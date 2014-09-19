Даниил Марухин и Антон Кузьмин будут выступать в Astana Qazaqstan Team

Казахстанский гонщик Даниил Марухин (24 года) готовится сделать большой шаг в Мировой Тур в составе команды Astana Qazaqstan Team. Марухин подписал двухлетнее соглашение с казахстанским проектом (на 2024 и 2025). Казахстанец Антон Кузьмин (26 лет) продолжит свою профессиональную карьеру в составе команды Astana Qazaqstan Team, с которой подписал однолетнее соглашение на сезон 2024 года.

Даниил Марухин – новичок Astana Qazaqstan Team

Photo credit: @SprintCycling





«Подписать контракт с Astana Qazaqstan Team – большой шаг для меня. С ранних лет своей карьеры у меня была четкая цель – стать профессиональным гонщиком, попасть в «Астану», надеть майку главной казахстанской команды. За последние несколько лет я серьезно прибавил, упорный труд начал давать первые результаты на континентальном уровне, и теперь я очень рад, что смогу продолжить свою работу, путь к своим целям в одной из лучших команд мира. Я знаю, что могу проявить себя в Мировом Туре, могу стать тем гонщиком, который способен и помочь команде, и может добиваться высоких личных результатов. С нетерпением жду нового сезона, у меня серьезный настрой и большая мотивация», – сказал Даниил Марухин.



Даниил Марухин уже шесть лет выступает в континентальных казахстанских командах, добившись ряда высоких результатов на региональном и континентальном уровнях. В 2023 году Марухин выиграл многодневную гонку «Тур Региона Ван», однодневку «Гран-при Каниш» и стал третьим в общем зачете «Тура Республики» в Турции, занял шестое место в общем зачете многодневок «Тур Ирана» и «Азиз Шуша». Также, в разные годы Даниил становился призером чемпионатов Казахстана и молодежного чемпионата Азии.



«Даниил хорошо проявил себя в гонках континентального календаря в течение последних двух лет, так что вполне логично, что настал момент, когда гонщик получил свой шанс в главной отечественной команде в Мировом Туре. Мы давно следим за выступлениями и прогрессом Даниила, его рост очевиден. Конечно, Мировой Тур – это совершенно другой мир, который требует самоотверженного труда и полного посвящения в велоспорт. Но, спортсмен демонстрирует высокую мотивацию и желание работать для того, чтобы стать профессиональным гонщиком», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.





Антон Кузьмин подписывает контракт с Astana Qazaqstan Team

Photo credit: @SprintCycling

Антон Кузьмин уже провел несколько лет в профессиональной континентальной команде, в составе которой проехал целый ряд серьезных гонок, таких как «Тур Ломбардии», «Милан-Турин» «Вуэльта Андалусии», «Вуэльта Мурсии», «Тур Альп» и др.



«Я болею за команду «Астана» с самого детства, всегда следил за гонками, в которых принимала участие команда, радовался успехам лидеров «Астаны». Великая история проекта всегда была большой мотивацией для меня, придавала мне сил на пути к вершинам велоспорта. Я стремился стать частью команды, попасть в Мировой Тур. Сейчас мечта осуществляется, но я знаю, что предстоит проделать огромный объем работы, чтобы подготовиться к своему первому сезону в Мировом Туре, чтобы стать настоящим профессионалом и проявить себя с самой лучшей стороны. Я готов трудиться изо всех сил, чтобы добиться своих целей, и чтобы помочь команде прийти к успеху», – сказал Антон Кузьмин.



В 2023 году Кузьмин выиграл этап «Тура Тайланда» и «Тур Кандована», стал третьим в общем зачете «Тура Ирана», четвертым в генеральной классификации «Тура Стамбула» и пятым на «Туре Шаржи».



«В новом сезоне еще два казахстанских гонщика присоединятся к нашему проекту, и это не может не радовать. Помимо Даниила Марухина, в следующем году в Astana Qazaqstan Team появятся и Антон Кузьмин, который провел очень неплохой сезон, добившись заметных результатов. Считаю, что он заслужил свой шанс попробовать свои силы в Мировом Туре. Как и у Даниила, у Антона есть потенциал, мотивация и стремление проявить себя, желание добиться чего-то существенного в велоспорте. Впереди очень много работы, но мне кажется, что ребята готовы трудиться», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqatan Team