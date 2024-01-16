Йохан Мюзеув о Вауте ван Арте, Матье ван дер Пуле и весенних Классиках

Йохан Мюзеув: “Вауту ван Арту пора побеждать, у него ноль побед на Туре Фландрии и Париж-Рубэ”

Победитель шести Монументов велоспорта Йохан Мюзеув (Johan Museeuw) ждёт от своего соотечественника, 29-летнего бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта (Wout van Aert) побед на Туре Фландрии и Париж-Рубэ. Мюзеув является трёхкратным победителем каждой из этих классик.

Но знаменитый бельгийский велогонщик считает, что при всём таланте и способностях Ваут ван Арт, в отличие от своего вечного соперника Матье ван дер Пула, не имеет такого же «инстинкта киллера» гонки.

В интервью GCN Йохан Мюзеув назвал гонщиков, которые, по его мнению, являются фаворитами на весенние Классики, и отметил, что Вауту ван Арту необходимо нацеливаться на однодневные весенние гонки и Олимпиаду, а не на генеральную классификацию Джиро д’Италия.

Йохан Мюзеув: «Ван дер Пула назову первым, потому что он выиграл Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ и он - чемпион мира. Он будет фаворитом. Но то, как выступал на Классиках Тадей Погачар, тоже было потрясающе. Если он вернётся на эти гонки, попробует снова выиграть Тур Фландрии. А если он будет проходить подъёмы, как сделал в этом году, тогда точно выиграет.

А потом у нас есть Ваут ван Арт. В прошлом он выиграл Милан-Сан-Ремо, но потом победы прекратились. Ему пора больше фокусироваться на классиках. Он не стар, но пора побеждать. У него ноль побед на Фландрии и Рубэ. На них он был близко, но недостаточно близко - в топ-5 и топ-3. Каждый год шанс упускается, и становится слишком поздно.

Например, Петер Саган, который в этом году закончил карьеру. Он был гонщиком, который должен был пару раз выиграть Тур Фландрии и Париж-Рубэ, и ещё Милан-Сан-Ремо. А у него по одной победе на Фландрии и Рубэ. Но если мы говорим о поколении гонщиков в Классиках, то Том Боонен выиграл Париж-Рубэ четыре раза, трижды - Тур Фландрии.

На мой взгляд, Ван Арту для победы в какой-то степени не хватает инстинкта «киллера». Я имею в виду, что не надо было отдавать победу на Гент-Вевельгем. (Прим. VeloLIVE - на Гент-Вевельгем-2023 Ваут ван Арт и Кристоф Лапорт уехали в отрыв и победу одержал Лапорт). Это не критично, он поступил благородно, но в конце карьеры будет важно, какие гонки ты выиграл, а не те, в которых отдал победу.

У Ван дер Пула этот инстинкт более развит, чем у Ван Арта. Ван Арт с радостью работает на другого гонщика, как на Тур де Франс. Ван дер Пул же не работает на других. Иногда он развозил Яспера Филипсена, но это всё. Он не работает на других гонщиков все три недели. Думаю, Ван Арт может выигрывать на крупнейших гонках. У него есть все физические данные, чтобы выиграть Париж-Рубэ и Тур Фландрии, но пока он их не выиграл.

Необходимо фокусироваться на то, в чём ты силён. Ван Арт хорош в однодневных гонках, на них и должен концентрироваться. Конечно, он может хорошо выступать на Тур де Франс, может заехать в топ-10 Гранд-тура, но зачем? Понятно, что он не сможет выиграть такую гонку, как Тур де Франс.

Не думаю, что он сможет победить на Джиро. Я бы не менял свою программу ради Джиро, где у меня, возможно, шанс выиграть - 50 процентов, в то время как на Классиках шанс победить - 95%. Если он хочет выиграть Джиро д’Италия, ему надо сбрасывать один или два килограмма, выступать по другой программе. Это означает, что весной на Классиках он не будет настолько силён. Не думаю, что для него хорошая идея - бороться за генеральную классификацию Джиро. Мне кажется, он должен ставить целью весенние классики, однодневные гонки и Олимпийские игры».