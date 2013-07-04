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Томас Де Гендт завершит карьеру в конце 2024 года

Томас Де Гендт: “Прежде всего, хочу наслаждаться каждой гонкой в финальный год карьеры”

 

 

37-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Томас Де Гендт объявил, что в конце 2024 года завершит свою 16-летнюю карьеру в профессиональном велоспорте.

 

Томас Де Гендт пришёл в велоспорт в 2006 году и три года выступал в континентальных командах. В 2009 году он подписал первый профессиональный контракт с проконтинентальной командой Topsport Vlaanderen - Mercato, с 2011 по 2013 выступал в Vacansoleil-DCM, в 2014 году один сезон был гонщиком команды Патрика Лефевра Quick Step, а с 2015 Томас Де Гендт выступает в Lotto (Soudal/Dstny).

 

Томас Де Гендт завершит карьеру в конце 2024 года

 

 

Томас Де Гендт - мастер отрывов. За свою карьеру он одержал 18 побед, в том числе победы на этапах всех трёх Гранд-туров - два на Тур де Франс в 2016 и 2019, два на Джиро д’Италия в 2012 и 2022, один - на Вуэльте Испании в 2017, где также выиграл майку горного короля в Томас Де Гендт принял участие в 24 Гранд-турах.

 

В 2012 году он одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв из одиночного отрыва 20-й этап Джиро д’Италия с финишем на Стельвио. Тогда он опередил на 56 секунд Дамиано Кунего и на 2 минуты 50 секунд Микеля Ниеве. Выигранное на этом горном этапе время позволило Томасу Де Гендту единственный раз в карьере стать призёром Гранд-тура. На заключительной разделке в Милане Де Гендт тогда занял 5-е место и поднялся на третью ступень подиума Джиро д’Италия-2012.

 

Томас Де Гендт написал в соцсетх: «В 2024 начнётся мой 16-й и финальный сезон в профессионалах. Мои большие цели - выиграть шестой в карьере этап Вуэльты Каталонии и второй в карьере этап Вуэльты Испании. Но прежде всего я хочу наслаждаться каждой гонкой, которую поеду в свой финальный сезон».

 

 В интервью GCN Томас Де Гендт сказал, что 38 лет - хороший возраст для того, чтобы закончить карьеру.

 

Томас Де Гендт: «Моя новость не печальная, потому что рано или поздно пришлось бы ставить точку. Сейчас как раз заканчивается мой контракт с командой, правильно сделать этот сезон финальным вместо того, чтобы искать новый контракт. Пришло время поставить точку, на момент завершения контракта мне будет 38. Хороший возраст, чтобы закончить карьеру. Если бы я, действительно, мог выбирать, то закончил бы в 2025 на Джиро д’Италия, когда они финишируют на Стельвио. Но, если честно, у меня нет шансов получить контракт на тот сезон. К тому же, дети становятся старше, начинают жаловаться, что меня так долго не бывает дома.

 

Если нога пойдёт отлично, я всегда могу поменять решение. Могу отложить ещё на один год, но только на один. Конечно, для меня были важны победы. Всегда мечтал выиграть этап Гранд-тура, и одержал пять побед, это хорошее достижение. Хотя я побеждал не так часто, но у меня была прекрасная карьера.

 

Я всё ещё нацелен бороться за победы, но добиться их стало намного сложнее. В 2022 году я всё же смог выиграть этап Джиро, поэтому уверен, что могу быть конкурентоспособным. Может, я даже мотивировал других гонщиков своей борьбой, показывая им, что не всегда надо ждать пелотона в конце гонки. Хотелось бы, чтобы Погачар и Эвенепул не поступали так же, потому что тогда выигрывать ещё сложнее. Но, возможно, я  показал некоторым молодым ребятам, как выиграть гонку, даже если ты не лучший горняк или спринтер.

 

Не знаю, что будет дальше, поэтому принимаю предложения о работе на 2025 год».

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Теги к статье: Томас Де Гендт Thomas De Gendt Lotto Dstny

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  1. Имя: Олег

    Pedalpower

    Вчера, 23:46 | Регистрация: 4.10.2023

    Скорее не заявление о завершении карьеры, а запись о поиске контракта на 25 год. И, кажется, всё мы знаем одну команду, которая очень любит пожилых гонцов с целью выиграть этап гранд-тура...

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:36 | Регистрация: 4.07.2013

    Вот и Железному Тому 37. Нет, как все-таки быстро летит время...

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Глава команды Israel Premier T ... (21)
    Earl57-Фото
    Не отражается ваша картинка.
  • VeloVelo
    Томас Де Гендт завершит карьер ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Вот и Железному Тому 37. Нет, как все-таки быстро летит время...

  • RVL
    Глава команды Israel Premier T ... (21)
    RVL-Фото

    Как же его бриты поимели в Скай..

    Пришлось побеждать...)))

  • RVL
    Глава команды Israel Premier T ... (21)
    RVL-Фото

    Не вижу 

    +1

  • nightbuster33
    Глава команды Israel Premier T ... (21)
    nightbuster33-Фото
    "Протер стекло лобовое" насквозь и даже через дырочку не вижу фото,кроме рамки, оканвлящий предпологаемый предмет ссылки.Интересно,а другие комментаторы видят это фото или у них тоже запотело "лобовое стекло".
  • Pedalpower
    Род Эллингворт покидает велоко ... (3)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Вот и пала империя торжества непобедимости и чемпионства. И всему этому положил четыре года назад, полет Фрумми об стену. Продолжил в таком же стиле Берналь. Но а закончил, уход из Инеоса ряд топовых гонщиков начиная от Адама Йейтса, Харта, Мартинеса ,Сивакова и теперь ген.менеджера. Кому теперь побеждать? Некому. Подписаний ноль. В точь точь Астана 2.0.
    Кхм, кхм кому побеждать? Тарлинг, Ганна, Вивиани, Родригес, Пидкок. Ну и там всякие квятковски, нарваезы, хейтеры... ,в общем, не ровня Груздеву гонцы.
  • Pedalpower
    Томас Де Гендт завершит карьер ... (2)
    Pedalpower-Фото
    Скорее не заявление о завершении карьеры, а запись о поиске контракта на 25 год. И, кажется, всё мы знаем одну команду, которая очень любит пожилых гонцов с целью выиграть этап гранд-тура...
  • s75
    Глава команды Israel Premier T ... (21)
    s75-Фото
    "Протрите стекло лобовое". Там знак вопроса стоит в конце предложения.
  • Геродот
    Глава команды Israel Premier T ... (21)
    Геродот-Фото
    Ты наверное форум перепутал с чатиком в телеге
  • Геродот
    Глава команды Israel Premier T ... (21)
    Геродот-Фото

    Доставляет даже не то, что он,профи, заметил разницу в расстоянии, а то что он заметил ее три года спустя)

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