Маттео Йоргенсон о переходе в команду Jumbo-Visma

Маттео Йоргенсон: «Мне важно стать лучшей версией себя»

Маттео Йоргенсон с 2024 года начнёт выступать в команде Jumbo-Visma. В 2023 году 24-летний велогонщик из США одержал первые профессиональные победы, выиграв этап и общий зачёт Тура Омана, а также стал призёром Тура Романдии, остался в шаге от подиума на классике Е3, где занял 4-е место, финишировал 3-м на этапе Тур де Франс.

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В интервью Velo Маттео Йоргенсон подвёл итоги успешного сезона, в котором обрёл уверенность в своих силах:

«Сезон получился суперуспешным, пока это мой лучший сезон. Думаю, в этот сезон я вложил больше сил, чем раньше. Физически на гонках, в которых участвовал, был именно на том уровне, который необходим для борьбы, так что всё сложилось само собой. Победа на этапе - важное достижение ,которого мне было необходимо. Надо одержать первую победу, чтобы понять, что ты способен выигрывать. Благодаря этой победе я уже в весенних гонках, на Париж-Ницца, чувствовал себя в пелотоне более уверенно. Думаю, мои соперники уже узнали, кто я, поэтому я мог легче подвинуться в голову пелотона, ко мне проявляли чуть больше уважения.

В прошлом году на Тур де Франс я понял, на что способен. Потом идеально подготовился зимой, очень много работал, был уверен, что правильно тренируюсь. Я хотел всё сделать сам, заполнить те пробелы, которые мог контролировать, чтобы хотя бы подойти к гонках в такой хорошей форме, на какую только способен.

Я вёл переговоры с несколькими командами и выбрал Jumbo-Visma, потому что считаю, что именно эта команда мне ближе всего по менталитету. Насколько я могу судить, они на сто процентов ориентированы на результат. Они тратят большую часть бюджета на то, чтобы получить от гонщиков максимум, у них больше всего персонала, и их результаты лучше всех. Так что, мне было легко принять решение. Больше всего меня мотивирует желание понять, где мой максимум, буду ли я проявлять себя или помогать кому-то выиграть гонку. Мне важно стать лучше версией себя».

Летом американский велогонщик опубликовал твит, в котором говорил, что прогрессу в сезоне 2023 года обязан личным вложением средств в своё развитие. Он рассказал, что на свои деньги провёл поехал в дополнительный тренировочный лагерь в начале года.

Однако в интервью испанскому изданию Revelo Маттео Йоргенсон уточнил, что имел в виду ограниченность бюджета команды, а также рассказал о других причинах, побудивших его уйти из Movistar:

«Мои слова можно интерпретировать как угодно, но я совсем не хотел критиковать. У каждой команды определённый бюджет. А дальше - личное дело каждого гонщика. Если попадаешь в команду, которая не способна обеспечить тебя определёнными вещами, то должен позаботиться о них сам. Я не критиковал команду за это, а просто пытался ответить на вопросы о моём прогрессе, которые мне задавали. По сравнению с предыдущим годом казалось, что прогресс пошёл быстрее. Я объяснил, почему, и не более того, но многие решили, что я критикую Movistar.

Всё сводится к тому, что костяк команды - люди достаточно возрастные. Они работали в команде дольше всех и имели дело с велоспортом, которого больше нет. Насколько я понял из разговоров с гонщиками и спортивными директорами, за последние 10 лет велоспорт изменился больше, чем за предыдущие 50. Команде трудно адаптироваться к новым стандартам велоспорта - и к тому, как вести гонку, и к тому, как к ней готовиться.

Я видел, что люди пытались поменять ситуацию, но это трудно и требует жёстких разговоров. Переубеждать людей очень тяжело. Например, Пачи Вила (Patxi Vila) четыре года пытался изменить ситуацию, но у него мало что получилось именно потому, что команда очень давно работает по привычной схеме. Это тоже в своём роде плюс, потому что показывает, что в команде есть свои ценности, свои причины поступать так, а не иначе. Поэтому команда так долго живёт, они не увлекаются трендами. Но в то же время, когда работаешь так долго, сложно поменять взгляд и мнения. Поэтому, в конце концов, проблема в людях, в том, что сложно менять мышление».

В интервью Het Nieuwsblad Маттео Йоргенсон рассказал, почему выбрал команду Jumbo-Visma:

«Все команды Мирового тура кроме двух прислали электронные письма моему агенту. Со всеми ними я разговаривал лично. Понимаю критику, что в Jumbo-Visma у меня будет не так много шансов, но я просто хотел присоединиться к команде, в которой, как мне кажется, смогу достичь самого высокого уровня. Лучше буду помогать тому, кто выиграет гонку, чем финиширую шестым или восьмым.

Во время Тур де Франс я уже разговаривал с Ваутом, сказал ему, что хотел бы помогать ему на Париж-Рубэ.

Было бы очень круто побороться за генеральную классификацию на Гранд-туре. Уверен, что у меня будут возможности на каких-то гонках быть лидером. Посмотрите на Кусса на Вуэльте. Если доказать, что у тебя есть уровень, шансы появятся сами».