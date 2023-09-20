Сепп Кусс: “Мы решили пересечь финиш 20 этапа Вуэльты Испании-2023 втроём”

Сепп Кусс: "Я очень благодарен Йонасу Вингегору и Приможу Рогличу за всё, что они для меня сделали"

Лидеры команды Jumbo-Visma Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Примож Роглич пересекли финиш 20-го этапа Вуэльты Испании-2023, взявшись за руки. 29-летний американский гонщик Сепп Кусс в шаге от первой в карьере высшей ступени подиума Гранд-тура, а команда Jumbo-Visma впервые в своей истории в шаге от того, чтобы отпраздновать победу на всех трёх Гранд-турах сезона после триумфа Приможа Роглича на Джиро д’Италия-2023 и Йонаса Вингегора на Тур де Франс-2023.

Предпоследний этап Вуэльты Испании, скроенный по образцу классик, с 207 километрами дистанции и 10 категорийными подъёмами, не нарушил планов команды Jumbo-Visma. Большую часть этапа ситуацию контролировали и задавали скорость в пелотоне Роберт Гесинк и Дилан ван Барле. На финальном подъёме трёхкратный победитель Вуэльты Примож Роглич возглавил группу генеральщиков.

Сепп Кусс: «Мы решили пересечь финиш втроём. Это фантастический момент. В этом сезоне наша команда добилась уникального достижения - победы на трёх Гранд-турах. Последняя неделя точно не была лёгкой, но мы дали друг другу шанс. Всё похоже на сказку.

Сегодня испытал огромное облегчение. Ребята идеально контролировали этап с самого старта. Роберт и Дилан тянули 90% этапа. День был долгим и тяжёлым, а они всё время были впереди. Снимаю перед ними шляпу. Они потрясающие. Потом на финальном подъёме Аттила и Примож проделали ради меня огромную работу, а потом на равнине работал Йонас. Такого я и представить себе не мог. Возможность так расслабиться на последнем километре горного этапа вместе с двумя товарищами по команде - уникальная. Ещё не могу всё осознать. Невероятные чувства.

Мне было очень тяжело, но каждый раз я справлялся. После этапа до Турмале и после разделки я почувствовал уверенность. Разделка была для меня решающей. И я проехал её в десять раз лучше, чем ожидал. Потом на Турмале отлично себя чувствовал, был полностью в себе уверен, а потом смог продвинуться дальше в оставшейся части гонки.

Лично для меня просто круто быть одним из трёх лидеров. Ни разу не думал, что смогу быть на таком уровне, но, как я уже говорил, всё, что со мной случалось, или всё, чего я добивался в велоспорте, было немного неожиданно. Даже забавно.

Успех на этой Вуэльте тоже был неожиданным. Я стал велогонщиком из-за любви к этому виду спорта. А теперь я близко к победе на Гранд-туре. Мне всё ещё трудно выразить свои чувства. Я благодарен за этот опыт. Мне бы хотелось ещё попробовать себя в роли генеральщика, но моя роль доместика мне тоже нравится.

Я многому научился психологически - как быть лидером, как фокусироваться, потому что обычно на Гранд-турах у меня было много дней, когда я расслаблялся, потому что мне не надо было бороться. Научился переживать трудные моменты. Я понимаю, что для меня сделали ребята, чем пожертвовали в спортивном плане, чтобы мне помочь. Им было нелегко, потому что они - два лучших велогонщика мира, которые привыкли побеждать на крупнейших гонках. Поэтому я очень благодарен им за всё, что они для меня сделали».

Примож Роглич: «Безумно красиво. Мы всё сделали, как планировали. Замечательно, что за эти годы такие ребята как Йонас и Сепп развивались, и взяли на себя мою роль. Это прекрасно, я очень рад».

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma,в интервью Eurosport сказал: «Невероятно. Я так горд и счастлив. Мы в любом случае планировали бороться за три Гранд-тура. Но никогда не предполагали, что сможем достичь этой цели. Конечно, мы хотели этого. Шли шаг за шагом - сначала все силы на Джиро, потом Тур….Это исторический момент. Мы совсем не планировали, что Сепп Кусс будет бороться за генеральную классификацию, сначала даже не ставили его в состав. Но когда он занял высокую позицию, стало ясно, что в команде три лидера.

Мы ожидали большего сопротивления от Аюсо, но он набирает силы, в будущем станет опасным соперником. А сейчас мы были сильнее.

Выигрывать в гонке нелегко, никогда не бывает просто, но мы смогли. Собираемся всё оценить. Мы уже думаем над тем, что можем улучшить в будущем. Но не скажем до декабря».