

 

 

Победитель Тур де Франс-2023 Йонас Вингегор и генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге присутствовали на презентации маршрута Тур де Франс-2024. Оба отметили сложность 9 этапа с 32 километрами гравийных дорог.

 

 

 

Датский велогонщик, выигравший два выпуска французского Гранд-тура подряд, сказал в интервью GCN, что впервые поедет гравийные дороги в гонке, а глава его команды Ричард Плюгге хотя и назвал весь маршрут «блестящим», но выразил недовольство включением дорог с таким покрытием в Гранд-тур.

 

Плюгге саркастически отметил, что на таком этапе Матею Мохоричу надо надевать свою майку чемпиона мира в гравийных гонках.

 

 Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Маршрут бросает невероятный вызов с первых же метров. Как у победителей двух прошлых выпусков, у нас есть большие амбиции на следующий год. Маршрут для настоящих горняков. Нам он очень подходит. Теперь, когда всё известно, начнём подготовку. Разделки тоже непростые, с большим количеством подъёмов.

 

Я считаю, что в гравии нет необходимости. Я бы не стал включать его в маршрут такой гонки, потому что слишком большую роль начинает играть фактор удачи.

 

Легенды велоспорта были счастливы, что могут, наконец, ехать по асфальту, а мы теперь возвращаемся на 30 - 40 лет назад. Я считаю, что необходимости в этом нет. Мы хотим как можно более честной борьбы, а такие этапы, мне кажется, этому не способствуют. С другой стороны, мы все часть гонки, и должны справляться с тем, что есть.  Остальная часть маршрута блестящая».

 

Йонас Вингегор: «Весь маршрут мне подходит. Основной фокус - на третью неделю. Но внимательными надо быть с  первого же этапа, потому что времени вкатиться не будет. До гонки пока ещё далеко, но я уже с большим нетерпением её жду.

 

Для меня это будет новый опыт, впервые поеду по гравию в гонке. В такой день можно потерять больше, чем выиграть. Но нам придётся принять выбор организаторов маршрута».

 

Кристиан Прюдомм, директор Тур де Франс, в интервью GCN сказал: «На Тур де Франс все этапы имеют право на своё место  - этапы с брусчаткой, с горами, со спусками, этапы для спинтеров, горные - все они часть Тура. Если посмотреть фотографии Жака Анкетиля в 1960-х, увидите дороги, которые не похожи на дороги, они выглядели точно так же, как сейчас гравийные отрезки. Бывшие велогонщики, участники Тура, в команде с Тьери Гувену (Thierry Gouvenou, создателя маршрута) посмотрели более 50 гравийных отрезков. Так что, это бывшие гонщики выбирали  сектора».

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Вчера, 07:39 | Регистрация: 12.05.2023

    Ну конечно,Плюгге понимает что Вини размотает на этом участке,а Тадей"цыплёнку" может привезти пару минут,да и лукавят они там кроме разделки в конце прям под них ничего нет.Сепп уже сейчас понимает,что Вуэльту он не доедет)

  2. Имя: Юрий

    Velogonec

    Вчера, 11:50 | Регистрация: 5.07.2014

    Цитата: JetRevel
    Ну конечно,Плюгге понимает что Вини размотает на этом участке,а Тадей"цыплёнку" может привезти пару минут,да и лукавят они там кроме разделки в конце прям под них ничего нет.Сепп уже сейчас понимает,что Вуэльту он не доедет)
    А если посмотреть на это со стороны гонщика, а не зрителя в режиме «хлеба и зрелищ»? Фактор удачи явно больше влияет чем на равнинных или горных этапах, опасность в разы выше чем на них же. Вспоминая Анкетиля странно что он не предложил ограничить переключение до 5 звезд и можно еще на гонщиков одень шерстяные майки и трусы ?? Вини сядет на колесо Ваута и будет ехать в купейном вагоне или есть мысль, что Поги сможет размотать Ваута на гравийке?

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Вчера, 13:53 | Регистрация: 5.09.2020

      От прокола никакой Ваут не застрахует. Да и сам Ваут прокалывается или падает не так редко!

    2. RVL

      Вчера, 16:55 | Регистрация: 30.08.2012

      Пога спокойно воута на булыге размотал по весне. Страде Бьянке в 23м взял
      Так что молиться на воута я бы не стал

      На гравии вы видели сидящих в купе? 

      Но! У поги нет цели на тдф гоняться за кем либо на этом этапе. Он тут будет навозить, кому нужно))

    3. Имя: Damiano Vychcka

      JetRevel

      Сегодня, 11:56 | Регистрация: 12.05.2023

      На колесо Ваута он не седят,хотябы потому что будет ехать на победу на этапе,будут ехать классику с Мохоричем к "бабке" ходить не нужно

  3. Гонщик

    Вчера, 19:03 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: RVL
    Пога спокойно воута на булыге размотал по весне. Страде Бьянке в 23м взял
    Так что молиться на воута я бы не стал
    На гравии вы видели сидящих в купе? 
    Но! У поги нет цели на тдф гоняться за кем либо на этом этапе. Он тут будет навозить, кому нужно))
    Да хватит уже догадок и бреда , все видели заправленных по самое не могу Погу и Вини , индивидуально , Вини просто уничтожит Погу на любом покрытии и рельефе , а классики оставьте в пользу бедных ...

    1. RVL

      Сегодня, 00:53 | Регистрация: 30.08.2012

      Там факты были. Никаких догадок

  4. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 20:37 | Регистрация: 24.05.2021

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

    Зупиніть їх!
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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Йонас Вингегор получил награду ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Поспорил бы: если брать многодневки, не только ГТ, пожалуй да, Йонас вполне и почти №1, если в целом, спортсмены-классики будут, т.е. были даже по хлеще, а ведь ещё и матёрые спринтеры гонялись)
    Да и в самом деле, не понимаю, почему на церемонии вело-оскара, не сделают отдельные премии типа: "лучший спринтер", "лучший горняк", ну а потом само собой более ценные награды "лучший классик" и ЛУЧШИЙ в overall'е
  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

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    ]

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото
    Да, немного триатлона гранд-туру точно не помешает
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    Тур под Ремко

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    MVDP-Фото

    С чего ему охеревать? На первой неделе достаточно спринтерских этапов. Елисейских полей нет и смысла доезжать Тур до конца тоже.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    s75-Фото

    Аарон Гейт переходит в Бургос, и вместе с ним тот длинноволосый новозеландский спринтер, который навыигрывал гонок ближе к концу сезона. Их "Болтон" возвращается на континентальный уровень.

  • s75
    Оскар Родригес подписал трёхле ... (5)
    s75-Фото
    Речь о скамейке запасных, она заполнена, половину гонок в исполнении команды лучше не смотреть, "возят" Ниеве и Кастровьехо, возможно мог бы это делать и Верона, но он не стал ждать (наверное, правильно сделал). Уже брали Фрайле, теперь Родригес.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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