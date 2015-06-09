Сепп Кусс не планирует стартовать на Джиро д’Италия-2024

Сепп Кусс: “Уверенности придало понимание своих возможностей”

В 2023 году Сепп Кусс проехал три Гранд-тура, на двух из которых помог победить товарищам по команде Приможу Рогличу на Джиро д’Италия и Йонасу Вингегору на Тур де Франс, а третий - Вуэльту Испании, выиграл сам.

Но в следующем сезоне 29-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma не планирует участвовать в Джиро д’Италия-2024, маршрут которой ему не слишком подходит.

На пресс-конференции в Сингапуре, куда Сепп Кусс приехал для участия в Критериуме, он рассказал, что нацелен на Вуэльту Испании и Тур де Франс-2024.

Сепп Кусс: «Мне кажется, в следующем году, наверное, слишком рано снова ехать все три Гранд-тура. Когда-нибудь я обязательно вернусь на Джиро д’Италия. Но в следующем сезоне в маршруте слишком много километров в разделках. Хотелось бы больше гор, но, может быть, в другом году. Также я думаю, что неплохо было бы участвовать в Тур де Франс, фокусироваться на нём, будь то помощь товарищу по команде иличто-то ещё. А потом проехать Вуэльту, которая для меня остаётся очень важной гонкой.

Сейчас для меня открылось больше возможностей. И даже если бы в команде было больше лидеров, я этого не боюсь, потому что в итоге я просто должен делать всё, что могу и держаться рядом с сильнейшими. На Вуэльте, где в команде было два лидера, я смог использовать свой шанс. Но теперь передо мной открывается ещё больше гонок. Если будет возможно, я смогу бороться за этапы или за генеральную классификацию.

Легко оставаться мотивированным, когда всё идёт хорошо. Поэтому надеюсь, что и дальше всё будет идти хорошо. Считаю, что прошедший сезон прибавил мне уверенности, надеюсь перенести это в следующий сезон.

Помогло узнавание предела своих возможностей, открытие, что я способен на большее психологически и физически. В этом сезоне я удивил сам себя, проехав три Гранд-тура, выиграв третий, удивился своей стабильности на Гранд-турах. Когда понимаешь, на что способен, это придаёт уверенность».