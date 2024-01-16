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Йохан Мюзеув о Вауте ван Арте, Матье ван дер Пуле и весенних Классиках

Йохан Мюзеув: “Вауту ван Арту пора побеждать, у него ноль побед на Туре Фландрии и Париж-Рубэ”

 

Йохан Мюзеув о Вауте ван Арте, Матье ван дер Пуле и весенних Классиках

 

Победитель шести Монументов велоспорта Йохан Мюзеув (Johan Museeuw) ждёт от своего соотечественника, 29-летнего бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта (Wout van Aert) побед на Туре Фландрии и Париж-Рубэ. Мюзеув является трёхкратным победителем каждой из этих классик.

 

Но знаменитый бельгийский велогонщик считает, что при всём таланте и способностях Ваут ван Арт, в отличие от своего вечного соперника Матье ван дер Пула, не имеет такого же «инстинкта киллера» гонки.

 

В интервью GCN Йохан Мюзеув назвал гонщиков, которые, по его мнению, являются фаворитами на весенние Классики, и отметил, что Вауту ван Арту необходимо нацеливаться на однодневные весенние гонки и Олимпиаду, а не на генеральную классификацию Джиро д’Италия.

 

Йохан Мюзеув: «Ван дер Пула назову первым, потому что он выиграл Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ и он - чемпион мира. Он будет фаворитом. Но то, как выступал на Классиках Тадей Погачар, тоже было потрясающе. Если он вернётся на эти гонки, попробует снова выиграть Тур Фландрии. А если он будет проходить подъёмы, как сделал в этом году, тогда точно выиграет.

 

А потом у нас есть Ваут ван Арт. В прошлом он выиграл Милан-Сан-Ремо, но потом победы прекратились. Ему пора больше фокусироваться на классиках. Он не стар, но пора побеждать. У него ноль побед на Фландрии и Рубэ. На них он был близко, но недостаточно близко - в топ-5 и топ-3. Каждый год шанс упускается, и становится слишком поздно.

 

Например, Петер Саган, который в этом году закончил карьеру. Он был гонщиком, который должен был пару раз выиграть Тур Фландрии и Париж-Рубэ, и ещё Милан-Сан-Ремо. А у него по одной победе на Фландрии и Рубэ. Но если мы говорим о поколении гонщиков в Классиках, то Том Боонен выиграл Париж-Рубэ четыре раза, трижды - Тур Фландрии.

 

Йохан Мюзеув о Вауте ван Арте, Матье ван дер Пуле и весенних Классиках

 

На мой взгляд, Ван Арту для победы в какой-то степени не хватает инстинкта «киллера». Я имею в виду, что не надо было отдавать победу на Гент-Вевельгем. (Прим. VeloLIVE - на Гент-Вевельгем-2023 Ваут ван Арт и Кристоф Лапорт уехали в отрыв и победу одержал Лапорт). Это не критично, он поступил благородно, но в конце карьеры будет важно, какие гонки ты выиграл, а не те, в которых отдал победу.

 

У Ван дер Пула этот инстинкт более развит, чем у Ван Арта. Ван Арт с радостью работает на другого гонщика, как на Тур де Франс. Ван дер Пул же не работает на других. Иногда он развозил Яспера Филипсена, но это всё. Он не работает на других гонщиков все три недели. Думаю, Ван Арт может выигрывать на крупнейших гонках. У него есть все физические данные, чтобы выиграть Париж-Рубэ и Тур Фландрии, но пока он их не выиграл.

 

Необходимо фокусироваться на то, в чём ты силён. Ван Арт хорош в однодневных гонках, на них и должен концентрироваться. Конечно, он может хорошо выступать на Тур де Франс, может заехать в топ-10 Гранд-тура, но зачем? Понятно, что он не сможет выиграть такую гонку, как Тур де Франс.

 

Не думаю, что он сможет победить на Джиро. Я бы не менял свою программу ради Джиро, где у меня, возможно, шанс выиграть - 50 процентов, в то время как на Классиках шанс победить -  95%. Если он хочет выиграть Джиро д’Италия, ему надо сбрасывать один или два килограмма, выступать по другой программе. Это означает, что весной на Классиках он не будет настолько силён. Не думаю, что для него хорошая идея  - бороться за генеральную классификацию Джиро. Мне кажется, он должен ставить целью весенние классики, однодневные гонки и Олимпийские игры».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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Комментарии

  • s75
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (13)
    s75-Фото
    нет, конечно, но вот было ли это его самодеятельностью, а не проколом команды нутришн сайентистов на неполной ставке...
  • Earl57
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (13)
    Earl57-Фото
    И оно стоит 4-х лет дисквалификации и последующего "волчьего билета"? В серьезную команду его после дисквалификации не возьмут. Поскольку пробу брали во время Джиро, то на случайное попадание в еду папиной, маминой или дедушкиной таблетки свалить не получится.
  • s75
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (13)
    s75-Фото
    33 место в роли командного работника на дебютном ГТ, неплохо ведь?
  • motte
    Тадей Погачар: «Мне трудно кон ... (20)
    motte-Фото

    Аааа

    И, вновь Тадейййййй:

    Погакар : "Потрясающая атмосфера"

    5 ноября 2023 - 17:53 [GMT + 9]

    Тадей Погаджар: "Это был удивительный день, удивительная атмосфера в Японии. Победить сегодня было невероятно. Я ждал финальных туров и решил сегодня провести только одну атаку, это был большой успех. Курс был довольно веселым. Налево, направо, через арену, немного лазания по туннелю, много спринтов... Это был хороший паркур. Благодаря фанатам и атмосфере, это был один из лучших впечатлений, которые у меня когда-либо были. Мне действительно нравится Япония, Сайтама. Конечно, я никогда не забуду этот момент. |О своей последней гонке в белой майке] Я рос с белой майкой последние пять лет, пришло время попрощаться и с ней. Выступать в белой майке было отличным началом карьеры".

  • sixpack
    Тадей Погачар: «Мне трудно кон ... (20)
    sixpack-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А вопросом не задавался, почему Армстронг не катал Джиро и Вуэльту?

     

    ну например потому, что с Туром было все уже схвачено и организовано -- когда и куда мотоциклист подвозит, кто сообщаает об облаве на финише итд. Работа с организаторами и контролерами -- трудная, недешевая, рискованная, широкий спектр тут не катит.

     

    Если постоянно жертвовать тем, что тебе нравится, в пользу того, что в глазах спонсоров номер 1, можно ничего не достичь. Тадей жертвовать классиками не хочет. Его дело.

  • sashaney
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (13)
    sashaney-Фото
    Именно поэтому. Парень упёрся в потолок. Ещё молод, но двигаться некуда. Наступает отчаяние. Потом руки тянутся...
  • ittrainbow
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (13)
    ittrainbow-Фото

    "Плохая газета", для тех кто не знает немецкого

     

    не знаю как -ische (или -ish в английском) перевести точней, может "Плохенькая"?

     

    p.s. "Badisch" в целом если верно помню означает принадлежность к земле Баден-Вюртемберг, понять что тут делает "е", игра слов или просто такая форма прилагательного, мне не позволяет нехватка знаний

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт: “Я бы очень хоте ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Что бы Ваут, в итоге, не решил, искренне желаю ему всего Самого Хорошего.

  • RVL
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (13)
    RVL-Фото

    Где там Гонщик и бензин?))

  • Геродот
    Тадей Погачар: «Мне трудно кон ... (20)
    Геродот-Фото

    Да в-общем посыл понятен :"Я буду рад победить на Тур де Франс до кучи к остальным гонкам, приятным бонусом; но целенаправленно готовиться, жертвовать остальными гонками ради Тура я не готов". Что ж, интрига почти умерла.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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