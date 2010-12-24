Ваут ван Арт одержал победу в велокроссе на гонке в Эссене

Ваут ван Арт выиграл вторую подряд гонку в велокроссе

Ваут ван Арт (Wout van Aert) выиграл во второй с начала своего сезона гонке в велокроссе – в «Ethias Cross – Robotland», проходившей в бельгийском Эссене. 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma стартовал в качестве фаворита. Он вышел вперёд на втором круге вместе с голландским гонщиком команды Baloise Trek Lions Пимом Ронааром, а на третьем круге создал значительный просвет, который продолжал увеличивать.

7 кругов дистанции Ваут ван Арт преодолел за 57 минут 21 секунду. Опередив ближайшего соперника, Тейса Артса (Thijs Aerts) из команды Baloise Trek Lions на 1 минуту 47 секунд. Тройку лучших замкнул ещё один гонщик команды Baloise Trek Lions Пим Ронаар (Pim Ronhaar).

Ваут ван Арт – единственный из топовых велокроссменов решился участвовать и в гонке в Эссене, и на этапе Кубка мира в итальянском Валь ди Соле 12 декабря, поэтому сразу после финиша поспешил в аэропорт. В Валь ди Соле участникам придётся бороться на заснеженной трассе. Трек проложен у подножия Пассо Тонале в Вермильо (Vermiglio), в горнолыжном центре Nordic, на высоте 1261 м.