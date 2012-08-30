46-летний Франсиско Мансебо – самый возрастной велогонщик пелотона в 2023 году

Франсиско Мансебо продолжит выступать в континентальной команде Matrix Powertag в 2023 году

46-летний испанский велогонщик Франсиско Мансебо в 2023 году будет самым возрастным велогонщиком пелотона после того, как 51-летний Давиде Ребеллин завершил карьеру в этом году. Как и Ребеллин, Мансебо выступает на континентальном уровне, в японской команде Matrix Powertag. В интервью изданию MARCA Франсиско Мансебо подтвердил, что в 2023 году начнёт пятый сезон в этой команде.

Мансебо участвовал в критериуме в Сайтаме, где встретился со своим соотечественником Алехандро Вальверде, который в этом сезоне в 42 года завершил карьеру.

Франсиско Мансебо: "Мы время от времени видимся с Алехандро, потому что сейчас я живу в Мурсии, мы иногда вместе тренируемся. Интересно, что сейчас он завершил карьеру, но я ещё остаюсь, как и Оскар Севилья".

Франсиско Мансебо начал карьеру профессионального велогонщика в 1998 году. Победитель Вуэльты Бургоса-2002, двукратный победитель Вуэльты Кастилии и Леона (2000 и 2003), победитель этапа Вуэльты Испании-2005, Мансебо в 2004 году стал призёром Вуэльты Испании, в 2005 году занял 4-е место в генеральной классификации Тур де Франс.

После того, как его имя связывали с «Операцией Пуэрто» в 2006 году, хотя Мансебо не был дисквалифицирован, с 2008 года он выступает на континентальном уровне.