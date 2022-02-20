45-летний Оскар Севилья продолжит карьеру велогонщика в 2022 году

Оскар Севилья: «Сложно прекратить заниматься любимым делом»

20 лет назад испанский велогонщик Оскар Севилья (Oscar Sevilla) финишировал 2-м на Вуэльте Испании, а свою первую победу в профессионалах одержал в 1999 году, выиграв этап Тура Романдии. Сейчас Оскару Севилье 45 лет и он не собирается завершать карьеру. С 2011 года он живёт в Колумбии и выступает за колумбийские велокоманды. В конце этого сезона он продлил контракт с континентальной колумбийской велокомандой Medellin – EPM на 2022 год.

В интервью EFE Оскар Севилья рассказал, почему не видит причин ставить точку в карьере велогонщика, каких гонщиков считает надеждой испанского велоспорта, а также с улыбкой сказал, что продолжает, потому что «не хочет оставлять Алехандро Вальверде одного».

Оскар Севилья: «Я решил продолжать ещё год, потому что до сих пор жду тренировок и гонок, мечтаю о триумфах, почему бы нет. Также считаю, что могу поделиться опытом с молодыми гонщиками, а это меня тоже очень вдохновляет.

Причины - любовь к велоспорту, желание преодолевать, тренироваться, соревноваться, даже вызов продолжать бороться за победы. А ещё не хочу оставлять Вальверде одного. Мы с ним пришли в велоспорт почти в одно время, оба страстно любим этот вид спорта, наслаждаемся тем, что делаем.

Меня не удивляет его высокий уровень, он показывал его на протяжении всей карьеры, побеждал на гонках всех типов. Ключ – его страсть и энтузиазм, с которым он тренируется. Сложно прекратить заниматься любимым делом, когда оно продолжает дарить радость, когда чувствуешь свою ценность. Алехандро по-прежнему очень важен команде, он продолжает вдохновлять испанский велоспорт. Сейчас всё, что он делает, без сомнения, важно, он является примером.

Я сам чувствую, что важен своей команде, с моим мнением считаются, я оказываю влияние на молодых ребят. Я счастлив, они дают мне уверенность продолжать выступать, у меня есть календарь гонок и свой шанс. Мы гордимся, что уже отправили в Европу таких гонщиков как Харольд Техада и Джонатан Кайседо.

Хочу продолжать радоваться, выступая на велосипеде, участвуя в гонках, одерживая победы, буду наслаждаться даже поражениями, потому что всё время чему-то учишься. Велоспорт научил меня всему и продолжает давать уроки и как гонщику, и как человеку. В 2022 году я буду бороться за победы, участвовать в гонках ради побед или помогая команде, но, прежде всего, чтобы получать удовольствие.

Вызывает восторг, радует, что столько молодых ребят сегодня уже борются в крупных велогонках, им не приходится долго ждать, как было раньше. Мы видим сейчас атаки издалека, но иногда велоспорт становится контролируемым и перегруженным технологиями, когда исчезает импровизация. Без сомнений, сейчас много талантов, много сильных молодых гонщиков.

Алехандро Вальверде всё ещё в строю, но он уже приближается к завершению карьеры. Микель Ланда всё ещё многое может сказать. После Альберто Контадора давление перешло на Энрика Маса, он хорошо выступает, но все ждут от него побед, что не так легко. Нужно доверять молодым. Есть Аюсо, он твёрдо шагает вперёд, мне очень нравится Карлос Родригес, очень умный гонщик. Думаю, это поколение через три или четыре года даст нам возможность мечтать».