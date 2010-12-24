Ваут ван Арт одержал победу в велокроссе на гонке в Эссене

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:46
Ваут ван Арт выиграл вторую подряд гонку в велокроссе
Ваут ван Арт (Wout van Aert) выиграл во второй с начала своего сезона гонке в велокроссе – в «Ethias Cross – Robotland», проходившей в бельгийском Эссене. 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma стартовал в качестве фаворита. Он вышел вперёд на втором круге вместе с голландским гонщиком команды Baloise Trek Lions Пимом Ронааром, а на третьем круге создал значительный просвет, который продолжал увеличивать.
7 кругов дистанции Ваут ван Арт преодолел за 57 минут 21 секунду. Опередив ближайшего соперника, Тейса Артса (Thijs Aerts) из команды Baloise Trek Lions на 1 минуту 47 секунд. Тройку лучших замкнул ещё один гонщик команды Baloise Trek Lions Пим Ронаар (Pim Ronhaar).
Ваут ван Арт – единственный из топовых велокроссменов решился участвовать и в гонке в Эссене, и на этапе Кубка мира в итальянском Валь ди Соле 12 декабря, поэтому сразу после финиша поспешил в аэропорт. В Валь ди Соле участникам придётся бороться на заснеженной трассе. Трек проложен у подножия Пассо Тонале в Вермильо (Vermiglio), в горнолыжном центре Nordic, на высоте 1261 м.
|Ethias Cross - Robotland Cyclocross Essen 2021
|1
|Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma
|2
|Thijs Aerts (Bel) Baloise Trek Lions
|3
|Pim Ronhaar (Ned) Baloise Trek Lions
|4
|Lander Loockx (Bel) CX Team Deschacht-group Hens-containers Maes
|5
|Lennert Belmans (Bel) IKO - Crelan
|6
|Thomas Verheyen (Bel)
|7
|Thomas Mein (Gbr) Tormans - Circus Cyclo Cross Team
|8
|Seppe Rombauts (Bel) LVIV
|9
|Toby Barnes (Gbr) Schamel p/b Kloster Kitchen
|10
|Jens Gys (Bel)
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