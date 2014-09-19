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Даниил Марухин и Антон Кузьмин будут выступать в Astana Qazaqstan Team

Даниил Марухин и Антон Кузьмин будут выступать в Astana Qazaqstan Team

 

 

 

Казахстанский гонщик Даниил Марухин (24 года) готовится сделать большой шаг в Мировой Тур в составе команды Astana Qazaqstan Team. Марухин подписал двухлетнее соглашение с казахстанским проектом (на 2024 и 2025). Казахстанец Антон Кузьмин (26 лет) продолжит свою профессиональную карьеру в составе команды Astana Qazaqstan Team, с которой подписал однолетнее соглашение на сезон 2024 года.

 

Даниил Марухин – новичок Astana Qazaqstan Team 

 

 

Даниил Марухин и Антон Кузьмин будут выступать в Astana Qazaqstan Team

Photo credit: @SprintCycling



«Подписать контракт с Astana Qazaqstan Team – большой шаг для меня. С ранних лет своей карьеры у меня была четкая цель – стать профессиональным гонщиком, попасть в «Астану», надеть майку главной казахстанской команды. За последние несколько лет я серьезно прибавил, упорный труд начал давать первые результаты на континентальном уровне, и теперь я очень рад, что смогу продолжить свою работу, путь к своим целям в одной из лучших команд мира. Я знаю, что могу проявить себя в Мировом Туре, могу стать тем гонщиком, который способен и помочь команде, и может добиваться высоких личных результатов. С нетерпением жду нового сезона, у меня серьезный настрой и большая мотивация», – сказал Даниил Марухин.

Даниил Марухин уже шесть лет выступает в континентальных казахстанских командах, добившись ряда высоких результатов на региональном и континентальном уровнях. В 2023 году Марухин выиграл многодневную гонку «Тур Региона Ван», однодневку «Гран-при Каниш» и стал третьим в общем зачете «Тура Республики» в Турции, занял шестое место в общем зачете многодневок «Тур Ирана» и «Азиз Шуша». Также, в разные годы Даниил становился призером чемпионатов Казахстана и молодежного чемпионата Азии.

«Даниил хорошо проявил себя в гонках континентального календаря в течение последних двух лет, так что вполне логично, что настал момент, когда гонщик получил свой шанс в главной отечественной команде в Мировом Туре. Мы давно следим за выступлениями и прогрессом Даниила, его рост очевиден. Конечно, Мировой Тур – это совершенно другой мир, который требует самоотверженного труда и полного посвящения в велоспорт. Но, спортсмен демонстрирует высокую мотивацию и желание работать для того, чтобы стать профессиональным гонщиком», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.



Антон Кузьмин подписывает контракт с Astana Qazaqstan Team

 

 

Даниил Марухин и Антон Кузьмин будут выступать в Astana Qazaqstan Team

Photo credit: @SprintCycling

 

Антон Кузьмин уже провел несколько лет в профессиональной континентальной команде, в составе которой проехал целый ряд серьезных гонок, таких как «Тур Ломбардии», «Милан-Турин» «Вуэльта Андалусии», «Вуэльта Мурсии», «Тур Альп» и др.

«Я болею за команду «Астана» с самого детства, всегда следил за гонками, в которых принимала участие команда, радовался успехам лидеров «Астаны». Великая история проекта всегда была большой мотивацией для меня, придавала мне сил на пути к вершинам велоспорта. Я стремился стать частью команды, попасть в Мировой Тур. Сейчас мечта осуществляется, но я знаю, что предстоит проделать огромный объем работы, чтобы подготовиться к своему первому сезону в Мировом Туре, чтобы стать настоящим профессионалом и проявить себя с самой лучшей стороны. Я готов трудиться изо всех сил, чтобы добиться своих целей, и чтобы помочь команде прийти к успеху», – сказал Антон Кузьмин.

В 2023 году Кузьмин выиграл этап «Тура Тайланда» и «Тур Кандована», стал третьим в общем зачете «Тура Ирана», четвертым в генеральной классификации «Тура Стамбула» и пятым на «Туре Шаржи».

«В новом сезоне еще два казахстанских гонщика присоединятся к нашему проекту, и это не может не радовать. Помимо Даниила Марухина, в следующем году в Astana Qazaqstan Team появятся и Антон Кузьмин, который провел очень неплохой сезон, добившись заметных результатов. Считаю, что он заслужил свой шанс попробовать свои силы в Мировом Туре. Как и у Даниила, у Антона есть потенциал, мотивация и стремление проявить себя, желание добиться чего-то существенного в велоспорте. Впереди очень много работы, но мне кажется, что ребята готовы трудиться», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

 

Пресс-служба Astana Qazaqatan Team

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Теги к статье: Даниил Марухин Антон Кузьмин Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 15:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Гидич, Натаров с вещами на выход.. Прихватите с собой под ручки пенсионера Груздева тоже

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Sasha

      sashaney

      Вчера, 22:03 | Регистрация: 19.09.2014

      Молодые точно лучше будут или просто дешевле?

  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 17:55 | Регистрация: 22.09.2020

    удачи им

  3. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 20.05.2021

    И опять Северный Казахстан-Марухин. В своё время, подписание А.Власова Астаной была "компенсирована" Рус-Вело Ант.Кузминым. Возможно,это и было задержкой его роста. На последнем чемпинате Казахстана Кузмин был 3-им в разделке.По крайней мере у новых членов команды было стремление   выступить удачно в прошедшем сезоне,набранные баллы в таблице UCI доказывают это.

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Комментарии

  • Lucas
    Наиро Кинтана возвращается в в ... (13)
    Lucas-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Просто это была месть мафиози Унсуе...вот весь ответ

     

    Именно, как я рад), мужик.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (94)
    s75-Фото

    Свифти, Хайдук и Люк Роу остаются в Инеос еще на два года.
    Gazzetta.it : Лоренцо Милези может разорвать действующий до конца 2025 года контракт с DSM и перейти в британскую команду.

  • nightbuster33
    Даниил Марухин и Антон Кузьмин ... (4)
    nightbuster33-Фото

    И опять Северный Казахстан-Марухин. В своё время, подписание А.Власова Астаной была "компенсирована" Рус-Вело Ант.Кузминым. Возможно,это и было задержкой его роста. На последнем чемпинате Казахстана Кузмин был 3-им в разделке.По крайней мере у новых членов команды было стремление   выступить удачно в прошедшем сезоне,набранные баллы в таблице UCI доказывают это.

  • sashaney
    Даниил Марухин и Антон Кузьмин ... (4)
    sashaney-Фото
    Молодые точно лучше будут или просто дешевле?
  • Ернат
    Даниил Марухин и Антон Кузьмин ... (4)
    Ернат-Фото

    удачи им

  • Astanaforever
    Даниил Марухин и Антон Кузьмин ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Гидич, Натаров с вещами на выход.. Прихватите с собой под ручки пенсионера Груздева тоже
  • Earl57
    Матье ван дер Пул: “Хочу выигр ... (3)
    Earl57-Фото

    Да, Пидкок собирается ехать МТБ в Париже.

    И Томми в конце сезона подсуетился относительно своего рейтинга в МТБ. Сейчас он 10-й в рейтинге и от 8-го места, то есть 1-го ряда на старте, его отделяет всего 43 очка. Он собирается перед ОИ проехать пару этапов МТБ. И разомнется, и рейтинг улучшит.

    У Матье рейтинг в МТБ так и не появился, 0 очков. У Сагана 12 рейтинговых очков, это 1056 место.

     

  • Freejazz
    Матье ван дер Пул: “Хочу выигр ... (3)
    Freejazz-Фото
    Ну они оба планируют ехать МТБ на олимпиаде. Может ещё Пидкок присоединится (я думаю Ольга уточнит).
  • RVL
    Матье ван дер Пул: “Хочу выигр ... (3)
    RVL-Фото

    Это Саган с ним одну дистанцию мтб поедет?

    Кто в теме сориентируйте..

  • Astanaforever
    Тадей Погачар о желаниях и пла ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Короче ЧМ и Тур...Вот два приоритета для Тадея. Не выиграет тур, 100% поедет Вуэльту.

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