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Ваут ван Арт одержал победу в велокроссе на гонке в Эссене

Ваут ван Арт выиграл вторую подряд гонку в велокроссе

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) выиграл во второй с начала своего сезона гонке в велокроссе – в «Ethias Cross – Robotland», проходившей в бельгийском Эссене. 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma стартовал в качестве фаворита. Он вышел вперёд на втором круге вместе с голландским гонщиком команды Baloise Trek Lions Пимом Ронааром, а на третьем круге создал значительный просвет, который продолжал увеличивать.

 

 7 кругов дистанции Ваут ван Арт преодолел за 57 минут 21 секунду. Опередив ближайшего соперника, Тейса Артса (Thijs Aerts) из команды Baloise Trek Lions на 1 минуту 47 секунд. Тройку лучших замкнул ещё один гонщик команды Baloise Trek Lions Пим Ронаар (Pim Ronhaar).

 

Ваут ван Арт выиграл вторую подряд гонку в велокроссе

 

Ваут ван Арт выиграл вторую подряд гонку в велокроссе

 

Ваут ван Арт выиграл вторую подряд гонку в велокроссе

 

Ваут ван Арт выиграл вторую подряд гонку в велокроссе

 

Ваут ван Арт выиграл вторую подряд гонку в велокроссе

 

Ваут ван Арт выиграл вторую подряд гонку в велокроссе

 

Ваут ван Арт выиграл вторую подряд гонку в велокроссе

 

  Ваут ван Арт – единственный из топовых велокроссменов решился участвовать и в гонке в Эссене, и на этапе Кубка мира в итальянском Валь ди Соле 12 декабря, поэтому сразу после финиша поспешил в аэропорт. В Валь ди Соле участникам придётся бороться на заснеженной трассе. Трек проложен у подножия Пассо Тонале в Вермильо (Vermiglio), в горнолыжном центре Nordic, на высоте 1261 м.

 

 

 

  Ethias Cross - Robotland Cyclocross Essen 2021  
  1   Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma      
  2   Thijs Aerts (Bel) Baloise Trek Lions      
  3   Pim Ronhaar (Ned) Baloise Trek Lions      
  4   Lander Loockx (Bel) CX Team Deschacht-group Hens-containers Maes      
  5   Lennert Belmans (Bel) IKO - Crelan      
  6   Thomas Verheyen (Bel)      
  7   Thomas Mein (Gbr) Tormans - Circus Cyclo Cross Team      
  8   Seppe Rombauts (Bel) LVIV      
  9   Toby Barnes (Gbr) Schamel p/b Kloster Kitchen      
  10   Jens Gys (Bel)      

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 19:39 | Регистрация: 7.12.2014

    Трасса в Валь ди Соле

    https://www.youtube.com/watch?v=lIrpu5uIU6M&t=2s

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 19:49 | Регистрация: 4.07.2011

    Ну зверь, что тут взять,, гений. 

  3. Имя: Александр

    Freejazz

    Вчера, 21:43 | Регистрация: 27.08.2018

    Ну тут, честно говоря, конкурентов для ВА не было, но трасса была  - это что-то - болото и пастбище. Женщины половину бежали быстрее, чем ехали (выиграла 17 летняя англичанка в стиле ВА). 

  4. Имя: Николай

    marketbk

    Вчера, 22:21 | Регистрация: 24.12.2010

    "Выносит" всех. Что за времена настали?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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