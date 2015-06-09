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Сепп Кусс не планирует стартовать на Джиро д’Италия-2024

Сепп Кусс: “Уверенности придало понимание своих возможностей”

 

В 2023 году  Сепп Кусс проехал три Гранд-тура, на двух из которых помог победить товарищам по команде Приможу Рогличу на Джиро д’Италия и Йонасу Вингегору на Тур де Франс, а третий - Вуэльту Испании, выиграл сам.

 

Но в следующем сезоне 29-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma не планирует участвовать в Джиро д’Италия-2024, маршрут которой ему не слишком подходит.

 

На пресс-конференции в Сингапуре, куда Сепп Кусс приехал для участия в Критериуме, он рассказал, что нацелен на Вуэльту Испании и Тур де Франс-2024.

 

Сепп Кусс: «Мне кажется, в следующем году, наверное, слишком рано снова ехать все три Гранд-тура. Когда-нибудь я обязательно вернусь на Джиро д’Италия. Но в следующем сезоне в маршруте слишком много километров в разделках. Хотелось бы больше гор, но, может быть, в другом году. Также я думаю, что неплохо было бы участвовать в Тур де Франс, фокусироваться на нём, будь то помощь товарищу по команде иличто-то ещё. А потом проехать Вуэльту, которая для меня остаётся очень важной гонкой.

 

Сейчас для меня открылось больше возможностей. И даже если бы в команде было больше лидеров, я этого не боюсь, потому что в итоге я просто должен делать всё, что могу и держаться рядом с сильнейшими. На Вуэльте, где в команде было два лидера, я смог использовать свой шанс. Но теперь передо мной открывается ещё больше гонок. Если будет возможно, я смогу бороться за этапы или за генеральную классификацию.

 

Легко оставаться мотивированным, когда всё идёт хорошо. Поэтому надеюсь, что и дальше всё будет идти хорошо. Считаю, что прошедший сезон прибавил мне уверенности, надеюсь перенести это в следующий сезон.

 

Помогло  узнавание предела своих возможностей, открытие, что я способен на большее психологически и физически. В этом сезоне я удивил сам себя, проехав три Гранд-тура, выиграв третий, удивился своей стабильности на Гранд-турах. Когда понимаешь, на что способен, это придаёт уверенность».

 

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Теги к статье: Сеп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Джиро д'Италия-2024

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 02:44 | Регистрация: 5.09.2020

    У Пронского всё меньше и меньше конкурентов!

    P.S. Вполне ожидаемое решение по Джиро. Кусса заставят пахать на чуть не лишившего его майки Вингегора. В другой ситуации можно было бы сказать "долг платежом красен", но кто кому больше должен в данном случае - не рискну утверждать.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:39 | Регистрация: 30.06.2017

    Кусс заигрался не хило. Все не может из образа выйти после Вуэльты. В сл.году ему подарки Вингегор делать не будет...расплатился с ним сполна в Испании. Джиро не едет. На туре будет пахать на Йонаса. А на Вуэльте Погачар с Рогличем не оставят ему шансов. А если еще и Вингегор надумает ехать испанский тур, тогда пиши пропало. Так, что пусть едет Джиро и сразится с Ремко один на один. Может обманет ремкину разделочную фортуну в горах.

    Ах да...забыл, что едет Джиро Пронский.. Ну, тогда нигде шансов нет у Сеппа.))))

    Вся жизнь это гонка.

  3. s75

    Сегодня, 10:17 | Регистрация: 9.06.2015

    Интересно будет, если Висма на Джиро даст свободу обоим британцам, Вальтеру, Вадеру. Или доверят своей старой Голландской гвардии К&К ?

  4. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Сегодня, 10:43 | Регистрация: 12.05.2023

    Я смотрю по заявлениям гонщиков,многие спорт диры уверены в "жёстком" колхозе на Туре,по этому пробовать будут все.Как бы там Юмба не рассказывали,что им идеально подходит этот Тур

    Поедет Аюсо,Рогло,Ремко вроде тоже,Кинтана если с ногой может везти Масса,следовательно Сепп будет готовиться к Туру по полной программе как к одному ГТ в сезоне и в случае форс мажора уже доказывать,что Вуэльту ему не подарили

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Комментарии

  • JetRevel
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (4)
    JetRevel-Фото
    Я смотрю по заявлениям гонщиков,многие спорт диры уверены в "жёстком" колхозе на Туре,по этому пробовать будут все.Как бы там Юмба не рассказывали,что им идеально подходит этот Тур

    Поедет Аюсо,Рогло,Ремко вроде тоже,Кинтана если с ногой может везти Масса,следовательно Сепп будет готовиться к Туру по полной программе как к одному ГТ в сезоне и в случае форс мажора уже доказывать,что Вуэльту ему не подарили
  • s75
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (4)
    s75-Фото

    Интересно будет, если Висма на Джиро даст свободу обоим британцам, Вальтеру, Вадеру. Или доверят своей старой Голландской гвардии К&К ?

  • s75
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    s75-Фото
    А никудышный он менеджер. Петро надо было отдать соперникам, а Чикко забрать к себе. Минус 20 кг в коляске. Marginal Gains.
  • s75
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    s75-Фото

    ASO в поисках альтернативы командной разделке.

  • Shalam s Urala
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    МакЮэн там отсвечивает?

  • motte
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    motte-Фото

    А где мышонок?

    Уже сидит в горах, готовясь к тдф 2024?

  • sashaney
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    sashaney-Фото
    Шкипер и здесь умудрился проиграть.
  • Astanaforever
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Кусс заигрался не хило. Все не может из образа выйти после Вуэльты. В сл.году ему подарки Вингегор делать не будет...расплатился с ним сполна в Испании. Джиро не едет. На туре будет пахать на Йонаса. А на Вуэльте Погачар с Рогличем не оставят ему шансов. А если еще и Вингегор надумает ехать испанский тур, тогда пиши пропало. Так, что пусть едет Джиро и сразится с Ремко один на один. Может обманет ремкину разделочную фортуну в горах.

    Ах да...забыл, что едет Джиро Пронский.. Ну, тогда нигде шансов нет у Сеппа.))))
  • BlAr
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (4)
    BlAr-Фото

    У Пронского всё меньше и меньше конкурентов!

    P.S. Вполне ожидаемое решение по Джиро. Кусса заставят пахать на чуть не лишившего его майки Вингегора. В другой ситуации можно было бы сказать "долг платежом красен", но кто кому больше должен в данном случае - не рискну утверждать.

  • Astanaforever
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Классные ребята они все.

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