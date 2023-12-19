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Тренеру Жулиана Алафилиппа команда Soudal Quick Step не продлила контракт

Франк Алафилипп: «Напряжённые отношения между Патриком Лефевром и Жулианом сделали мою ситуацию неопределённой»

 

Тренеру Жулиана Алафилиппа команда Soudal Quick Step не продлила контракт

 

 

Франк Алафилипп (Franck Alaphilippe), кузен Жулиана Алафилиппа, не получил продление контракта в команде Soudal Quickstep, где работал тренером с 2019 года.

 

Контракт Жулиана Алафилиппа, который выступает в команде Патрика Лефевра всю свою карьеру, закончится в конце 2024 года. Франк Алафилипп в интервью CyclismActu рассказал, что одной из причин, по которой его контракт не был продлён, стала напряжённость в отношениях Жулиана и главы команды Патрика Лефевра. Франк Алафилипп отметил, что продолжит тренировать кузена.

 

Тренеру Жулиана Алафилиппа команда Soudal Quick Step не продлила контракт

 

Screen @RMC Sport

 

Франк Алафилипп: «Я в какой-то степени это предвидел. Первым сигналом стали новости о слиянии Jumbo-Visma и Soudal Quick Step. Так как мой контракт заканчивался, я оказался в трудной ситуации. Когда слияния не произошло, мне не делали предложения, но я продолжал надеяться.

 

После разговоров о слиянии между Патриком Лефевром и Жулианом возникло напряжение, что сделало мою ситуацию неопределённой. Поэтому я не удивился, когда услышал, что остаться в команде мне не позволят.

 

Сейчас идут переговоры Жулиана и команды относительно будущего. Но точно одно - я никогда его не оставлю. Если команда даст ему шанс продолжать со мной работать. Я уже поговорил с руководителем команды. Он считает, что для нас с Жулианом лучше, если я продолжу его тренировать».

 

Жулиан Алафилипп начал карьеру профессионала в команде Quick Step в 2014 году, одержал 41 победу, в том числе дважды становился чемпионом мира в групповой гонке, выиграл Монумент Милан-Сан-Ремо, шесть этапов Тур де Франс, майку горного короля Тур де Франс в 2018 году, стал трёхкратным победителем Флеш Валлонь. Больше всего побед - 12 в сезоне, Жулиан Алафилипп принёс команде в 2018 (12 побед) и в 2019 году.

 

В 2020 году Алафилипп выиграл первое золото в групповой гонке Чемпионата мира, но в других гонках одержал только две победы - на этапе Тур де Франс и в классике «Стрела Брабанта». В 2021 году он повторил успех на Чемпионате мира, а команде принёс три победы - на этапе Тур де Франс, классике Флеш Валлонь и этапе Тиррено-Адриатико.

 

Патрик Лефевр выражал недовольство участием Жулиана Алафилиппа в чемпионате мира в 2022 году, отмечая, что для Алафилиппа было бы разумнее ставить целью осенние классики. Тогда Лефевр сказал в интервью Sporza: «Я плачу ему не за то, чтобы он выступал во французской команде. Стать чемпионом мира хорошо, но я бы предпочёл видеть его в майке нашей команды».

 

В 2022 году, сезоне, когда Жулиан Алафилипп получил тяжёлую травму при падении на Льеж-Бастонь-Льеж, а команде принёс за сезон только две победы - на этапе Тура Страны Басков и на этапе Тура Валлонии, Патрик Лефевр говорил: «Знаю, что он восстанавливался. Он должен мне реванш. У Жулиана зарплата чемпиона, но он должен подтвердить, что всё ещё им является. Меня не волнует, что он больше не чемпион мира, но в последние годы он не так много побеждал. Да, ему часто очень не везло, но всегда есть тот, кому везёт, и тот, от кого удача отворачивается…»

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Soudal Quick Step

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Комментарии

  • Гонщик
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Pedalpower
    Цитата: Гонщик
    Надорвался парняга , та-же участь ожидает Погу со товарищи …
    Пога ключицу пережил с минимальными потерями, а вот у товарища теща явно шаманит беспрерывно, все беды пока его обходят
    Я о слишком ранних победителях ГТ в целом .

  • Pedalpower
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: Гонщик
    Надорвался парняга , та-же участь ожидает Погу со товарищи …
    Пога ключицу пережил с минимальными потерями, а вот у товарища теща явно шаманит беспрерывно, все беды пока его обходят
  • Гонщик
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Гонщик-Фото
    Надорвался парняга , та-же участь ожидает Погу со товарищи …
  • Astanaforever
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Фрума ученик.)))
  • Геродот
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Геродот-Фото

    Да в-общем было понятно сразу. Белоки и Фрум не дадут соврать.

  • старт-шоссе 82
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    По моему этот парень не прав. У Инеос достаточно гонщиков чтобы наделать шороху на любом гранд-туре а на классиках тем более...

    ...В крайнем случае можно принести стул из соседней комнаты.

  • Shalam s Urala
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Эган Берналь
    Для меня быть солидером лучше, потому что меньше давления.

    ".. да, складно звонишь.." ©

    помнится в 2020г до Тура мы наблюдали несколько другое поведение

  • Виктор Сироткин
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Виктор Сироткин-Фото

    Самая драматичная карьера: прям на взлёте расплющить всё об автобус. Теперь только и остаётся, что строить планы.

    Я думаю, что для команды Инеос поднимать с колен спортивную форму и физиологию организма Эгана Берналя - слишком затратное дело. С их бюджетом проще скупать готовых чемпионов, чем они и заняты последние годы. Да и кто его поддержит по-дружески? Мартинез теперь в Боре, будет помогать Рогличу побеждать.

    Так что всё - соколу не стать кондором.

    Daniel Felipe Martínez, Egan Bernal - Giro d'Italia 2021 stage 17

  • Колёсник
    Томас Де Гендт хочет остаться ... (2)
    Колёсник-Фото
    Если бы у вело была эмблема, как у нба - Том достоин быть на ней
  • Earl57
    Том Пидкок проедет 10 гонок в ... (1)
    Earl57-Фото

    Пидкок в результате разведки остался очень доволен трассой 9 этапа Тура. Ему понравилось.

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