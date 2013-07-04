Томас Де Гендт завершит карьеру в конце 2024 года

Томас Де Гендт: “Прежде всего, хочу наслаждаться каждой гонкой в финальный год карьеры”

37-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Томас Де Гендт объявил, что в конце 2024 года завершит свою 16-летнюю карьеру в профессиональном велоспорте.

Томас Де Гендт пришёл в велоспорт в 2006 году и три года выступал в континентальных командах. В 2009 году он подписал первый профессиональный контракт с проконтинентальной командой Topsport Vlaanderen - Mercato, с 2011 по 2013 выступал в Vacansoleil-DCM, в 2014 году один сезон был гонщиком команды Патрика Лефевра Quick Step, а с 2015 Томас Де Гендт выступает в Lotto (Soudal/Dstny).

Томас Де Гендт - мастер отрывов. За свою карьеру он одержал 18 побед, в том числе победы на этапах всех трёх Гранд-туров - два на Тур де Франс в 2016 и 2019, два на Джиро д’Италия в 2012 и 2022, один - на Вуэльте Испании в 2017, где также выиграл майку горного короля в Томас Де Гендт принял участие в 24 Гранд-турах.

В 2012 году он одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв из одиночного отрыва 20-й этап Джиро д’Италия с финишем на Стельвио. Тогда он опередил на 56 секунд Дамиано Кунего и на 2 минуты 50 секунд Микеля Ниеве. Выигранное на этом горном этапе время позволило Томасу Де Гендту единственный раз в карьере стать призёром Гранд-тура. На заключительной разделке в Милане Де Гендт тогда занял 5-е место и поднялся на третью ступень подиума Джиро д’Италия-2012.

Томас Де Гендт написал в соцсетх: «В 2024 начнётся мой 16-й и финальный сезон в профессионалах. Мои большие цели - выиграть шестой в карьере этап Вуэльты Каталонии и второй в карьере этап Вуэльты Испании. Но прежде всего я хочу наслаждаться каждой гонкой, которую поеду в свой финальный сезон».

В интервью GCN Томас Де Гендт сказал, что 38 лет - хороший возраст для того, чтобы закончить карьеру.

Томас Де Гендт: «Моя новость не печальная, потому что рано или поздно пришлось бы ставить точку. Сейчас как раз заканчивается мой контракт с командой, правильно сделать этот сезон финальным вместо того, чтобы искать новый контракт. Пришло время поставить точку, на момент завершения контракта мне будет 38. Хороший возраст, чтобы закончить карьеру. Если бы я, действительно, мог выбирать, то закончил бы в 2025 на Джиро д’Италия, когда они финишируют на Стельвио. Но, если честно, у меня нет шансов получить контракт на тот сезон. К тому же, дети становятся старше, начинают жаловаться, что меня так долго не бывает дома.

Если нога пойдёт отлично, я всегда могу поменять решение. Могу отложить ещё на один год, но только на один. Конечно, для меня были важны победы. Всегда мечтал выиграть этап Гранд-тура, и одержал пять побед, это хорошее достижение. Хотя я побеждал не так часто, но у меня была прекрасная карьера.

Я всё ещё нацелен бороться за победы, но добиться их стало намного сложнее. В 2022 году я всё же смог выиграть этап Джиро, поэтому уверен, что могу быть конкурентоспособным. Может, я даже мотивировал других гонщиков своей борьбой, показывая им, что не всегда надо ждать пелотона в конце гонки. Хотелось бы, чтобы Погачар и Эвенепул не поступали так же, потому что тогда выигрывать ещё сложнее. Но, возможно, я показал некоторым молодым ребятам, как выиграть гонку, даже если ты не лучший горняк или спринтер.

Не знаю, что будет дальше, поэтому принимаю предложения о работе на 2025 год».