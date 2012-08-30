Глава команды Jumbo-Visma и Йонас Вингегор о маршруте и гравийных дорогах Тур де Франс-2024

Ричард Плюгге: «На гравийных секторах Тур де Франс удача начинает играть слишком большую роль»

Победитель Тур де Франс-2023 Йонас Вингегор и генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге присутствовали на презентации маршрута Тур де Франс-2024. Оба отметили сложность 9 этапа с 32 километрами гравийных дорог.

Датский велогонщик, выигравший два выпуска французского Гранд-тура подряд, сказал в интервью GCN, что впервые поедет гравийные дороги в гонке, а глава его команды Ричард Плюгге хотя и назвал весь маршрут «блестящим», но выразил недовольство включением дорог с таким покрытием в Гранд-тур.

Плюгге саркастически отметил, что на таком этапе Матею Мохоричу надо надевать свою майку чемпиона мира в гравийных гонках.

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Маршрут бросает невероятный вызов с первых же метров. Как у победителей двух прошлых выпусков, у нас есть большие амбиции на следующий год. Маршрут для настоящих горняков. Нам он очень подходит. Теперь, когда всё известно, начнём подготовку. Разделки тоже непростые, с большим количеством подъёмов.

Я считаю, что в гравии нет необходимости. Я бы не стал включать его в маршрут такой гонки, потому что слишком большую роль начинает играть фактор удачи.

Легенды велоспорта были счастливы, что могут, наконец, ехать по асфальту, а мы теперь возвращаемся на 30 - 40 лет назад. Я считаю, что необходимости в этом нет. Мы хотим как можно более честной борьбы, а такие этапы, мне кажется, этому не способствуют. С другой стороны, мы все часть гонки, и должны справляться с тем, что есть. Остальная часть маршрута блестящая».

Йонас Вингегор: «Весь маршрут мне подходит. Основной фокус - на третью неделю. Но внимательными надо быть с первого же этапа, потому что времени вкатиться не будет. До гонки пока ещё далеко, но я уже с большим нетерпением её жду.

Для меня это будет новый опыт, впервые поеду по гравию в гонке. В такой день можно потерять больше, чем выиграть. Но нам придётся принять выбор организаторов маршрута».

Кристиан Прюдомм, директор Тур де Франс, в интервью GCN сказал: «На Тур де Франс все этапы имеют право на своё место - этапы с брусчаткой, с горами, со спусками, этапы для спинтеров, горные - все они часть Тура. Если посмотреть фотографии Жака Анкетиля в 1960-х, увидите дороги, которые не похожи на дороги, они выглядели точно так же, как сейчас гравийные отрезки. Бывшие велогонщики, участники Тура, в команде с Тьери Гувену (Thierry Gouvenou, создателя маршрута) посмотрели более 50 гравийных отрезков. Так что, это бывшие гонщики выбирали сектора».