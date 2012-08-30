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46-летний Франсиско Мансебо – самый возрастной велогонщик пелотона в 2023 году

Франсиско Мансебо продолжит выступать в континентальной команде Matrix Powertag в 2023 году

 

 

  46-летний испанский велогонщик Франсиско Мансебо в 2023 году будет самым возрастным велогонщиком пелотона после того, как 51-летний Давиде Ребеллин завершил карьеру в этом году. Как и Ребеллин, Мансебо выступает на  континентальном уровне, в японской команде Matrix Powertag. В интервью изданию MARCA Франсиско Мансебо подтвердил, что в 2023 году начнёт пятый сезон в этой команде.

 

46-летний Франсиско Мансебо – самый возрастной велогонщик пелотона в 2023 году

 

  Мансебо участвовал в критериуме в Сайтаме, где встретился со своим соотечественником Алехандро Вальверде, который в этом сезоне в 42 года завершил карьеру.

 

  Франсиско Мансебо: "Мы время от времени видимся с Алехандро, потому что сейчас я живу в Мурсии, мы иногда вместе тренируемся. Интересно, что сейчас он завершил карьеру, но я ещё остаюсь, как и Оскар Севилья".

 

  Франсиско Мансебо начал карьеру профессионального велогонщика в 1998 году. Победитель Вуэльты  Бургоса-2002, двукратный победитель Вуэльты Кастилии и Леона (2000 и 2003), победитель этапа Вуэльты Испании-2005, Мансебо в 2004 году стал призёром Вуэльты Испании, в 2005 году занял 4-е место в генеральной классификации Тур де Франс.  

  После того, как его имя связывали с «Операцией Пуэрто» в 2006 году, хотя Мансебо не был дисквалифицирован, с 2008 года он выступает на континентальном уровне.

  

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Теги к статье: Франсиско Мансебо

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  1. RVL

    Сегодня, 00:35 | Регистрация: 30.08.2012

    Интересная история...эти люди мостодонты...знают жэж все!



    И даже Хорхе подколол...))

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Комментарии

  • velodoctor
    Telenet Superprestige Jaarmark ... (1)
    velodoctor-Фото

    Хорошая гонка сегодня была, на сколько же там мягче климат, еще все деревья с листьями. У Хаута спереди джерси  лидера сезона, а со спины чемпиона Европы) 

  • RVL
    46-летний Франсиско Мансебо – ... (1)
    RVL-Фото

    Интересная история...эти люди мостодонты...знают жэж все!



    И даже Хорхе подколол...))

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (101)
    s75-Фото

    Команда Israel Premier Tech произвела ряд перестановок в группе менеджеров и спортдиректоров. В частности, Рене Мандри приглашен на роль спортивного директора. Эстонский специалист в прошлом известен по выступлениям за AG2R, последние годы занимал различные руководящие должности в клубе Cycling Tartu (в настоящее время эта континентальная команда известна под названием Team Ampler - Tartu2024), а также был главным тренером сборной (U23) своей страны. 

  • sstasuk
    Генеральный менеджер команды U ... (3)
    sstasuk-Фото

    ...колесо не удержал....

    +мы не знаем что ему из технички подсказывали...

  • sstasuk
    Том Дюмулин о завершении карье ... (12)
    sstasuk-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    умница Том )
    кому из его коллег дано понять о чём он собссно высказался - обидеться не могут. а те, кто бы мог обидеться на эти мысли, - ничего не поймут в этих словах )))

    да все понятно, для тех кто в розовом смотрит на это как на шоу тот не поймет... да ему и не надо....

    а насчет того что уходит, это ерунда, голову подлечит и вернется, в техничку/автобус или к базе припишется.

    ...бывших не бывает...

    пс. и тайский бокс тут не спроста)))

  • sstasuk
    Герант Томас о маршруте Тур де ... (1)
    sstasuk-Фото

    видимо мне приснилось что он закончил карьеру)

    я даже расстроиться успел....

  • Ернат
    Стефан де Бод переходит в вело ... (3)
    Ернат-Фото

    когда начнут брать новичков и продлевать контракты ?

  • Earl57
    Генеральный менеджер команды U ... (3)
    Earl57-Фото

    Мы видели, что в Норвегии, Турции, во Франции в гонке Etoile de Bessèges он близко подходил к победе. Иногда у него просто была неидеальная тактика, поэтому он не выигрывал.

    Мне давеча ютуб подкинул видео с атакой Вайна на Etoile de Bessèges, где он близко подошел к победе. Интересно, что там могла сделать тактика?

    https://www.youtube.com/watch?v=bBwplhDYFc0

  • Earl57
    Майкл Вантауренхаут – чемпион ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Velolife
    Ждём ЧМ в будущем феврале. Увидим ли ЧМ Tom Pidcock, Wout Van Aert и его закадычного друга Mathieu van der Poel? В Таборе Zdenek Stybar пообещал приехать в Hoogerheide. Да и на элитных женщин будет интересно посмотреть! Ждём! А пока смотрим СХ КМ и Суперпрестиж, а на треке Лигу Чемпионов и 6 Дней. Отдохнём до Даун Андер.

    Ван дер Пул и Ван Арт подтвердили что ЧМ  в феврале у них точно запланирован. Пидкок сказал что еще не решил относительно ЧМ, но скорее нет чем да.

  • Astanaforever
    Стефан де Бод переходит в вело ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Ушел максим, ну и х..р с ним.

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