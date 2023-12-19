Тренеру Жулиана Алафилиппа команда Soudal Quick Step не продлила контракт

Франк Алафилипп: «Напряжённые отношения между Патриком Лефевром и Жулианом сделали мою ситуацию неопределённой»

Франк Алафилипп (Franck Alaphilippe), кузен Жулиана Алафилиппа, не получил продление контракта в команде Soudal Quickstep, где работал тренером с 2019 года.

Контракт Жулиана Алафилиппа, который выступает в команде Патрика Лефевра всю свою карьеру, закончится в конце 2024 года. Франк Алафилипп в интервью CyclismActu рассказал, что одной из причин, по которой его контракт не был продлён, стала напряжённость в отношениях Жулиана и главы команды Патрика Лефевра. Франк Алафилипп отметил, что продолжит тренировать кузена.

Screen @RMC Sport

Франк Алафилипп: «Я в какой-то степени это предвидел. Первым сигналом стали новости о слиянии Jumbo-Visma и Soudal Quick Step. Так как мой контракт заканчивался, я оказался в трудной ситуации. Когда слияния не произошло, мне не делали предложения, но я продолжал надеяться.

После разговоров о слиянии между Патриком Лефевром и Жулианом возникло напряжение, что сделало мою ситуацию неопределённой. Поэтому я не удивился, когда услышал, что остаться в команде мне не позволят.

Сейчас идут переговоры Жулиана и команды относительно будущего. Но точно одно - я никогда его не оставлю. Если команда даст ему шанс продолжать со мной работать. Я уже поговорил с руководителем команды. Он считает, что для нас с Жулианом лучше, если я продолжу его тренировать».

Жулиан Алафилипп начал карьеру профессионала в команде Quick Step в 2014 году, одержал 41 победу, в том числе дважды становился чемпионом мира в групповой гонке, выиграл Монумент Милан-Сан-Ремо, шесть этапов Тур де Франс, майку горного короля Тур де Франс в 2018 году, стал трёхкратным победителем Флеш Валлонь. Больше всего побед - 12 в сезоне, Жулиан Алафилипп принёс команде в 2018 (12 побед) и в 2019 году.

В 2020 году Алафилипп выиграл первое золото в групповой гонке Чемпионата мира, но в других гонках одержал только две победы - на этапе Тур де Франс и в классике «Стрела Брабанта». В 2021 году он повторил успех на Чемпионате мира, а команде принёс три победы - на этапе Тур де Франс, классике Флеш Валлонь и этапе Тиррено-Адриатико.

Патрик Лефевр выражал недовольство участием Жулиана Алафилиппа в чемпионате мира в 2022 году, отмечая, что для Алафилиппа было бы разумнее ставить целью осенние классики. Тогда Лефевр сказал в интервью Sporza: «Я плачу ему не за то, чтобы он выступал во французской команде. Стать чемпионом мира хорошо, но я бы предпочёл видеть его в майке нашей команды».

В 2022 году, сезоне, когда Жулиан Алафилипп получил тяжёлую травму при падении на Льеж-Бастонь-Льеж, а команде принёс за сезон только две победы - на этапе Тура Страны Басков и на этапе Тура Валлонии, Патрик Лефевр говорил: «Знаю, что он восстанавливался. Он должен мне реванш. У Жулиана зарплата чемпиона, но он должен подтвердить, что всё ещё им является. Меня не волнует, что он больше не чемпион мира, но в последние годы он не так много побеждал. Да, ему часто очень не везло, но всегда есть тот, кому везёт, и тот, от кого удача отворачивается…»