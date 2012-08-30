46-летний Франсиско Мансебо – самый возрастной велогонщик пелотона в 2023 году

- Категория:
- VeloNEWS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 22:40
Франсиско Мансебо продолжит выступать в континентальной команде Matrix Powertag в 2023 году
46-летний испанский велогонщик Франсиско Мансебо в 2023 году будет самым возрастным велогонщиком пелотона после того, как 51-летний Давиде Ребеллин завершил карьеру в этом году. Как и Ребеллин, Мансебо выступает на континентальном уровне, в японской команде Matrix Powertag. В интервью изданию MARCA Франсиско Мансебо подтвердил, что в 2023 году начнёт пятый сезон в этой команде.
Мансебо участвовал в критериуме в Сайтаме, где встретился со своим соотечественником Алехандро Вальверде, который в этом сезоне в 42 года завершил карьеру.
Франсиско Мансебо: "Мы время от времени видимся с Алехандро, потому что сейчас я живу в Мурсии, мы иногда вместе тренируемся. Интересно, что сейчас он завершил карьеру, но я ещё остаюсь, как и Оскар Севилья".
Франсиско Мансебо начал карьеру профессионального велогонщика в 1998 году. Победитель Вуэльты Бургоса-2002, двукратный победитель Вуэльты Кастилии и Леона (2000 и 2003), победитель этапа Вуэльты Испании-2005, Мансебо в 2004 году стал призёром Вуэльты Испании, в 2005 году занял 4-е место в генеральной классификации Тур де Франс.
После того, как его имя связывали с «Операцией Пуэрто» в 2006 году, хотя Мансебо не был дисквалифицирован, с 2008 года он выступает на континентальном уровне.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (164)